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Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Пианист и певец Хью Лори, получил известность благодаря ролям в британских комедийных телесериалах, а главная роль в американском телесериале «Доктор Хаус» сделала его звездой.

Сегодня публикуем 20 образчиков отборного сарказма от неподражаемого доктора Грегори Хауса!

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

Сарказм неподражаемого Доктора Хауса: 20 дерзких цитат

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