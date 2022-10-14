Как добавить уюта в арендуемую квартиру

Сегодня довольно сложно найти съемную квартиру по приемлемой цене со стильным и уютным интерьером. Как правило, обстановка в квартире оставляет желать лучшего. Есть два варианта: смириться с тем, что вам досталось и жить, не получая никакого удовольствия от обстановки, либо преобразить временное жилье, используя простые и бюджетные приемы. Все приемы, описанные ниже, не требуют проведения ремонтных работ, которые, как правило, запрещены в съемном жилье.

Украсьте стеныСтильный настенный декор способен моментально преобразить помещение. Для подвешивания картин, гобеленов и красивых панно используйте самоклеящиеся крючки, которые не оставляют следов на стенах.





Используйте фотографии для декораЛичные фотографии в красивых рамах, или оформленные в формате коллажей способны моментально добавить уют в комнату.





Добавьте зеркалаС помощью зеркал можно визуально увеличить небольшую комнату и сделать ее более светлой и уютной.





Используйте самоклеящиеся обои и декоративную клейкую лентуКардинально преобразить пространство помогут самоклеящиеся обои, которые можно наклеить не только на стены, но и на плиточный пол. Такими обоями можно оформить кухонный фартук.

Использование декоративной клейкой ленты также дает безграничный простор для творчества.

Используя этот бюджетный материал, можно оформить дверные проемы, изголовье кровати и даже сделать оригинальный узор на стене.Организуйте красивое хранение вещейДобавить «изюминку» в интерьер помогут красивые органайзеры и подставки.Персонализируйте пространствоТакие детали как декоративные подушки, уютные пледы, коврики, корзины для хранения, стильные кашпо для цветов помогут персонализировать пространство, сделав комнату более уютной и приятной для жизни. Идеальный вариант для съемной квартиры — использование декора, сделанного своими руками.Преображение ваннойПреобразить ванную комнату проще простого, для этого необходимо просто поменять шторы для душа и развесить мягкие полотенца на красивые полотенцедержатели.Дополнительное место для храненияЕсли в съемной квартире не хватает места для хранения вещей — не беда. Удобный вариант для хранения вещей — лестница, на перекладины которой можно повесить одежду. При желании можно собрать небольшой деревянный шкаф. И, конечно, не забывайте про корзины, которые помогут организовать аккуратное хранение.