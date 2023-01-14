Почему мужчинам в Древнем Риме не разрешали носить сапоги и длинные брюки

Рассматривая иллюстрации к историческим произведениям, учебники по истории, просматривая фильмы о жизни древних римлян, мы не увидим мужчин в удлиненных брюках и сапогах. Действительно, в то время их не носили, более того, такой вид одежды и обуви был запрещен на законодательном уровне.
Древние римляне не имели право носить брюки и сапоги / Фото: sebezh.myqip.ru
1. По какой причине существовал запрет
Закон о запрете носить удлиненные брюки и сапоги действовал несколько десятков лет / Фото: warspot.ru
У жителей Древнего Рима, которые существовали на планете еще до нашей эры, удлиненный вариант штанов ассоциировался с всадниками-варварами – представителями германских групп, в частности готов и народов Средней Азии, таких как скифы, сарматы, персы и не только. После того, как было присоединено множество территорий, на которых проживали люди со своей культурой и манерой одеваться, в Риме издали специальный закон, регламентирующий такой аспект, как фасон штанов. Римлянин мог понести достаточно жесткое наказание, если бы он появился на людях в варварских брюках и мягких сапогах. А самое интересное, что этот закон существовал несколько десятков лет.
Удлиненный вариант штанов ассоциировался у римлян с варварами / Фото: historicaldis.ru
Согласно законам от 397 г. нашей эры и 399 г. н.э., мужчины не могли носить не только длинные брюки в Риме, но и сапоги (Кодекс Феодосия, 14.10.3 [6 июня, 399 CE]). Если же человек после вступления в силу документа позволял себе нарушить требование, ему грозило реальное наказание и исключение из города, который считался священным.
Варваром считался тот, кто не являлся римлянином или греком и не владел языком / Фото: alena-nevsky.com
Что касается определения «варвар», то в то время оно трактовалось иначе, чем сейчас. Если в современном мире подразумеваются нецивилизованные граждане без элементарных манер, неграмотные, то в греческом значении под «варваром» понимали человека, не являющегося римлянином или греком и не владеющего языком (не мог говорить, писать, читать по-гречески).
Стиль одежды был позаимствован римлянами у греков, мужчины могли облачаться в тоги / Фото: kinopoisk.ru
Жители Рима много чего позаимствовали у греков, в том числе и моду одеваться. Их одежда была максимально простой, несколько мешковатой. Она или застегивалась на брошь, в некоторых вариантах на специальную застежку, или обматывалась вокруг тела.
Римским мужчинам было разрешено облачаться в тоги. Это большой отрезок материи, длина которого составляла 550 сантиметров (18 футов), а ширина – 182 сантиметра (6 футов). Обматывали тогу, накинув на плечи, поверх обычной белой туники изо льна.
Цвет и отделка тоги отличались в зависимости от статуса римлянина / Фото: ru.kinorium.com
Следует отметить, что в повседневной жизни тунику носили и как самостоятельный предмет гардероба. Шерстяные тоги стоили очень дорого, но практичностью они не отличались. Обычно взрослые мужчины использовали простой вариант тоги. Магистраты, а также мальчики, принадлежавшие к высшим слоям населения, носили тогу с каймой пурпурного цвета. Консулы и легаты надевали тогу пурпурного цвета, расшитую золотом.
Обувь тоже была позаимствована у греков, римляне носили плетеные сандалии / Фото: m.fishki.net
Аналогичная ситуация сложилась и с обувью. У тех же греков была позаимствована и обувь, которая внешне походила на плетеные сандалии. Когда человек находился внутри помещения, то надевал сандалии, в которых носок был открыт. На улице предпочтение отдавалось обуви, в которой пальцы закрывались. Солдаты носили обувь, в которой было удобно передвигаться по бездорожью. Это закрытые сандалии под названием калиги. А вот сапоги из мягкой кожи носить закон категорически запрещал.
Вероятно, запреты на определенную одежу у римлян связаны с желанием сохранить собственную идентичность / Фото: bestlj.ru
Некоторые эксперты считают, что эти запреты связаны с желанием греко-римлян сохранить собственную идентичность, так как огромное количество завоеванных территорий привело и к смешению различных культур. После брюк и сапог под запретом оказались бороды, длинные волосы, броские украшения.
2. Когда был снят запрет на брюки и сапоги в Древнем Риме
После завоевания северных земель римлянам позволили носить укороченные штаны / Фото: yandex.ru
Сначала римские войска получили в свое распоряжение браки. Это античные укороченные штаны. Произошло этого после того, как ими были завоеваны северные земли, где температура воздуха достаточно низкая.
Запрет на штаны и сапоги был снят достаточно быстро / Фото: Pinterest
Ближе к пятому столетию носить верх с длинными рукавами и брюки стали при дворе императора. Отмена запрета на штаны произошла достаточно быстро. С чем это связано, достоверно неизвестно. Возможно, свою роль сыграло пребывание в северных частях Европы и осознание тех преимуществ, которые дает теплая одежда и обувь в холодное время.
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