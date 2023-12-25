7 ж/д путей, которые проходят там, где их точно увидеть никто не планировал

Необычные железные дороги, которые можно считать достопримечательностью.
Создание железной дороги стало одним из величайших достижений человека в области транспорта. На протяжении последних столетий было создано огромное количество путей для самых разных составов. Некоторые из них проходят в весьма экзотических местах, что делает такие железные дороги настоящей достопримечательностью. Найти подобные диковинки можно по всему миру. В этом обзоре - самые интересные из них.
1. Блумерский разрез
Проходит в вырезе, в холмах.
Одна из первых Железных дорог в американском штате Калифорния. Дорога примечательна тем, что проходит в холмах, а для ее строительства в 1860-х годах нужно было возвести деревянную эстакаду высотой 30 метров и протяженностью в 150 метров. Современники этой конструкции называли ее «восьмым чудом света».
2. Железная дорога в 19-этажном доме
Такое могли сделать только в Китае.
В китайском Чунцине можно найти очень необычный дом, архитекторы которого сделали так, чтобы через него проходила железная дорога. На самом деле ничего удивительного в такой композиции нет - просто данное поселение является одним из самых густозаселенных на территории Поднебесной.
3. Поезда в Ханое
Местные давно привыкли.
Хотите увидеть железную дорогу, которая проходит по самым узким улочкам в мире? Если да, то стоит посетить Вьетнам, а именно Ханой. Местным такое расположение железной дороги уже давно не кажется опасным. Более того, почти всегда при подъезде к подобным участкам стоят шлагбаумы.
4. Hindenburgdamm
Едет буквально по морю.
В Германии есть дамба Hindenburgdamm, которая примечательна в первую очередь тем, что по ее вершине проходит железная дорога. Ее протяженность составляет 11 километров. Она протянулась от острова Зюльт до материковой части страны. Открытие этого инженерного чуда состоялось еще в 1927 году. Каждый день по ней проходит больше 100 поездов.
5. Самый длинный тоннель
Был построен два года назад.
Готардский базисный туннель является одним из самых длинных железнодорожных тоннелей в мире. Он обеспечивает скоростную связь через Швейцарские Альпы между северной и южной Европой. Его протяженность составляет 57 километров. Официальное открытие комплекса состоялось в 2016 году.
6. Виадук
Тянется на сотню метров.
В швейцарской коммуне Брусио можно найти девятиарочный одноколейный железнодорожный мост в виде петли, который является еще и виадуком. Сегодня по нему ходит поезд. Длина виадука составляет 110 метров. Угол продольного наклона – 7%.
7. Поезд на взлетной полосе
Звучит как-то опасно.
В Новой Зеландии, в региональном аэропорту Гисборн находится самая необычная железная дорога, которая проходит прямо по взлетно-посадочной полосе. Когда самолеты начинаются садиться или взлетать, то все поезда, оказавшиеся на этом участке железнодорожного пути, сразу же останавливаются.
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