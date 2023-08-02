10 женщин, которые могли надрать зад любому

Крутой нрав, непревзойденная сила духа, способность действовать наперекор обстоятельствам — обычно такие черты характера приписывают мужчинам. Но во все времена находились женщины, которые удивляли современников смелостью своих действий и поступков.
Расскажем лишь о нескольких из них — и все они разные, но объединяет их одно: такие судьбы стоит знать.
Хуана Инес де ла Крус
Мексиканка Хуана Инес де ла Крус (1651–1695) с детства отличалась выдающимися способностями. В 3 года самостоятельно научилась читать, к 6 годам умела писать, шить и вышивать, что в те времена составляло полное образование женщины, в 8 лет начала писать собственные стихи. В 15 лет Хуану представили ко двору, и она стала первой фрейлиной королевы, после чего о девушке и ее творчестве узнал весь высший свет. Девушка росла настоящей красавицей и от поклонников не было отбоя, однако совсем в юном возрасте она приняла решение уйти в монастырь, объясняя это тем, что только там женщина может спокойно заниматься науками. Хуана вошла в историю как по-настоящему самобытная и своенравная поэтесса, чьи труды переиздаются и по сей день.
Алиенора Аквитанская
В XII веке не было конкурсов красоты, все и так знали, кому принадлежит титул «Мисс Европа» — Алиеноре Аквитанской, супруге двух королей и хозяйке трех корон. Первым ее супругом был король Франции Людовик VII, который ужасно ревновал любимую супругу и не справлялся с ее бурным нравом. Случилось невероятное: спустя 13 лет брака супруги развелись, а Алиенора снова стала завидной невестой. Вторым ее мужем стал король Англии Генрих II — Алиенора любила мужа и подарила ему пятерых сыновей и трех дочерей. Но спустя время муж остыл к ней, а в один прекрасный день заключил ее в замок, чтобы она не могла вмешиваться в его личную жизнь. В заключении Алиенора провела целых 16 лет, откуда ее, став королем, спас любимый сын Ричард (по прозвищу Львиное Сердце). Она пережила восьмерых из десяти своих детей и скончалась в 82 года, сохранив трезвость ума до последних дней.
Сестры Мирабаль
Сестры Мирабаль — Патриа, Минерва и Мария Тереса — были политическими активистками и боролись с режимом, который установил в Доминикане тогдашний президент Рафаэль Трухильо. Вместе со своими мужьями они боролись за справедливость и демократию в своей стране, являлись членами подпольного революционного движения. Несмотря на многочисленные аресты и задержания, ничто не могло остановить активность этих женщин. 25 ноября 1960 года правительство совершило кровавую расправу с сестрами, что послужило толчком для массового возмущения общественности. Спустя всего 6 месяцев диктатор Трухильо был схвачен, а его режим пал. С тех пор ООН объявило 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Нина Петрова
Великая Отечественная началась, когда героине этой истории было уже 48 лет. Острая нехватка кадров и безудержное рвение защитить Родину сделали свое дело, и Нина Павловна была принята в ряды армии. Сначала она трудилась в медсанбате, а потом переквалифицировалась в снайперы. К февралю 1945 года эта отважная женщина-воин, которую бойцы ласково называли «Мама Нина», подготовила 512 снайперов, была награждена множеством орденов и медалей. К сожалению, вернуться домой она не успела: погибла всего за 8 дней до Победы.
Нэнси Уэйк
За ее голову гестапо назначило цену в 5 миллионов франков, но поймать Нэнси, по прозвищу «Белая мышь», фашистам так и не удалось. Будучи агентом французского Сопротивления, эта девушка не раз ходила по острию ножа, принимала участие в боевых операциях и вербовке. Боевой дух Нэнси было не занимать: однажды она убила стоявшего на карауле немецкого часового голыми руками, перебив ему гортань с помощью специального приема, чтобы он не успел поднять тревогу во время нападения маки на гарнизон немецких войск. После войны Уэйк была награждена огромным количеством наград и медалей разных стран. Она работала в разведке, а скончалась в 2011 году в 98 лет.
Жанна д’Арк
Невозможно не упомянуть об этой легендарной женщине, ставшей национальной героиней Франции. Возглавив войско во время Столетней войны, она воодушевляла своих солдат на победы и выигрывала битву за битвой, сняла осаду с Орлеана. Попав в плен, Жанна была передана англичанам, однако в ходе судебного процесса выяснилось, что обвинить Жанну будет не так-то просто — девушка держалась на судилище с потрясающим мужеством и уверенно опровергала обвинения в ереси и сношениях с дьяволом, обходя многочисленные ловушки. Хоть воля узницы так и не была сломлена, Жанна д’Арк была сожжена на костре. Она навсегда вошла в мировую историю, как одна из самых отважных женщин.
Лилиан Блэнд
Однажды один неосторожный молодой человек умудрился в присутствии Лилиан Блэнд ляпнуть, что женщины и техника совершенно несовместимы. Госпожа фотограф и репортер не долго думая приняла вызов — и в 1910 году построила в Ирландии свой собственный аэроплан. Девушке удалось пролететь впечатляющие по тем временам 27 метров, причем она и представления не имела о том, как управлять этой махиной. Лилиан прожила долгую и интересную жизнь, вышла замуж и уехала в Канаду, любила азартные игры и скончалась в возрасте 93 лет, а предубеждение относительно женщин и техники пережило ее на долгие годы.
Томоэ Годзэн
В то время как бесчисленное количество женщин в японской истории время от времени было вынуждено браться за оружие, Томоэ Годзэн была совершенным воином и одним из реальных примеров настоящих женщин-воинов Феодальной Японии. Она принимала участие в войне Гэмпэй (1180-1185) в качестве старшего офицера, «не боялась ни демонов, ни богов, отважно скакала на самом резвом коне, спускалась в любую пропасть, а когда начиналась битва, надевала тяжелый боевой панцирь, опоясывалась мечом, брала в руки мощный лук и вступала в бой в числе первых, как самый храбрый, доблестный воин! Не раз гремела слава о ее подвигах, никто не мог сравниться с нею в отваге.» Став редким примером женщины-воительницы, образ Томоэ нередко используется в некоторых аниме и драмах.
Роза Люксембург
Эта женщина навсегда вошла в мировую историю как одна из наиболее влиятельных революционерок. За антивоенную агитацию в годы Первой мировой войны не раз подверглась репрессиям, что не мешало ей продолжать бороться за свои взгляды, писать статьи и брошюры. Своих подруг она призывала занять самостоятельную роль в политике и освободиться от господства мужей. За свои убеждения Розе пришлось расплатиться собственной жизнью, но она навсегда оставила свое имя среди самых отважных женщин прошлого века.
Хеди Ламарр
Хеди Ламарр всегда отличалась буйным нравом: в 16 лет она ушла из дома и стала сниматься в кино, вышла замуж за австрийского миллионера, а спустя 4 года наскучившего брака в лучших традициях Голливуда сбежала… в Голливуд. Здесь она не только стала успешной актрисой, но и изобретательницей: незаурядные способности в точных науках позволили ей воспроизвести многие технические детали разговоров об оружии, которые вел ее первый муж со своими коллегами. В результате этой хрупкой женщине удалось запатентовать технологию помехоустойчивой радиопередачи, но которая не была по достоинству оценена в то время. Зато спустя годы на основе ее разработок были созданы системы GSM, GPS, Bluetooth и Wi-Fi 802.11.
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