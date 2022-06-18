Красочное Амальфитанское побережье

Амальфитанское побережье — настоящая жемчужина Южной Италии, место, известное своими красивыми пейзажами, превосходными пляжами и архитектурными достопримечательностями. И мы можем назвать целых 11 причин, почему стоит посетить побережье Амальфи при первой возможности.











1. Потрясающие виды, открывающиеся с виллы Руфоло (Равелло).







2. Вдохновляющая поездка по живописным дорогам от Сорренто до Салерно.







3. Изысканная керамика ручной работы, продающаяся на территории всего побережья.







4. Необыкновенно красивый крошечный городок Атрани.







5. Мягкий и комфортный средиземноморский климат.







6. Превосходные пляжи Праяно и знакомство с местной культурой. На фото — церковь Сан-Дженнаро с керамическим куполом, самое высокое здание в городе.







7. Живописный город Амальфи, одним из архитектурных достопримечательностей которого является богато украшенный собор XIII века.







8. Модные бутики, первоклассные пляжи и роскошные отели в Позитано.







9. Античные скульптуры на вилле Чимброне (Равелло).







10. Лимончелло — популярный в Сорренто лимонный ликер.







11. Захватывающий круиз на остров Капри.



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