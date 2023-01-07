Как советские модницы 1960-х переделывали западную моду под реалии СССР

60-е года прошлого столетия стали весьма благоприятным периодом для граждан СССР. Большинство из них живет в ощущение благополучия, стабильности, люди получают жилье, заработную плату, могут удовлетворять свои потребительские интересы. Логичным становится желание красиво одеваться, получать эстетическое наслаждение от одежды, модных тенденций и выражать собственное «Я» через внешний вид. Запад, диктующий моду, в ту пору «болел» битломанией, она, просачиваясь через «железный занавес», несколько подстраивалась под советскую действительность.
Мода: не хуже, чем у других
Мода 60-ых в США.
После второй мировой войны, советская мода начинает развиваться с оглядкой на Запад, но гораздо медленнее. Есть в этом и «заслуга» военных лет, жители оккупированных территорий увидели другой уклад, другое отношение к внешнему виду, другие фасоны. Из Америки и других стран присылалась гуманитарная помощь, в которой в том числе и была иная, непривычная для советских граждан одежда. И, наконец, победители, вернувшиеся с трофеями, окончательно пошатнули основы советской фешн-индустрии, показав, чем живет зарубежная мода. И, стоит заметить, гражданам, живущим за занавесом, она пришлась по душе.
Несмотря на то, что отечественные дизайнеры стали черпать идеи с западных модных домов, начиная уже с 50-х, делали они это крайне осторожно, соотнося тенденции с советской действительностью. Например, они даже не пытались предложить женщинам ультракороткое мини, которое во всю носили на Западе. И вовсе не потому, что сами девушки отказались бы продемонстрировать стройные ножки. Скорее блюстители нравов, дежурившие с линейками у входов в учебные заведения, не пропустили бы юных модниц внутрь (а потом бы грозил разговор с родителями ,обсуждение на собрании и другие методы порицания), не говоря уже о том, что свои «блюстители» были и у модных подмостков.
Впрочем, некоторые запреты бессмысленны.
Советская мода должна была соответствовать следующим требованиям:
• быть практичной;
• не наносить вред здоровью, быть удобной в носке;
• соответствовать нормам и стандартам медицины и гигиены;
Ни единого намека на красоту и стиль, эти два понятия, традиционно в СССР считались блажью и глупой прихотью. А между красотой и практичностью ставился знак равенства.
Пока весь мир кроил и носил новые фасоны, в СССР больше беспокоились о том, чтобы размерный ряд был максимально унифицирован. Не секрет, что готовая одежда плохо садилась по фигуре и часто требовала переделки и подгона. Эту проблему было решено исправить, не расширив размерный ряд, например, по росту и полноте, а проведя массовые замеры среди мужчин и женщин разных возрастов во всех регионах. Из этих данных был выведен средний параметр, согласно которому, одежда должна была подходить 80% населения. Стоит заметить, что в данном случае были учтены региональные (национальные) особенности телосложения.
Пальто были одним из важных деталей гардероба.
Впрочем, это только на рисунках было такое разнообразие.
«Большевичка», исходя из этих параметров, заметно расширила свой ассортимент, стали выпускаться вещи по разной полноте. Так, в 1960 году фабрика выпускала пальто для 4 типов фигур. В любом случае, это наиболее гуманный способ, учитывая, что современным модницам, несмотря на обилие моделей, цветов и фактур, с подиумов предлагают образы только на один типаж фигуры.
Другой тенденцией, которая намечалась в советских модных кулуарах – страсть к синтетике. Советские дизайнеры, кинулись осваивать искусственные ткани, отказываясь, пожалуй, от самого главного плюса отечественной текстильной промышленности – натуральных тканей. Достаточно вспомнить, сколько сейчас стоит добротное шерстяное пальто, чтобы с содроганием сердца узнать, что нейлон, винил, лайкра пошли на «ура!» как покупателям, так и производителям.
Расцветка могла быть куда смелее.
Конечно, у искусственных тканей есть свои неоспоримые плюсы – она более ноская, меньше мнется, ее удобнее стирать, к тому же она крайне доступна. Эти плюсы оправдывали минусы в виде неприятных на ощупь фактур и низкую воздухопроницаемость. Тогда же началась любовь к искусственным шубам. Причем носили их и те, кто мог себе позволить и натуральный мех. Последний считался слишком старомодным и скучным. Стоит заметить, что тенденция склонна повторяться, однако сейчас это подается под соусом «экодивжения» и любви к животным.
Модная оттепель
Юбки становятся короче, а цвета ярче.
Расцвет модных тенденций приходится на 60-е. Именно в эти периоды меняется отношение общества к моде, становится более дружелюбным и заинтересованным, люди становятся более восприимчивыми к новинкам, легче соглашаются на те или иные эксперименты. Негласным разрешением на новые образы становится выступление Людмилы Гурченко на официальном канале с песней «5 минут» из фильма «Карнавальная ночь» (1956 год) в платье, которое было сшито по западным модным тенденциям. Это стало негласной отмашкой дизайнерам и простым женщинам, открыв новую модную страницу в истории.
В ту пору тоже не боялись экспериментов.
Модная жизнь забила ключом, о тенденциях пишут в газетах, причем как федеральных, республиканских, так и районных. И воспринимаются такие новости ничуть не хуже чем передовицы об удоях молока и заготовке кормов. Активно проводятся модные мероприятия и показы, у сезонов появляются тенденции, коллекции начинают подразделяться на новые и старые. Безусловно, все это не было лишено нотки социализма, ведь даже журналы мод вели просветительскую работу и неустанно твердили о том, что культура одежды играет большую роль в построении светлого социалистического будущего.
Мода стиляг казалась слишком модной.
«Стиляги» все еще были в опале, но скорее их одежда воспринималась как утрирование, «надену все лучшее сразу», а уже не как преступление против советской власти. Так, мелкая модная шалость, попытка выразить свою индивидуальность через одежду. Ну, какая молодежь этим не грешила?
Западные фильмы вместо модных журналов
Бриджит Бардо была иконой стиля тех лет.
Несмотря на то, что советские модные журналы то и дело пестрили фотографиями с показов и готовили материалы с четким перечислением модных тенденций, основной тон им задавать не удавалось. Советские женщины черпали идеи из кинематографа, конечно же, отнюдь не советского. Образы Бриджит Бардо копировались с особенной любовью. Благодаря ее героиням многие советские женщины решились на эксперименты с волосами – пышные кудри, окрашивание волос. Жаклин Кеннеди также задавала тон не только мировой моды, но и советской. Учитывая, что он как раз предпочитала сдержанные оттенки и элегантный фасон.
Стиль Жаклин тоже пытались копировать многие.
Именно в этот период начинает считаться, что природный оттенок волос слишком прост и его всячески пытаются изменить. Поскольку химических красок тогда было не так много, в ход шли хна, басма и даже луковая шелуха со скорлупой грецкого ореха. Макияж тоже становится ярким. Старательно рисуются стрелки, причем зачастую детскими карандашами, заплевывается тушь, ярко красная помада носится и в пир, и в мир.
Обувь стала изящной и легкой.
Шпилька, доколе не носимая отечественными женщинами, вдруг врывается на модные подиумы и становится понятно, что она как нельзя лучше сочетается со всем остальным, что уже успело полюбиться модницам. И пусть каблук проваливался в ступеньки эскалатора, делал невозможным прогулки по бездорожью и нещадно впечатывался в расплавившийся от жары асфальт, женщины были согласны на эти сложности, только бы стать обладательницей этой невиданной красоты и изящества.
При этом брюки еще не входят в моду, женщины в этом элементе одежды подвергались критике, кроме рабочих роб и спортивных образов. Поэтому уже совсем скоро пало и это ограничение, в модных показах 60-х стали появляться брюки с завидной регулярностью.
Принципиальные отличия западной и советской моды
Справа советский вариант.
Несмотря на то, что советская мода развивалась по западному образцу, перенимая основные тенденции, нельзя сказать, что копирование было полным и однозначным. Скорее творчески переосмысленным и подогнанным под отечественные реалии и потребности.
Несмотря на то, что в СССР случился синтетический бум, полностью вытеснить натуральные ткани или хотя бы перевести их в меньшинство, к счастью, не удалось. Потому главным отличием от западной моды являются ткани, из которых шились наряды советских модниц. Все же хлопок и шерсть были куда доступнее, чем нейлон или лайкра. В основном синтетика использовалась для пошива нарядной одежды на выход, а не повседневной.
Цвета предлагались весьма жизнерадостные.
Если говорить о силуэтах, несмотря на общую схожесть, все же существовали различия. Советская интерпретация была более жизнеспособной. К примеру, в СССР никогда не носили диоровские узкие юбки, в которых невозможно было ходить. Узкий фасон был актуален, но он был не носким. Этому есть объяснение, советская женщина чаще всего была представительницей рабочего класса и уж совершенно точно работающей женщиной, а не домохозяйкой среднего класса, на которую ориентировалась западная мода.
