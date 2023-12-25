7 ж/д путей, которые проходят там, где их точно увидеть никто не планировал

Необычные железные дороги, которые можно считать достопримечательностью .

1. Блумерский разрез

Проходит в вырезе, в холмах.

2. Железная дорога в 19-этажном доме

Такое могли сделать только в Китае.

3. Поезда в Ханое

Местные давно привыкли.

4. Hindenburgdamm

Едет буквально по морю.

5. Самый длинный тоннель

Был построен два года назад.

6. Виадук

Тянется на сотню метров.

7. Поезд на взлетной полосе

Звучит как-то опасно.