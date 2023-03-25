Продукты, которые помогут сделать дыхание свежим без жевательной резинки

Целый комплекс продуктов может помочь быстро справиться с неприятным запахом изо рта.
Неприятный запах изо рта — это всегда проблема, которая смущает и самого человека, и окружающих его людей. Утреннее дыхание, слишком много выпитых чашек кофе, еда с луком или чесноком, курение, проблемы с пищеварением, похмелье или даже диета с высоким содержанием сахара или белка и низким содержанием углеводов — причин для изменения среды в ротовой полости множество, а результат всегда один. Даже если жевательной резинки нет под рукой и нет возможности почистить зубы, то есть множество других способов освежить свое дыхание всего за пару минут.
1. Кофейные зерна
Кофейные зерна избавят от неприятного запаха изо рта довольно быстро. /Фото: s2.best-wallpaper.net
Пережевывание кофейных зерен помогает избавиться от вредных бактерий, которые в большинстве случаев и провоцируют неприятный запах изо рта. Достаточно взять 1-2 зерна и медленно, с осторожностью пожевать их, после чего выплюнуть, а рот прополоснуть водой. Особенно хорошо этот лайфхак работает при борьбе с запахом от лука и чеснока, которые недавно были съедены.
2. Яблоко
Всего одно яблоко также способно на чудесные преображения. /Фото: hi.verynicefoods.com
Яблочный сок помогает в активном выделении слюны, что в итоге приводит к улучшению и очищению дыхания. Одно яблоко способно убрать из ротовой полости вредные бактерии и восстановить правильный «экологический» баланс во рту. Поэтому такой полезный перекус всегда советуется проводить пере посещением стоматолога или важным совещанием. Естественно и приятно. Недостаточное количество слюны или сухость во рту приводят к появлению бактерий, вызывающих неприятный запах, поэтому яблоко вполне может заменить жевательную мятную резинку.
3. Свежие травы
Приятная на вкус и при этом очень действенная в освежении дыхания. /Фото: foodandmood.com.ua
В первую очередь мята и петрушка — это естественные освежители дыхания, которые используются уже не одну сотню лет. И совсем не обязательно, чтобы их вкус был во что-то добавлен, можно просто пожевать маленькую свежую веточку и насладиться даже улучшенным результатом, чем после жевательной резинки. Натуральные масла этих трав помогают маскировать неприятные запахи. Помимо них, хорошего результата в освежении дыхания можно добиться, если пожевать кинзу, корицу, эстрагон, эвкалипт, розмарин или кардамон.
4. Витамин С
И на вкус хороши, и помогают справиться с личным дискомфортом. /Фото: i.pinimg.com
Апельсины, лимоны, другие цитрусовые и ягоды с высоким содержанием лимонной кислоты и витамина С могут быстро помочь с решением проблемы неприятного запаха изо рта. Благодаря высокой концентрации кислого вещества, они могут помочь бороться с бактериями, провоцирующими смущающие последствия.
5. Йогурт
Утренний йогурт может спасти не только от голода, но и от неприятного запаха. /Фото: lh3.googleusercontent.com
Йогурт для многих — это полезный и легкий перекус. Однако мало кто знает, что он также является естественным средством для очищения полости рта и обеспечения для нее приятного запаха. Разумеется, лучше всего брать простой йогурт, без добавления сахара. Исследования показали, что хорошие пробиотики в этом молочном продукте могут бороться с анаеробными бактериями во рту, которые выделяют сероводород в процессе своей жизнедеятельности, тем самым провоцируя неприятный запах.
Полезная информация: Пробиотики в йогурте даже помогают заживлять язвы в ротовой полости.
6. Зеленый чай
Если беспокоит неприятный запах изо рта, настало время сделать перерыв на приятный напиток. /Фото: cdn.medcom.id
Хорошая новость для тех, кто любит почаще пить зеленый чай. Его полезные свойства не заканчиваются на улучшении настроения, иммунитета и работы желудочно-кишечного тракта. Этот вкусный напиток, который можно пить и горячим, и холодным, благодаря наличию антиоксиданта, известному как катехин, отлично справляется с бактериями и провоцируемым ими неприятным запахом изо рта.
7. Орехи
Миндаль имеет массу положительных качеств. /Фото: east-fruit.com
Орехи имеют особую структуру и высокую плотность. Поэтому во время их пережевывания, они действуют как маленькие зубные щеточки, убирая вредные бактерии с зубов и языка. Особенно полезен для освежения дыхания миндаль. Небольшая горсточка вкусной закуски может заменить полноценную процедуру чистки зубов.
8. Рассол
Не особо вкусный, но быстродействующий напиток от неприятного дыхания. /Фото: ont.by
Рассол — еще одно проверенное средство, которое поможет избавиться от неприятного запаха изо рта достаточно быстро. Мало кто любит этот напиток за его резкий соленый вкус, но для пользы дела можно немного потерпеть. Рассол содержит укроп и уксус, которые в тандеме отлично работают против бактерий. Не зря этот метод так популярен среди страдающих от похмелья.
7. Сельдерей
Неожиданный гость в списке средств, устраняющих распространенную проблему. /Фото: maitlandpubliclibrary.org
Стебель сельдерея отлично справляется с устранением неприятного запаха изо рта. Чтобы усилить эффект, который он обеспечивает, его рекомендуется сочетать с веточкой петрушки. Два эти ингредиента нужно положить в рот и медленно пережевать.
8. Морковь
Помощница на страже свежего дыхания. /Фото: levergalreiniging.nl
Сырая морковь действует как эффективный нейтрализатор неприятного запаха. Особенно она хороша после еды с большим количеством белковых продуктов. Есть сырую морковку лучше сразу после трапезы, тогда натуральные кислоты и сахар сделают свое дело быстро.
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