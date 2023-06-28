Роскошные спальни в викторианском стиле

Когда мысленно переносишься в старую добрую Англию, первое, что вспоминается – это роскошь красивейших старинных дворцов и фамильных замков. Изысканный викторианский стиль, который сформировался во второй половине XIX века в годы царствования английской королевы Виктории, всегда подчеркивает прекрасный эстетический вкус владельцев, а также их респектабельность и стабильность во всех сферах жизни.







Для интерьера в викторианском стиле характерным считается деконструктивизм: каждую комнату декорируют в определенном стиле. К примеру, готический стиль выдерживают при оформлении библиотеки, а будуар (дамскую комнату) оформляют в стиле рококо.







В викторианском интерьере практически все материалы и антикварные аксессуары, используемые при оформлении комнат, не могут подлежать замене более экономичными вариантами.







Изобилие ваз, ширм, шкатулок, пуфиков, пепельниц из дорогих металлов и камней, кабинетные наборы (подставки для карандашей и ручек), зеркала в полный рост, окаймленные красивыми рамами, подобно картинам, – все это вы наверняка увидите в подлинном викторианском интерьере.







Как правило, мебель подбирается либо светло-коричневого цвета, либо темных красно-коричневых оттенков. И, соответственно, остальные элементы декора будут подобраны от бледно-розовых, сиреневых (лавандовых), нежных миндальных тонов в случае светлой меблировки и до красно-коричневых цветов для мебели из красного дерева или дуба.



























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