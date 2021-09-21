Как правильно заточить кухонный нож

Приготовление пищи должно приносить удовольствие. Профессиональные повара уверены, что от этого напрямую зависит вкус блюд. Позитивный настрой возможен лишь в комфортных условиях. Удобные рабочие пространства, эргономичное расположение столешницы и оборудования, свежие ингредиенты — значение имеют все составляющие.

Огромную роль играет острота ножей. Их необходимо регулярно точить. Несмотря на простоту процесса, многие не любят выполнять эту работу. Существует отличный альтернативный вариант. Вы можете купить электроножеточку. Производители предлагают широкий спектр прогрессивных заточных систем. Но качественные устройства стоят дорого. Не желаете или считаете нецелесообразным платить 200 долларов? Узнайте, как правильно точить ножи при помощи обыкновенного бруска. Советы экспертов помогут избежать типичных ошибок.

Как выбрать точильный брусок

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На рынке есть несколько разновидностей: алмазные, керамические, японские водные камни. Новичкам рекомендуется недорогие керамические варианты. Они доступны, но быстро стираются. Такие бруски следует менять чаще.

Главные критерии выбора:

длина — в 1,5 больше острия ножа;

плоская и ровная поверхность без трещин и сколов.

Соберите коллекцию из изделий с разной зернистостью. Также полезна абразивная паста. Она используется на финишном этапе.

Процесс заточки