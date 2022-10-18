Правила, которые должна знать каждая девушка, отдыхающая в Египте

Советы от madam_shazly женщинам, решившимся на курортное романтическое приключение в Египте. «В отеле можно мутить только с высшим персоналом. С менеджером, генеральным директором, завхозом… И то, убедившись однозначно и бесповоротно, что это менеджер, а не полотер из ресторана».
Заповедь первая: без палева
Выдумайте себе прозвище и потренируйтесь
Главное: никогда. Никому. Ни при каких обстоятельствах! Не давайте своего настоящего телефона, профайла в социальных сетях и прочих контактов. Мало ли, надумаете остепениться, выйти замуж за олигарха или пойти работать в ФСБ, на кой хрен вам обиженный и мстительно настроенный хабиб, знающий всех ваших друзей и номер карточки Сбербанка?
Заповедь вторая: отель — это святое
В отеле можно мутить только с высшим персоналом. С менеджером, генеральным директором, завхозом… И то, убедившись однозначно и бесповоротно, что это менеджер, а не полотер из ресторана. С некоторой долей понимания можно отнестись к роману с аниматором (им простительно). Ни в коем разе не стоит путаться со стаффом — официантами, охранниками, носильщиками и водителями шаттл-баса. Даже если кто-нибудь из них вам будет сугубо симпатичен. Почему? Потому что живут они в общаге, делать им абсолютно нехрен, и на следующий день о ваших приключениях вдоль и поперек будет знать весь отель. Первое, что сделают, — попробуют пристроиться в очередь. И если вы не готовы перетрахать методично весь персонал, то каждый обиженный и обделенный посчитает своим святым долгом вам сделать пакость. Яичницей мимо тарелки промахнуться и шлепнуть ее, горяченькую, аккурат вам в декольте. Не донести бокал с вином до стола, уронив прямо на вашу идеально уложенную прическу. Или мстительно уволочь полотенце с вашего лежака, чтобы вы штраф заплатили.
К романам в отеле допускаются селлзы — те навязчивые долбоклюи, которые продают экскурсии, масла, массаж и прочую хрень. Так как они не живут в общежитии, то со стаффом не дружат. Поэтому болтать будут только между собой. Если на вас категорически обидится продажник сафари, вам на это можно будет столь же категорически начхать.
Но вообще желательно искать приключений за пределами отеля, познакомившись, например, с гидом на яхте или со спилбергом на сафари. Теоретически даже отельный гид может рассматриваться как существо вполне допустимое, но с одним условием: вы точно уверены, что ваш роман продлится до отъезда. В ином случае паршиво настроенный гид может наустраивать веселых пакостей. Ничего сложносочиненного, но настроение, падла, попортит.
Заповедь третья: дамы не платят
Если вы не бабушка, семимильными шагами ковыляющая прямиком к вековому юбилею, если вы не покупаете мужчину-проститутку с последующей эксплуатацией во все возможные интимно-нецелостные, вы не должны платить ни за что, кроме такси, на котором приезжаете на свидание. Ни за ужин, ни за ночевку, ни за «ой, блин, я, похоже, кошелек потерял». Потерял — ищи. Воспользуйся опцией «звонок другу». Возьми шапку и пройдись по людям, собери помощь зала. Хабиб в 90% случаев мусульманин, воспитанный в жестком соблюдении правила: платит мужчина. Вам не приходило в голову просить ребенка оплатить обед в кафе-мороженом? Вот у мусульман такое же отношение к женщинам, они физически не обязаны что-либо оплачивать. Финты любого характера — дешевая показуха. Скажите ему об этом, не стесняясь.
Отблагодарить хабиба можно подарком, дороговизна которого зависит от ваших материальных возможностей. Мужики в Хургаде любят хорошие парфюмы из дьютика, серебряные украшения, технические гаджеты (в особом почете айфоны). Не воспринимают золото, шоколадки, шмотки, за исключением хорошей обуви.
Заповедь четвертая: исключение из платежного правила
Я уже говорила, что в большинстве своем хабибы тащат своих леди на хазы — квартиры в недорогом районе Шератон, где можно снять помещение на ночь. Там не особо убрано, а порой можно найти следы пребывания предыдущих постояльцев, включая резиновые изделия на кровати. Поэтому, если вы подобного не приемлете, позаботьтесь заранее об аренде жилья в приличном месте. Можно на сутки, можно на неделю. В отеле вас с хабибом не поселят. Орфи-контракт прокатывает только на хазах, отельеры в него спокойно плюнут и скажут, что это филькина грамота.
Заповедь пятая: знайте, кто с вами
О хабибе следует знать заранее, как его зовут (имя-отчество, фамилий у египтян нет), номер телефона, место работы. Всю эту информацию следует сообщить подруге или соседке по пляжу. А еще лучше, если вы в адекватных отношениях с гидом, оставить ему данные. Лишних предосторожностей никогда не бывает. Если к назначенному времени вы не появитесь и на телефонный звонок не ответите, следующий звонок будет в полицию.
Заповедь шестая: предохраняйтесь
Как бы вы ни были уверены в чистоте помыслов, хлоргексидин и пачка презервативов лишними не будут.
Заповедь седьмая: нет двойным стандартам
Помните, в Египте можно иметь только одного хабиба за раз. Потому что назавтра второй с первым встретится в маршрутке, в фалафельной или на хазе для раскурки, они вас обсудят, помянут плохим словом и назавтра перестанут с вами разговаривать, обломав какие-нибудь далеко идущие планы.
Заповедь восьмая: первое апреля — никому не верю
Девяносто девять процентов хабибского базара фильтруйте через мелкое сито с марлечкой. У каждого первого была русская девушка, которая сделала аборт, а потом увезла ребенка в Украину. У каждого второго больная мама, которой требуется пересадка печени и ласт. У каждого третьего вчера умер лучший друг, поэтому позвонить — никак не получилось.
И да, если хабиб, показывая на растопыренную пятерню, говорит философским голосом: «Все пальцы разные, и люди тоже разные» — падла готовит высер, ждите гадости! Пять пальцев — это кодовая фраза, открывающая врата ада.
Заповедь девятая: ноу комишен
Никаких покупок «подешевле». Ни один хабиб, даже смертельно влюбленный, не откажется от двадцати пяти процентов комиссии за все, что вы купите. И да, помните правило «женщины не платят»? Блуждая с вами по шопингам, он фактически дает себя унизить тем, что не может за вас заплатить. А если он не платит, значит он не с вами, он сопровождает. По правилам египетской торговли сопровождающий имеет право на 25 процентов от покупки.
Заповедь десятая: роман кончается в аэропорту
Упаси вас Аллах, Кришна и Нрисимхадев хором продолжать отношения с хабибом за пределами Хургады! Симку — в мусорку, туда же — фотки, воспоминания и прочую ерунду. В 99% случаев этот хабиб, помахав вам белым платочком, побредет в другой терминал, встречать следующую туристку. А в пятницу пойдет выгуливать жену и детей в Сензо.
Приятного хабиботуризма.
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