Идеальная чистота в доме без химии

Кислородный отбеливатель недавно пришёл на смену химическому. И хотя он действует более щадящим образом, результаты его работы поражают! Узнайте, где и как можно использовать кислородный отбеливатель в быту, и не только для стирки.







Классическое использование — конечно же, для удаления пятен с белых и цветных вещей. Для этого 1-2 ст. л. порошка нужно добавить к грязным вещам и залить кипятком, оставить до полного растворения грязи, затем постирать в машинке.







Но если развести 1 ст. л. порошка и 1 ст. л. лимонной кислоты кипятком, то полученным раствором можно почистить всю стиральную машинку, удалить плесень на резинке и известковый налёт на дверце!







Кроме того, в растворе кислородного отбеливателя можно оставить столовые приборы и ювелирные изделия. Если засыпать пару столовых ложек в раковину и залить кипятком, оставить на полчаса, то раствор пробьёт засор! Также, если развести кислородный отбеливатель кипятком до состояния кашицы, то полученным раствором можно почистить и освежить ковры! Попробуйте — это простое и эффективное средство для чистки всего дома.





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