Продукты, которые помогут сделать дыхание свежим без жевательной резинки

Целый комплекс продуктов может помочь быстро справиться с неприятным запахом изо рта.

1. Кофейные зерна

Кофейные зерна избавят от неприятного запаха изо рта довольно быстро. /Фото: s2.best-wallpaper.net

2. Яблоко

Всего одно яблоко также способно на чудесные преображения. /Фото: hi.verynicefoods.com

3. Свежие травы

Приятная на вкус и при этом очень действенная в освежении дыхания. /Фото: foodandmood.com.ua

4. Витамин С

И на вкус хороши, и помогают справиться с личным дискомфортом. /Фото: i.pinimg.com

5. Йогурт

Утренний йогурт может спасти не только от голода, но и от неприятного запаха. /Фото: lh3.googleusercontent.com

6. Зеленый чай

Если беспокоит неприятный запах изо рта, настало время сделать перерыв на приятный напиток. /Фото: cdn.medcom.id

7. Орехи

Миндаль имеет массу положительных качеств. /Фото: east-fruit.com

8. Рассол

Не особо вкусный, но быстродействующий напиток от неприятного дыхания. /Фото: ont.by

7. Сельдерей

Неожиданный гость в списке средств, устраняющих распространенную проблему. /Фото: maitlandpubliclibrary.org

8. Морковь

Помощница на страже свежего дыхания. /Фото: levergalreiniging.nl