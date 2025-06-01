Современный пещерный дом, построенный в заброшенной шахте

Даже в наши дни не нужно отправляться в прошлое, чтобы поселиться в пещере, как и не стоит отказываться от благ цивилизации наслаждаясь жизнью под толщей каменных сводов. Но, чтобы это произошло, придется приложить огромные усилия, как это сделала семья Слиперов, которая построила потрясающую пещерную резиденцию там, где раньше шла добыча песчаника, а затем располагался необычный развлекательный центр.
1. История появления современного пещерного дома
Супруги Слипер при осмотре шахты, где раньше добывали песчаник (Caveland, США). | Фото: insidehook.com.
История удивительного во всех отношениях дома началась в конце 2003 года, когда Курт Слипер на Ebay нашел неожиданное объявление о продаже коммерческой недвижимости. Речь шла о потерявшей свой функционал шахте, находящейся неподалеку от их основного места жительства в Фестусе (штат Миссури). Как только появилась возможность, он вместе со своей женой Деборой Слипер оправился на смотрины гигантской пещеры под названием Caveland, которая стала никому не нужна.
В 1980-х гг. в пещере была организована площадка для роллеров (Caveland, США).
В самой дальней камере пещеры проходили захватывающие дух концерты (Caveland, США). | Фото: forgottenrollerrinksofthepast.com.
Хотя в 1930-1980 гг. здесь велись работы по выемке песчаника, а затем в образовавшихся камерах и прилегающих галереях, общая площадь которых составляла 5 тыс. квадратных метров, были организованы площадка для катания на роликах и концертный зал (здесь в свое время выступали Боб Сигер, Тед Ньюджент, Тина Тернер и др. знаменитости). К началу 2000-х этот бизнес решили прикрыть, что и повлекло за собой продажу столь неординарной недвижимости.
Во время преобразований энтузиасты жили в палатке внутри приобретенной пещеры (Caveland, США). | Фото: maison-monde.com.
Интересный факт: Энтузиастам, увлеченным идеей преобразования пещеры в просторную и уютную резиденцию, пришлось потратить около полугода, чтобы совершить покупку и получить массу разрешений на ее переоборудование. При этом супруги продали все свое имущество, чтобы оплатить сделку и начать трансформацию довольно обширного пространства. Поскольку Слиперам было негде жить, на весь строительный период они поселились в палатке внутри самой пещеры.
Новые владельцы полностью остеклили входное пространство (Caveland, США).
Чтобы сэкономить на оплате подрядчикам, супруги большую часть работ выполняли самостоятельно, используя те материалы, которые остались после демонтажа имеющихся объектов. Также старались покупать низкосортные пиломатериалы, которые приходилось самостоятельно обрабатывать и более тщательно подгонять из-за чего задерживался процесс трансформации. Хотя без помощи узких специалистов, родственников и друзей не обошлось, на обустройство жилого пространства ушло около 4 лет. Еще некоторое время понадобилось на то, чтобы пещерную резиденцию принял муниципалитет Фестуса и дал разрешение на проживание. После всех сложностей семья смогла с комфортом жить в одном из самых необычных домов и не только в своем округе.
2. Особенности пещерной резиденции в Фестусе
Чтобы впустить максимум света, установили 27 оконных рам и две стеклянных двери (Caveland, США).
Огромная рукотворная пещера за несколько лет превратилась в современную резиденцию, сочетающую в себе стены и своды из песчаника, которые в большинстве случаев остались неизменными. Единственное, все плоскости пришлось обработать связующим раствором, который не дает осыпаться породе. В тех местах, где обустроена гостиная, кухня и спальни были созданы потолочные конструкции или натянуты мембранные полотна, которые удерживают микрочастицы песка, не давая им сыпаться на голову или в тарелки с едой.
Владельцы сохранили каменные стены, чтобы подчеркнуть эстетику пещеры (Caveland, США).
Учитывая, что жилище расположено в глубине скального образования, его можно считать прекрасным образцом энергоэффективной архитектуры. Продуманные системы вентиляции и отопления (используется геотермальная энергия) позволяют поддерживать комфортную температуру внутри помещений без дополнительных систем обогрева и кондиционирования воздуха, сохраняя при этом комфортный микроклимат. Как признаются сами владельцы нетривиальной недвижимости, несмотря на большие размеры жилого пространства (около 2 тыс. кв. м), затраты на оплату электроэнергии такие же, как и в доме площадью 200 квадратов.
