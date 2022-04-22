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Самые своенравные и жестокие богини в мифологии древнего мира


Не самые добрые добрые богини в древней мифологии.

Не самые добрые добрые богини в древней мифологии.

В древние времена люди поклонялись богам, прося их о благополучии. Но не все небожители были такими уж милосердными. Во многих верованиях именно женское начало считалось темным, поэтому были и такие богини, которые ассоциировались у людей со смертью и несчастьями. В этом обзоре представлены богини, которые считались далеко не самыми добрыми и милосердными существами в древние времена.

Кали (Индия)


Кали - самая темная богиня в Индии. | Фото: desinema.com.

Кали - самая темная богиня в Индии. | Фото: desinema.com.

Самая темная в индийском сонме богов – это Кали. Согласно легенде, злой демон Махиша захватил власть над миром, а боги создали ему в противовес непобедимую воительницу. Кали победила демона и его многочисленную армию, изрыгая из себя воинов. Находясь в возбуждении и кураже от прошедшей схватки, Кали не могла остановиться и продолжила разрушать все, что на ее пути. Когда богиня пустилась в дики пляс, только Шива хитростью сумел ее остановить.
Богиня смерти Кали. | Фото: myguru.in.

Богиня смерти Кали. | Фото: myguru.in.

 

Индийцы изображают свою богиню пугающей. Обычно цвет кожи Кали черный или синий, что символизирует космос, в котором все исчезает без следа. Четыре руки – это четыре стороны света. Ф одной Кали держит голову поверженного врага, в другой – меч.
Ожерелье из черепов и пояс из рук украшают богиню.

Название храма богини дало название индийскому городу Калигхата (англ. Калькутта). В разные исторические периоды таги – те, кто поклонялся богине смерти, вырезали людей сотнями тысяч.

Геката (Древняя Греция)


Древнегреческая богиня Геката. | Фото: greece.org.

Древнегреческая богиня Геката. | Фото: greece.org.

В древнегреческой мифологии самой мрачной называли Гекату – богиню лунного света, ведьм и всего, что связано с колдовством. Геката изображалась трехликой, что значило управление тремя стихиями (землей, огнем и воздухом) и тремя человеческими циклами – рождением, жизнью и смертью. В жертву Гекате приносили щенков, находясь в темных пещерах.

Хель (Скандинавия)


Богиня Хель. Ксилография с картины Йоханнеса Гертса, 1889 год. | Фото: ru.wikipedia.org.

Богиня Хель. Ксилография с картины Йоханнеса Гертса, 1889 год. | Фото: ru.wikipedia.org.

Хель считалась богиней загробного мира. Согласно легендам, все те, кто не умирал в бою и, соответственно, не попадал в Вальгаллу, отправлялись в царство Хельхейм. Хель была дочерью злобного бога Локи и великанши Ангрбоды. Богиня изображалась огромного роста. Одна часть ее тела была обычной, а другая сине-белой с пятнами как у трупа.

Иштар (Вавилон)


Иштар - богиня плодородия, плотской любви и войны. | Фото: upload.wikimedia.org.

Иштар - богиня плодородия, плотской любви и войны. | Фото: upload.wikimedia.org.

 

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Самые своенравные и жестокие богини в мифологии древнего мира

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Самые своенравные и жестокие богини в мифологии древнего мираПодписаться на мой Instagram
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