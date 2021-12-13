Жертва во имя веры: жуткое самосожжение, произошедшее в 1963 году

Монах, который сжег себя сам. | Фото: thevintagenews.com.
Считается, что сожжение человека заживо – это средневековый пережиток. Однако известны случаи, когда люди сжигали себя сами в знак протеста. И происходило это не дремучую эпоху, а в ХХ веке. В 1963 году в Южном Вьетнаме произошло событие, вызвавшее широкий общественный резонанс. На одной из площадей Сайгона горел монах Тхить Куанг Дык. Зрелище было не для слабонервных.
В начале 1960-х в Южном Вьетнаме притесняли буддистов. | Фото: oldpicz.com.
Причиной, побудившей монаха пойти на отчаянный шаг, стала политика, которую проводило правительство Южного Вьетнама в конце 1950-начале 1960-х годов. В то время более 70 процентов населения страны (по некоторым данным 90%) исповедовали буддизм. Тогдашний президент проводил политику притеснения буддистов и продвижения католицизма в стране. Католики получали льготы, устраивались на лучшие места на предприятиях. Пик противостояния наступил в 1963 году, когда правительство запретило проведение буддийского праздника Весака. Во время столкновения погибло девять человек.
Монаха Куанг Дыка поливают бензином из канистры. | Фото: oldpicz.com.
10 июня 1963 года в филиалы американских газет, работавших в Южном Вьетнаме, поступило сообщение, что на следующий день на одной из площадей Сайгона произойдет нечто важное. Многие журналисты проигнорировали это известие, но некоторые все же явились в назначенное время и место. На площади стали собираться монахи и обычные люди. На плакатах, которые они держали в руках, можно было рассмотреть призывы о равенстве католицизма и буддизма. Затем появился автомобиль, за рулем которого сидел монах Куанг Дык.
Снимок горящего монаха. 1963 год. | Фото: img1.joyreactor.cc.
Машина остановилась в самом центре площади. Вместе с Куанг Дыком из нее вышли еще двое. Один положил на землю подушку, на которую в позе лотоса уселся монах, а второй достал канистру с бензином и стал поливать Куанг Дыка. Монах призвал президента страны проявить сострадание к народу и осуществить религиозное равенство. После этого он чиркнул спичкой и поджег себя. Полицейские попытались прорваться к горящему человеку, но другие монахи не дали им этого сделать, образовав плотное кольцо.
Тело сгоревшего монаха. | Фото: oldpicz.com.
Журналист газеты The New York Times Дэвид Халберстем, который присутствовал тогда на площади, рассказывал о происходящем так: «Это было зрелище, увидеть которое во второй раз не захочет никто. Человек был весь в пламени, его тело сморщивалось, превращалось в пепел. Со стороны казалось, что все происходит как в замедленной съемке, но на самом деле человек сгорал очень быстро. Смрадный запах горящей плоти, стоны и рыдания стоящих рядом вьетнамцев… Я не мог задавать вопросы, не мог записывать, не мог плакать, не мог думать. Я был в шоковом состоянии. Казалось, что единственным человеком на той площади с самообладанием был тот горевший монах, ни разу не пошевелившийся и не издавший ни звука».
Монахи уносят тело сгоревшего Куанг Дыка. | Фото: thevintagenews.com.
После сожжения останки монаха унесли. Его тело кремировали, но сердце не сгорело. После этого прах и сердце Куанг Дыка признали святыней.
Жертва монаха привела к вооруженным столкновениям между буддистами и силовиками. Тогдашнему правительству удалось завладеть сердцем Куанг Дыка, но прах удалось спасти. К концу 1963 года режим действующего президента был свергнут, а народ Южного Вьетнама получил права, за которые умер монах.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии