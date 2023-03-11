Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат
Пианист и певец Хью Лори, получил известность благодаря ролям в британских комедийных телесериалах, а главная роль в американском телесериале «Доктор Хаус» сделала его звездой.
Сегодня публикуем 20 образчиков отборного сарказма от неподражаемого доктора Грегори Хауса!
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