7 «доказательств» путешествий во времени и их разоблачение

Свидетельства путешествий во времени и их разоблачения.
Деятельность историков полна неожиданностей. То и дело где-то находят какой-нибудь предмет, которого там, по временным меркам, быть совсем не должно. Сталкиваясь с любым из подобных прецедентов, спекулянты сразу же начинают свои шарлатанские «проповеди» о возможности путешествия во времени. А настоящие специалисты начинают копать и разбираться в том, откуда и почему загадочный предмет появился там, где его быть не может.
1. Хипстер в 40-е годы
Хибстеров может и не было, а очки и камеры уже были.
Данный снимок хранится в канадском музее Barlorne-Pioneer. На нем запечатлён момент открытия нового моста, построенного после наводнения. В правой части фото, можно заметить мужчину, который одет совсем не так, как остальные. Он выглядит очень современно для выходца из 40-х годов прошлого века.
На самом деле это никакой не хипстер из будущего. На футболке человека можно разглядеть символ команды «Монреаль Марунз». Она играла в Национальной хоккейной лиге с 1924 по 1938 годы. Очки с боковыми щитками выпускались уже тогда, но не пользовались большим спросом. Компактные пленочные фотоаппараты Kodak появились как раз в конце 30-х годов минувшего столетия.
2. Мобильник Чарли Чаплина
Везде уже смартфоны мерещатся.
На записи от 1928 года есть один странный момент. Когда в кадр попадает женщина, она что-то прикладывает к своему уху, будто сотовый телефон. По словам специалистов, скорее всего в кадр попал компактный слуховой аппарат. Такие выпускались уже в 1924 году, и делала их компания Siemens.
3. Мумия в кроссовках
А ведь и вправду эти сапоги очень похожи.
В 2016 году на Алтае были обнаружены останки женщины предположительно тюркского происхождения. Могила с мумией находилась на высоте 2803 метра над уровнем моря. Благодаря низкой температуре, тело отлично сохранилось. Увидев фото мумии, некоторые интернет-пользователи разглядели на ее ногах полосатые кроссовки Adidas.
На самом деле это кожаные полосатые сапоги. Столь роскошная обувь указывает на то, что жившая в X веке женщина, скорее всего, была знатной и богатой.
4. Вертолет на египетском барельефе
Нет, это не вертолет и даже не НЛО.
Ни что не вызывает столько спекуляций на тему инопланетян и путешествий во времени, как древний Египет. Взять хотя бы странный барельеф из храма Осириса в Абидосе, который был возведен при фараоне Сети I в XIII веке до нашей эры.
Есть мнение, что часть рисунка абсолютно бессмысленная для древних египтян, зато хорошо понятна для современных людей. В частности некоторые видят на нем вертолет!
Специалисты по Древнему Египту же указывают на то, что подобные спекуляции как раз доказывают обратное. Рисунки египтян абсолютно не понятны большинству современных людей. На самом деле данный барельеф – это палимпсест. В нем друг на друга наложены 2 записи. Первая – это имя фараона Сети I, который начал работы над храмом. Вторая – это имя фараона Рамсеса II, который завершил работы над храмом.
5. Индеец со смартфоном
Еще немного смартфонов из прошлого.
На картине итальянского художника Уимберто Романо под названием «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд», нарисованной в 1937 году, можно увидеть индейца со смартфоном. На самом же деле данный черный прямоугольник в руке коренного жителя Америки – зеркало. Напомним о том, что коренные племена не знали зеркала до прихода европейских колонизаторов.
6. Античный ноутбук
Люди уже забыли, что такое шкатулка.
В 100 году до нашей эры была создана мраморная скульптура, которую специалисты прозвали: «Женщина на троне со слугой». Сейчас она хранится в Музее Гетти в США. Подозрительный предмет, который держит в руках слуга, на самом деле никакой не ноутбук. Это шкатулка, скорее всего, для драгоценностей.
7. Богач из будущего
Человек которого не было.
В 2003 году в газетах писали про биржевого брокера по имени Эндрю Карлссин. Мужчина начал торговать на бирже, имея в кармане 800 долларов. Он заключил несколько рисковых сделок (126, если быть точными) и уже через две недели превратился в миллионера! Каждая из сделок оказалась удачной.
Очень скоро брокером заинтересовалось ФБР и Комиссия по ценным бумагам США. После четырехчасового допроса с применением пыток, мужчина сознался, что прибыл из 2256 года и хотел здесь как следует заработать. Первым сенсационную новость опубликовал таблоид Weekly World News. Издание, которое имеет сомнительную славу, в том числе потому, что с завидной регулярностью пишет о том, чего никогда не было.
К сожалению, «утку» очень быстро подхватили другие СМИ, в результате чего об Карлссине узнал весь мир. О человеке, которого никогда не существовало.
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