Как почистить куртку в домашних условиях

На куртке, особенно на светлой, всегда появляются пятна — даже от дождя. Чтобы вернуть куртке чистоту и достойный вид, используйте натуральное мыло и гель для стирки (либо растворённый в горячей воде порошок).







Сухую куртку вручную намыльте натуральным мылом. Мыло можно брать любое, главное условие — натуральность (натуральные масла в составе). Когда вся куртка снаружи будет намылена, отправьте её в стиральную машинку, куда налейте гель для стирки. Если нет геля, растворите необходимое количество порошка для одной стирки в небольшом количестве горячей воды и влейте прямо в барабан. Это необходимо для стирки вещей с синтепоном. Включите стирку не более 30 градусов.







После стирки повесьте куртку сохнуть, затем прогладьте. Она будет как новенькая, будто только что из магазина!







Подробнее о том, как почистить куртку с помощью мыла, смотрите в видео ниже:



