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Индуистская свадьба в Пакистане


Индуистская свадьба в Пакистане

50 индуистских пар в Карачи в Пакистане связали себя узами брака во время массовой церемонии бракосочетания, которую организовал для них Национальный индуистский Совет. Эта организация с 2005 года помогает индуистскому меньшинству официально регистрировать браки в стране. Оказывается, что после обретения Пакистаном независимости в 1947 году, вопрос регистрации браков среди индусской части населения не урегулирован на законодательном уровне  до сих пор. Смотрите как проходит индуистская свадьба в Пакистане.

Индуистская свадьба в Пакистане

1. Индусы составляют всего 1,85 процента населения Пакистана, в котором живет около 182 миллионов человек, и как многие меньшинства, постоянно сталкиваются с дискриминацией. После получения Пакистаном независимости в 1947 году, пакистанские индусы до настоящего времени не могут официально заключать браки. Законодательный акт, который позволил бы индусам регистрировать браки, «застрял» в Национальном Собрании Пакистана.  (Фото: Athar Hussain/Reuters).
Индуистская свадьба в Пакистане

2. Жених и невеста с закрытыми лицами в кругу семьи до церемонии бракосочетания. (Фото: Athar Hussain/Reuters).
Индуистская свадьба в Пакистане

3. Жених в традиционном свадебном головном уборе, который называется sehra. (Фото: Athar Hussain/Reuters).
Индуистская свадьба в Пакистане

4. По традиции жених и невеста заслоняют лица перед церемонией бракосочетания. На фото: красивый головной убор невесты сделан так, чтобы полностью скрыть ее лицо. (Фото: SHAHZAIB AKBER/PAP/ EPA).
Индуистская свадьба в Пакистане

5. Пара во время ритуала бракосочетания. Свадебная церемония проходит в специальных павильонах, называемых mandapami, в которых собираются родные жениха и невесты. (Фото: Xinhua/Masroor/Zuma).
Индуистская свадьба в Пакистане

6. На столике лежат предметы, которые будут использоваться во время ритуала бракосочетания. (Фото: Athar Hussain/Reuters).
Индуистская свадьба в Пакистане

7. В день свадьбы невесте делают особый макияж. (Фото: Athar Hussain/Reuters).
Индуистская свадьба в Пакистане

8. Руки невесты по традиции должны быть разрисованы хной. (Фото: Athar Hussain/Reuters).
Индуистская свадьба в Пакистане

9. Национальный индуистский Совет помогает также бедным парам, которые не могут позволить себе самостоятельно организовать свадьбу. После церемонии бракосочетания с ними поддерживают контакт, чтобы помочь получить все необходимые документы, связанные с регистрацией брака. (Фото: Athar Hussain/Reuters).
Индуистская свадьба в Пакистане

10. Свадебная индуистская церемония в Пакистане. (Фото: Athar Hussain/Reuters).
Индуистская свадьба в Пакистане

11. Национальный индуистский Совет финансирует свадьбу пар, родители которых из-за большого числа детей просто не в состоянии оплатить свадебную церемонию. (Фото: Athar Hussain/Reuters).

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