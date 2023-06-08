Какие тайны хранят 8 легендарных древних библиотек: Интересные факты о мировых кладовых мудрости

1. Библиотека Ашшурбанипала

Библиотека Ашшурбанипала была невероятно обширной.

Древние тексты из библиотеки Ашшурбанипала.

2. Александрийская библиотека

Александрийская библиотека.

Это была, возможно, самая грандиозная библиотека для своего времени.

Пожар в Александрийской библиотеке.

3. Библиотека Пергама

Библиотека Пергама - главный конкурент Александрийской библиотеки.

Птолемей даже запретил поставлять в Пергам папирусы.

4. Вилла папирусов

Вилла папирусов.

Давно захороненная в вулканическом пепле Вилла папирусов открылась для публики почти 2000 лет спустя после извержения Везувия.

5. Библиотеки форума Траяна

Форум Траяна.

Это была самая известная библиотека Римской империи в своё время.

6. Библиотека Цельса

Библиотека Цельса.

7. Императорская библиотека Константинополя

Городские стены были построены в V веке во время правления Феодосия II.

8. Дом мудрости

Дом Мудрости.

Это был крупнейший центр науки и культуры в те времена.

Самые выдающиеся учёные стремились туда попасть.

Портрет эрудита, врача и алхимика Рази в его лаборатории в Багдаде, Ирак.

Книга из коллекции Дома Мудрости.