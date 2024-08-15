Почему через Амазонку до сих пор не построили ни одного моста

Если кто-то решится на путешествие по Амазонке, то, спустившись от ее истока к выходу в океан, он неизбежно заметит одну интересную особенность – на протяжении всей длины величайшей из рек нет ни одного моста. Конечно, Амазонка впечатляет своими размерами… Однако, неужели при всем своем технологическом развитии человечество до сих пор не способно на такой подвиг?
Самая большая река. /Фото: funnyart.club.
Амазонка – крупнейшая река на планете. Ее длина оценивается в 7.1 тысяч км, а площадь бассейна превышает 7.1 млн кв.км. Русло Амазонки судоходно на протяжении большей своей части в 4.3 тысячи километров. При этом общая протяженность водных путей с учетом притоков оценивается не менее, чем в 25 тысяч км. На Амазонке стоит несколько относительно крупных городов и портов: Манаус, Белен, Икитос, Сантарен и Обидус. Хотя в долине реки живет порядка 30 млн человек, окрестности Амазонки в целом развиты достаточно слабо. Хотя рядом с рекой проходит некоторое количество автомобильных и железных дорог, ни одного моста через величайшую из рек нет.
Есть много проблем. /Фото: baldezh.top.
Единственный мост рядом с Амазонкой находится в городе Манаус. Его протяженность составляет 3 км. При этом мост тянется отнюдь не через саму великую реку, а через один из ее притоков – Рио-Негро. В остальном никаких мостов на Амазонке нет. Для сравнения, через Волгу перекинуто не менее 50 мостов. Через Дунай – не менее 140. Через Яндзы – более сотни. Конечно, Амазонка - река очень широкая. В самом узком месте между берегами около 48 км! А в самом широком более 220! Однако, даже такие расстояния едва ли могут стать проблемой для современного мостостроения. Так, например, самый длинный мост на сегодняшний день находится в Китае и имеет протяженность в 164 км. И все же почему через Амазонку нет мостов?
Проблема мостового строительства на Амазонке, к сожалению, сводится не только к большому расстоянию между берегами.
Река очень большая. /Фото: funnyart.club.
Первая настоящая проблема в этом вопросе – сильная заболоченность окрестностей на протяжении всей длины водоема. Болотистое побережье Амазонки состоит из мягких отложений, которые к тому же регулярно размываются водой. Как результат, заколачивать опоры в таких местах – невероятно сложная и дорогая задача. Вторая серьезная проблема – неравномерность, непостоянство и глубина реки. Где-то до дна Амазонки всего 30 метров, а где-то все 140. Для сравнения, глубина Керченского пролива – 18 метров. В добавок к этому у Амазонки нет точного русла и хоть сколь-нибудь постоянного уровня воды. В зависимости от сезона уровень воды может меняться на 10-15 метров, а ширина на 4-5 км.
Река непредсказуема. /Фото: bangkokbook.ru.
Дополнительно вопрос мостового строительства через величайшую из рек осложняется наличием плавучих островов из тропических растений (некоторые из которых очень большие), а также наличием проблемы приливных волн – пороков. Примерно два раза в год огромная волна на скорости до 30 км/ч прокатывается против течения Амазонки снося все на своем пути. Как результат, все это делает строительство каких-либо сложных коммуникаций через Амазонку или слишком опасным, или банально не рентабельным. А потому на протяжении веков жители региона при пересечении величайшей из рек все так же вынуждены опираться в первую очередь на услуги водного транспорта, который, к слову, на реке неплохо развит.
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