Соотечественницы хоть и стремились быть красивыми и модными по западному образцу, все же понимали, что в этих юбках и блузках им предстоит с утра добежать до детского сада, затем успеть на работу, причем на общественном транспорте, а потом, после работы, еще и принести на себе пару авосек с продуктами. Диоровские силуэты, тут, простите, совсем некстати. Потому любая модная тенденция на советский манер была более приземленной и адаптированной к жизни.
А вот шляпки в СССР не особенно прижились.
Безусловно, отечественная текстильная промышленность оставляла свой отпечаток и на цветах, которым отдавали предпочтение. Во-первых, страсть к практичным цветам и немарким оттенкам никуда не делась, да что там, до сих пор черный и коричневый – самые актуальные цвета, когда речь заходит о базовых элементах гардероба или обуви и аксессуарах. Во-вторых, веселенький ситчик был самой доступной тканью, а потому аналогичная расцветка использовалась для шитья.
Две противоположные тенденции в оттенках уживались весьма миролюбиво, учитывая тот факт, что советская женщина – это товарищ, коллега и друг и только потом уже жена, мать и просто женщина, было четко понятно, куда надевать коричневый шерстяной костюм, а куда ярко зеленую юбку-солнце. Тут промахи случались редко, да и дресс-код существовал едва ли не во всех учреждениях.
Яркие оттенки и демократичные силуэты.
Учитывая, что СССР была страной многонациональной, одежда использовалась и для самоидентификации народов, активно привносились национальные элементы, которые отсылали к народному костюму. Это мог быть цвет, крой, силуэт, определенная деталь, аксессуары. На Западе такое не практиковалось и являлось отечественным ноу-хау.
Что касается силуэтов, то советские модели одежды были более мягкими и плавными, тогда как западные образцы диктовали жесткую, угловатую форму. Это объясняется не только ролью работающей женщины в Союзе, но и типажом фигуры. Далеко не все советские красавицы могли похвастаться талией а-ля Гурченко и силуэтом песочные часы.
Культовые вещи 60-х или гардеробный маст хэв
Плащ из болоньи был практически у всех.
Модный прорыв, безусловно, сделал некоторые вещи культовыми, хотя подобное встречается в любые времена, а определенные детали гардероба начинают символизировать целую эпоху. Для советского гардероба 60-х огромную роль начинает играть болонья. На самом деле это достаточно неоднозначная ткань слишком узкого направления. Ничего иного, кроме пыльника или плаща из нее не сошьешь. Собственно этот элемент верхнего гардероба из нее и изготавливали, а советские граждане охотно носили.
Для советских погодных условий весьма практичная вещь.
Итальянские плащи тогда были на вершине популярности, но стоили очень дорого, да и найти их было проблематично, потому они носились только узким кругом. В Италии они, кстати, использовались в качестве рабочей одежды. Подмышками у таких плащей располагались небольшие отверстия для вентиляции воздуха. Но помогало это плохо, потому парка отлично соответствовала своему названию – люди в ней на самом деле парились. Хотя если надеть такой плащ поверх свитера, то проходить так можно было до глубокой осени.
Цвета были разные, самый распространенный – синий, были еще коричневые, красные, а к настоящей «фирме» должен быть идти еще и платок (типичная рабочая униформа).
Мохер должен был быть пушистым. Максимально пушистым.
Другая советская любовь – мохер. Тоже стоило баснословных денег, шарфы и шапки из мохера носили как мужчины, так и женщины. Особо деятельные взбивали и расчесывали свои шарфы, чтобы они выглядели «мохеристо». Мужской наряд уровня «люкс» - дубленка, шапка из ондатры и мохеровый шарф - позволить себе такое могли очень немногие.
Мохеровый шарф можно было связать самостоятельно, но стоить такое удовольствие дешево тоже не могло. Грамм стоил примерно 1 рубль. Но это не страшно, мастерицы умудрялись связать легкую паутинку, на которую уходило минимальное количество пряжи, а затем начесывали ее для большего объема. Под такое изделие изготавливали подклад и она была не только модной, но еще и теплой.
Мохер любил оставлять следы на другой одежде, но это мало кого останавливало.
Мохер предпочитали дамы постарше, те, что сооружали на голове баббету и чтобы прическа влезала в шапку, ее стирали и сушили на трехлитровых банках, таким образом растягивая по форме головы с сооружением из волос.
Кримпленовая ткань была ультравостребованной в ту пору, яркие расцветки, особенная фактура ткани – это делало костюмчики из такой ткани самыми желанными в гардеробах модниц. Ну и пусть – сплошная синтетика. Нейлоновые рубашки были востребованы как у мужчин, так и у женщин. Причем в женском варианте к блузке часто прилагалось роскошное жабо. Расцветки были ультрамодными, в мужском варианте особо ценился темно бордовый.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии