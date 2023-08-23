Самые древние блюда

Чем питались наши предки? Какие блюда считаются самыми древними? Благодаря ученым, исследователям и археологам мы можем узнать детали и разобраться в этом. А благодаря современным поварам и экспериментаторам - посмотреть как выглядела эта пища. Кстати, некоторые из этих блюд дошли до наших дней, практически не изменившись.
Мёд
Справедливости ради, надо отметить, что первое блюдо, понимаемое как природная еда, приготовленная особым образом, появилось отнюдь не на человеческой кухне. Отдадим пальму первенства пчёлам и их бессмертному рецепту.
Мясо кабана на палочке (кебаб)
Во времена,когда посуда ещё отсутствовала, а вкусно поесть всё-же хотелось, для жарки использовались горячие камни, либо мясо просто подносили к огню на палках. Перед тем, как превратиться из грозного лесного зверя в домашнюю свинью, кабан успел послужить основным объектом для охоты со стороны вечно голодного кроманьонца. Разумеется, гурманы каменного века не забывали проредить мясные ряды на палочках несколькими морскими гребешками или вешенками (европейцы называют их Устричными грибами). Когда мясо было готово, его чуть-чуть поливали мёдом.
Крапивный пудинг
Это блюдо известно по крайней мере с эпохи неолита- для его приготовления уже требовалась какая-нибудь глиняная посуда. К крапиве (которая, к примеру, является рекордсменом по содержанию витамина C в пределах северной и центральной Европы) добавлялась пшеничная мука, а также: листья щавеля, одуванчика и зелёного лука. Современному человеку конечно сразу же хочется добавить во всё это шпинат, удалив при этом крапиву, но шпинат в Европе оказался значительно позже – поэтому только крапива, друзья, только крапива.
Мясной пудинг
На самом деле, чтобы получилось воистину по-древнему и первобытно на всю катушку, учёные-историки кулинарии настоятельно рекомендуют использовать в качестве сосуда не тесто, а желудок овцы или слепую кишку быка. Основной заправкой здесь выступают мясо, жир, лёгкие, а также сердце ягнёнка. Весь процесс приготовления занимает около семи часов, не считая замачивания желудка, которому стоит уделить всю ночь.
Неандертальское рагу
Рагу ни на грамм не изменилось за тысячи лет. Те же ингредиенты: мясо бизона, картофель, грибы, лук, приправы, клюква и много чего ещё. Тот же принцип: сначала добавлять то, что долго варится, потом то, что быстро.
Сладкий хлеб из лесных орехов (лещины)
Пшеничная мука, орехи и мёд- смешанные в определённой пропорции, которую нам, простым смертным ни за что не узнать, должны быть вылеплены в форме короны и поставлены на открытом воздухе минут на сорок. После чего в ход шли горячие камни – техника, пережившая тысячелетия. Ровно таким-же, каменным, способом готовился знаменитый древнеегипетский хлеб. С той лишь разницей, что египтяне обязательно использовали горшки с характерной крышкой для придания хлебу священной формы и сакрального смысла. Доказано, что в Египте не использовали дрожжей – вся работа по закваске возлагалась на микроорганизмы, свободно летающие в воздухе.
Белый хлеб в Египте предлагался богам в качестве жертвоприношения, которое могло серьёзно облегчить посмертную жизнь кающемуся грешнику. В связи с чем некоторые окаменелые экземпляры сохранились и до наших дней.
Сушеная рыба
Древние египтяне относились к еде сдержанно, это видно по подтянутым фигурам на расписных стенах. Мясо (тушёное, жареное) ели в основном представители знати, а простые люди употребляли хлеб, овощи и рыбу. Рыба считалась продуктом нечистым, и жрецы, военачальник, фараоны ей открыто брезговали. Народ же просто сушил рыбу на солнце, обтирая её солью.
Мерсу или рангинак
Самым древним рецептом доставшимся нам от Ассирии с Вавилоном принято считать Мерсу (mersu), то , что сегодня в Иране называют Рангинак: пирог из фиников и орехов. Также в общую массу добавлялись инжир, яблоки, сыр и вино.
Гарум
Одним из самых популярных блюд Древнего Рима можно считать Гарум (garum). Это не столько блюдо, сколько рыбный соус-приправа. Заправив им пюре или плов, вы автоматически попадаете под протекторат Цезаря!
Каша из проса с молоком (Xiao Mi Zhou)
Если обратить взгляд на древние цивилизации Средиземноморья, в сторону восточной Азии, то самое распространенное блюдо – привычная для всех каша. Ещё в 5-ом тысячелетии до нашей эры на территории северного Китая люди варили просо, постепенно подливая в него молоко и сливки. Южные же китайские племена делали всё то же самое, но на основе риса. А в период монгольского (маньчжурского) владычества мода на просяную кашу пришла и в южные области Поднебесной, о чём рассказал Марко Поло в своих трудах.
И напоследок немного видео. Вы можете понаблюдать за процессом приготовления одного из древнейших блюд а также посмотреть, как готовят хлеб старинным способом в наши дни в пустыне.
Рецепт палеолитического орехового хлеба
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