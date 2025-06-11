С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 540 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Нераскрытые тайны Бермудского треугольника

История Бермудского треугольника началась чуть больше 200 лет назад, когда в архивах скопилось достаточно статистики пропавших кораблей и необъяснимых явлений. Область обозначили и стали за ней тщательно следить. Постепенно, с появлением технологий, большая часть из “таинственных свойств” региона была объяснена наукой, ровно как и большинство из пропаж в тех широтах.

Но некоторые из явлений пока еще остаются без объяснений, как, например, всемирно известная история исчезнувшей эскадрильи. Нераскрытые тайны Бермудского треугольника

Кэрролл А. Диринг


Один из самых известных кораблей-призраков был найден 31 января 1921 года. Последний раз груженную углем шхуну видели 29 января того же года у плавучего маяка, но уже без экипажа. На борту корабля-призрака спасатели не нашли никаких свидетельств о случившемся, все оставалось на своих местах, будто команда только что покинула шхуну. Нераскрытые тайны Бермудского треугольника

Flight 19


В декабре 1945 года группа из пяти истребителей US Navy Avenger с позывным Flight 19 вылетела на обычную тренировку по ориентированию на местности. Спустя какое-то время командир отделения с изумлением понял, что не может вернуться на базу — чем больше они искали землю, тем дальше уходили в открытый океан. В последнем сообщении (связь с базой сохранялась все время) командир принял решение сажать самолеты на воду из-за нехватки топлива. Больше Flight 19 никто никогда не видел. Нераскрытые тайны Бермудского треугольника

Эллен Остин


Капитан «Эллен Остин» заметил неизвестную шхуну в Центральной Атлантике и решил высадить на ее борт часть команды. На борту странного корабля обнаружился ценный груз. Оба судна двинулись в Бостон, но до гавани дошло только одно.
Призрачный корабль растворился в воздухе со всей командой Нераскрытые тайны Бермудского треугольника

Douglas DC- 3


Douglas Dakota или DC-3 всегда считались одними из самых надежных самолетов своего времени. В декабре 1948 года очередной DC-3 вылетел из Пуэрто-Рико с 28 пассажирами на борту. Рейс направлялся в Майами, но пропал в районе Бермудского треугольника. Ни обломков крушения, ни других следов найдено не было. Нераскрытые тайны Бермудского треугольника

Исчезновение Трисландера


Думаете, все загадки Бермудского треугольника остались в прошлом? Мистика не имеет возраста. В декабре 2008 года трехмоторный Trislander вылетел из Сантьяго в Нью-Йорк с 12 пассажирами на борту, однако так и не добрался до места назначения. Всего через 35 минут после взлета самолет исчез с радаров. Несмотря на массовые поисковые операции Береговой охраны США, никто не знает, что случилось с самолетом и его командой. Нераскрытые тайны Бермудского треугольника

Рейс 441


30 октября 1954 года рейс 441 просто растворился на самой границе Бермудского треугольника. Пилот даже не успел отправить сигнал S.O.S. Тела? Обломки? Ничего подобного. Растворился в воздухе — внезапно и навсегда. Нераскрытые тайны Бермудского треугольника

B.S.A.A Star Tiger


Британский самолет компании South American Airways направлялся на Бермудские острова из Санта-Марии, но исчез где-то в Атлантике. Пилот совершенно спокойно запросил Бермудские острова, получил ответ — и на этом все. Спустя полчаса связи уже не было никакой. За тридцать минут исчезло 25 пассажиров и 6 членов экипажа.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх