Как советские модницы 1960-х переделывали западную моду под реалии СССР

Мода: не хуже, чем у других

Мода 60-ых в США.

Впрочем, некоторые запреты бессмысленны.

Пальто были одним из важных деталей гардероба.

Впрочем, это только на рисунках было такое разнообразие.

Расцветка могла быть куда смелее.

Модная оттепель

Юбки становятся короче, а цвета ярче.

В ту пору тоже не боялись экспериментов.

Мода стиляг казалась слишком модной.

Западные фильмы вместо модных журналов

Бриджит Бардо была иконой стиля тех лет.

Стиль Жаклин тоже пытались копировать многие.

Обувь стала изящной и легкой.

Принципиальные отличия западной и советской моды

Справа советский вариант.

Цвета предлагались весьма жизнерадостные.

А вот шляпки в СССР не особенно прижились.

Яркие оттенки и демократичные силуэты.

Культовые вещи 60-х или гардеробный маст хэв

Плащ из болоньи был практически у всех.

Для советских погодных условий весьма практичная вещь.

Мохер должен был быть пушистым. Максимально пушистым.

Мохер любил оставлять следы на другой одежде, но это мало кого останавливало.