Как избавиться от известкового налёта и плесени в ванной с помощью 2 компонентов

Известковый налёт и плесень в ванной больше не будут проблемой! Сделайте эффективный раствор, смешав всего 2 компонента, и он поможет вам очистить всю ванную!

В пульверизатор влейте 1 стакан обычного белого уксуса и 2 ст. л. любого моющего средства (жидкого хоз. мыла или средства для мытья посуды, например).







Взболтайте в бутылке. Распылите средство абсолютно на все поверхности в ванной: плитку, швы, раковину, смесители, ванну, унитаз.







Затем, через 10-15 минут, просто протрите влажной губкой и вытрите насухо чистой тряпкой. Это прекрасное чистящее средство, которое, при регулярном использовании, поддержит вашу ванну в идеальной чистоте!



