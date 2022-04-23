Не ошибка, а искусство: "неправильные" скульптуры, приводящие зрителей в замешательство

Глитч-арт в исполнении японского скульптора Йошитоши Канемаки.
Cовременному искусству недостаточно быть просто красивым, ему необходимо выделяться, шокировать, подавать обычные предметы с необычной стороны и находить прекрасное в уродливом. Именно так и родился стиль "глитч-арт," который фокусируется на воспроизведении цифровых и аналоговых ошибок в искусстве. А японский скульптор Йошитоши Канемаки - один из самых ярких представителей этого странного, но определенно привлекающего к себе внимание стиля.
2013 год, 43 см высоты. Автор: Yoshitoshi Kanemaki.
Скульптура из дерева. Автор: Yoshitoshi Kanemaki.
Глитч-арт (glitch art) появился благодаря тотальной компьютеризации общества в целом и искусства в частности. "Глитч" буквально означает скачок или изменение напряжения в электрическом токе. Такой скачок становится причиной повреждения или изменения данных, из-за чего цифровое изображение чего-либо становится видоизмененным.
Работа в процессе создания. Автор: Yoshitoshi Kanemaki.
Большая часть уже вырезана. Автор: Yoshitoshi Kanemaki.
Лица. Автор: Yoshitoshi Kanemaki.
Работа близится к финалу. Автор: Yoshitoshi Kanemaki.
Готовая работа. Автор: Yoshitoshi Kanemaki.
Готовая работа с другой стороны. Автор: Yoshitoshi Kanemaki.
Но одно дело, если картинка "шумит" или "поплыла" из-за ошибки данных, и другое - намеренно создавать искаженное изображение во имя искусства. Безусловно, далеко не каждый способен увидеть в этом красоту или привлекательность, но тем не менее, поклонников глитч-арта предостаточно. Для скульптора Йошитоши Канемаки (Yoshitoshi Kanemaki) глитч-арт стал основным источником вдохновения для его скульптур. Он создает в физическом мире как будто застывшие одновременно несколько кадров, наложенных друг на друга.
Скульптура до покраски. Автор: Yoshitoshi Kanemaki.
Скульптуры в стиле глитч-арт. Автор: Yoshitoshi Kanemaki.
Скульптуры Канемаки отличаются по размерам - некоторые из них совершенно миниатюрные, размером с ладонь, в то время как другие - в полный человеческий рост. Сначала скульптор создает эскиз. Затем воплощает его миниатюрную версию из глины или керамики. После этого принимается за обрезку дерева, постепенно придавая грубым бревнам плавные очертания человеческого тела, искаженного цифровыми "глитчами".
Глитч-арт. Автор: Yoshitoshi Kanemaki.
"Я стараюсь стимулировать людей жить в этом времени и приделять внимание значению того, что они живы, что они люди. Мне кажется, что задумываться об этих вещах важнее, чем думать над ответами о вечных вопросах. Я надеюсь, что мои работы как раз заставят людей думать об этом," - говорит Канемаки.
Необычные работа Йошитоши Канемаки.
Цветы. Автор: Yoshitoshi Kanemaki.
Процесс создания. Автор: Yoshitoshi Kanemaki.
Готовая работа. Автор: Yoshitoshi Kanemaki.
2011 год, 203 см высоты. Автор: Yoshitoshi Kanemaki.
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