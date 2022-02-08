7 «доказательств» путешествий во времени и их разоблачение

Свидетельства путешествий во времени и их разоблачения.

1. Хипстер в 40-е годы

Хибстеров может и не было, а очки и камеры уже были.

2. Мобильник Чарли Чаплина

Везде уже смартфоны мерещатся.

3. Мумия в кроссовках

А ведь и вправду эти сапоги очень похожи.

4. Вертолет на египетском барельефе

Нет, это не вертолет и даже не НЛО.

5. Индеец со смартфоном

Еще немного смартфонов из прошлого.

6. Античный ноутбук

Люди уже забыли, что такое шкатулка.

7. Богач из будущего

Человек которого не было.