12-метровая высота потолка позволила создать два жилых уровня (Caveland, США).
В самой большой камере организовано основное жилое пространство (Caveland, США).
А вот за использование питьевой воды на все бытовые нужды домохозяйства тратиться и вовсе не приходится. Внутри разветвленной пещерной системы как минимум три источника родниковых вод, один из которых преобразовали в скрытый колодец (находится в центре пещеры). Другие же источники также наполняют углубленные цистерны, откуда с помощью насосов вода поступает в ванные комнаты и на кухню. Чтобы избежать затоплений жилого пространства, излишки воды по спрятанным в пол трубам стекают в крытый бассейн, а уже из него поступают в пруд, находящийся рядом с лесом. Еще одной интересной особенностью являются настоящие водопады, которые окружают пещерный дом. Правда, они появляются только лишь во время проливных дождей, эффектно падая со скал.
Зона гостиной в пещерной резиденции Caveland (Фестус, США).
Прекрасно оборудованная кухня спрятана под мезонином (Caveland, США). | Фото: unusualplaces.org.
Поскольку высота основной камеры пещеры позволяла, энтузиасты некоторые зоны разделили на два, а то и три уровня. Это стало рациональным решением, особенно в кухне часть которой накрыта мезонином, что естественным образом спасает от осыпающейся породы. При этом все жилые пространства у входа в пещерный дом наполняются естественным светом благодаря тому, что фасадная его часть щедро остеклена. Те же помещения и открытые зоны, которые находятся в глубине пещеры требуют постоянного искусственного освещения, поскольку световых люков, пронизывающих насквозь многотонную толщу породы в этом проекте не предусмотрено.
Кухня-столовая занимает 120 кв. метров жилой площади Caveland (Фестус, США).
В интерьере можно увидеть раритетные предметы мебели и оригинальные аксессуары (Caveland, США).
Пещерная резиденция состоит из трех камер, две из которых выполняют роль жилища. Самая большая располагается в центре и является главной жилой структурой, где организованы гостиная, столовая и кухня. Между уровнями предусмотрена благоустроенная ванная комната и прачечная, а три спальни занимают верхнее пространство, максимально наполненное светом, что немаловажно для такого рода объекта.
Интерьер одной из спальных комнат Caveland (Фестус, США).
Интерьер ванной комнаты в пещерном доме (Caveland, США).
Вторая камера имеет гораздо меньшие размеры и совсем уж скромную высоту, она находится в глубине скалы, что требует масштабного искусственного освещения. Здесь располагаются бытовые помещения, где хранятся инструменты и находится жизнеобепечивающее оборудование, без которого жизнь в пещерном доме действительно напоминала доисторические времена.
Там, где ранее был каток, хранится инструмент и оборудование (Caveland, США).
Третья камера ждет преобразований (Caveland, США).
В период трансформации третью камеру оставили нетронутой, в ней хранятся строительные и отделочные материалы, которые остались и от предыдущих владельцев катка со сценой, и после переоборудования пещеры. В свое время супруги Слипер составляли несколько дизайн-проектов по ее преобразованию, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Эта камера пока никак не задействована.
3. Что ждет пещерную резиденцию
Живописное окружение и пещерная атмосфера привлекают любителей запоминающегося отдыха (Caveland, США).
По сведениям редакции Novate.ru, экономический кризис и возникшие проблемы с муниципалитетом, заставили семейство энтузиастов выставить на продажу свое детище и 1,5 га прилегающей площади. Из-за финансовых проблем владельцы не смогли вовремя погасить кредиты на покупку и преобразования, что чуть не стало фатальным для Caveland. При этом не находились и покупатели, ведь проблемы начались у всех. Даже за 350 тыс. долларов не нашлось желающих поселиться в пещерной резиденции, где есть все для комфортной жизни.
В Caveland иногда проходят концерты и внук предпочитает заниматься музыкой (Фестус, США).
В 2008 году семье удалось найти инвесторов, что помогло сохранить дом в собственности, но Слиперы долго не наслаждались жизнью в пещере, поскольку приняли решение о сокращении своей жилплощади. Более чем атмосферный дом они стали сдавать в аренду всем тем, кто мечтает хоть на несколько дней вкусить все прелести жизни троглодитов (пещерных людей), наслаждаясь уединением, ведь Caveland окружает лишь первозданный лес и созданные руками владельцев пруды с чистейшей родниковой водой. А также организовывают экскурсии и даже концерты, когда нет постояльцев.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии