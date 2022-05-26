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Наедине с природой: оригинальный эко-домик для ночевки в лесу


Le Nichoir - домик для ночевки в лесу.

Le Nichoir - домик для ночевки в лесу.

Посреди реликтового леса в Лотарингии (Франция) расположено несколько оригинальных домиков в виде ромбов. Эти постройки предназначены для туристов или простых путников, решивших переночевать на природе. Домики, выполненные из натуральной древесины, прекрасно вписались в естественный ландшафт.

Проект промышленного дизайнера Matali Crasset.

Проект промышленного дизайнера Matali Crasset.

Французский промышленный дизайнер Матали Крассе (Matali Crasset) прониклась идеей единения с природой и спроектировала серию домиков в лесу, которые можно взять в аренду для ночевки Le Nichoir.
Le Nichoir - лесной домик для ночевки.

Le Nichoir - лесной домик для ночевки.

Основу домика составляет металлический каркас, обшитый натуральной древесиной из акации и сосны. Крыша покрыта деревянной черепицей. Каждое жилище стоит на металлических ножках и при необходимости может быть переставлено в любое другое место. Дизайнер утверждает, что конструкция ее домов выдержит в ненастье даже сильные порывы ветра.
Le Nichoir. Интерьер.

Le Nichoir. Интерьер.

Интерьер весьма минималистичен и рассчитан на то, чтобы только провести в нем ночь в спальных мешках. Каждый домик рассчитан на четыре человека. За ночь в Le Nichoir нужно будет выложить около 80 евро.
Le Nichoir. Минималистский интерьер лесного домика.

Le Nichoir. Минималистский интерьер лесного домика.

 
Le Nichoir. Минималистский интерьер.

Le Nichoir. Минималистский интерьер.

 

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Наедине с природой: оригинальный эко-домик для ночевки в лесу

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Наедине с природой: оригинальный эко-домик для ночевки в лесуПодписаться на мой Instagram
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