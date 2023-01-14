Почему мужчинам в Древнем Риме не разрешали носить сапоги и длинные брюки

Древние римляне не имели право носить брюки и сапоги / Фото: sebezh.myqip.ru

1. По какой причине существовал запрет

Закон о запрете носить удлиненные брюки и сапоги действовал несколько десятков лет / Фото: warspot.ru

Удлиненный вариант штанов ассоциировался у римлян с варварами / Фото: historicaldis.ru

Варваром считался тот, кто не являлся римлянином или греком и не владел языком / Фото: alena-nevsky.com

Стиль одежды был позаимствован римлянами у греков, мужчины могли облачаться в тоги / Фото: kinopoisk.ru

Цвет и отделка тоги отличались в зависимости от статуса римлянина / Фото: ru.kinorium.com

Обувь тоже была позаимствована у греков, римляне носили плетеные сандалии / Фото: m.fishki.net

Вероятно, запреты на определенную одежу у римлян связаны с желанием сохранить собственную идентичность / Фото: bestlj.ru

2. Когда был снят запрет на брюки и сапоги в Древнем Риме

После завоевания северных земель римлянам позволили носить укороченные штаны / Фото: yandex.ru

Запрет на штаны и сапоги был снят достаточно быстро / Фото: Pinterest