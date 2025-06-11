Нераскрытые тайны Бермудского треугольника

История Бермудского треугольника началась чуть больше 200 лет назад, когда в архивах скопилось достаточно статистики пропавших кораблей и необъяснимых явлений. Область обозначили и стали за ней тщательно следить. Постепенно, с появлением технологий, большая часть из “таинственных свойств” региона была объяснена наукой, ровно как и большинство из пропаж в тех широтах.

Кэрролл А. Диринг

Flight 19

Эллен Остин

Douglas DC- 3

Исчезновение Трисландера

Рейс 441

B.S.A.A Star Tiger