Современный пещерный дом, построенный в заброшенной шахте

1. История появления современного пещерного дома

Супруги Слипер при осмотре шахты, где раньше добывали песчаник (Caveland, США). | Фото: insidehook.com.

В 1980-х гг. в пещере была организована площадка для роллеров (Caveland, США).

В самой дальней камере пещеры проходили захватывающие дух концерты (Caveland, США). | Фото: forgottenrollerrinksofthepast.com.

Во время преобразований энтузиасты жили в палатке внутри приобретенной пещеры (Caveland, США). | Фото: maison-monde.com.

Новые владельцы полностью остеклили входное пространство (Caveland, США).

2. Особенности пещерной резиденции в Фестусе

Чтобы впустить максимум света, установили 27 оконных рам и две стеклянных двери (Caveland, США).

Владельцы сохранили каменные стены, чтобы подчеркнуть эстетику пещеры (Caveland, США).

12-метровая высота потолка позволила создать два жилых уровня (Caveland, США).

В самой большой камере организовано основное жилое пространство (Caveland, США).

Зона гостиной в пещерной резиденции Caveland (Фестус, США).

Прекрасно оборудованная кухня спрятана под мезонином (Caveland, США). | Фото: unusualplaces.org.

Кухня-столовая занимает 120 кв. метров жилой площади Caveland (Фестус, США).

В интерьере можно увидеть раритетные предметы мебели и оригинальные аксессуары (Caveland, США).

Интерьер одной из спальных комнат Caveland (Фестус, США).

Интерьер ванной комнаты в пещерном доме (Caveland, США).

Там, где ранее был каток, хранится инструмент и оборудование (Caveland, США).

Третья камера ждет преобразований (Caveland, США).

3. Что ждет пещерную резиденцию

Живописное окружение и пещерная атмосфера привлекают любителей запоминающегося отдыха (Caveland, США).

В Caveland иногда проходят концерты и внук предпочитает заниматься музыкой (Фестус, США).