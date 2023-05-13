5 способов проверить молоко на натуральность в домашних условиях

Натуральное молоко - полезный продукт как для детей, так и для взрослых

1. Проверка на наличие мела и соды

Зачастую именно в домашнее молоко добавляют соду, крахмал и мел / Фото: ryazan.milknet.ru

Лимонная кислота и уксус помогут выявить мел в составе молока / Фото: glav-dacha.ru







Синий оттенок лакмусовой бумаги - показатель соды в составе / Фото: static-eu.insales.ru

2. Проверка на качество: молоко разбавленное или цельное

Молоко могут разводить сывороткой или обычной водой / Фото: norstar.ru

Спирт или водка помогут определить разбавленность молока / Фото: utilizatsiya24.ru

3. Проверка на наличие крахмала

Сине-фиолетовые оттенки раскроют фальсификат / Фото: 900igr.net

Тягучая структура молока свидетельствует о наличии крахмала / Фото: prikol.ru

4. Проверка на свежесть

На поверхности несвежего молока образуются пузырьки / Фото: neboleyka.info

5. Проверка на наличие пальмового масла

Пальмовое масло улучшает вкус молока и продлевает срок годности / Фото: motti.ru

6. Проверка козьего молока

Козье молоко - второе по популярности после коровьего / Фото: tvori-chudo.ru

7. Можно ли проверить качество магазинного молока?

Выявить фальсификат в магазинном молоке сложнее, чем в домашнем / Фото: today.ua

Покупайте молоко у проверенных производителей, читайте состав и проверяйте сроки / Фото: businesspskov.ru