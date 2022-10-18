Правила, которые должна знать каждая девушка, отдыхающая в Египте

Советы от madam_shazly женщинам, решившимся на курортное романтическое приключение в Египте. «В отеле можно мутить только с высшим персоналом. С менеджером, генеральным директором, завхозом… И то, убедившись однозначно и бесповоротно, что это менеджер, а не полотер из ресторана».











Заповедь первая: без палева

на кошках

Заповедь вторая: отель — это святое

Заповедь третья: дамы не платят

Заповедь четвертая: исключение из платежного правила

Заповедь пятая: знайте, кто с вами

Заповедь шестая: предохраняйтесь

Заповедь седьмая: нет двойным стандартам

Заповедь восьмая: первое апреля — никому не верю

Заповедь девятая: ноу комишен

Заповедь десятая: роман кончается в аэропорту