С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Роженко
    Фигня какая-то... Из всего этого были только кукурузные палочки...  и супы в пакетитах... всё остальное являлось пред...5 неожиданных пер...
  • Traveller
    Довелось увидеть практически все эти достопримечательности, кроме моста Ruyi Bridge и пагод Луны и Солнца. Зато был у...10 архитектурных ...
  • Eugene69072
    Очень хорошая статья. Спасибо за подробную информацию.Средневековая фин...

12 коротких подсказок, как извлечь пользу из вашей микроволновки

Микроволновку люди используют, чтобы разогреть или приготовить пищу, но при этом они даже не догадываются, что этот бытовой прибор может облегчить кухонные хлопоты! Спешим на помощь и рассказывает, какую именно пользу может принести вам микроволновая печь.

1. Лимон станет более сочным


Достаточно положить лимон в микроволновую печь на 20 секунд при максимальной мощности и из него удастся выдавить гораздо больше сока.

2. Зелень превратится в сухую приправу


Поместив в микроволновку петрушку и другие пряные травы, буквально через несколько минут можно получить превосходную сухую приправу.

3. Чеснок будет легко чиститься


Положите головку чеснока на 15 секунд в микроволновую печь, включенную на максимальную мощность, и очистится он очень легко.

12 коротких подсказок, как извлечь пользу из вашей микроволновки

4. Хлеб станет свежим


Всё, что необходимо, чтобы зачерствевший хлеб сделать свежим, — обернуть его во влажное полотенце и поместить на 10 секунд в микроволновку. Операцию можно повторить несколько раз, пока хлеб не достигнет желаемого состояния свежести.

5. Чипсы снова захрустят


Если чипсы отсырели и не хрустят, достаточно положить их в микроволновку на полотенце всего на несколько секунд. Полотенце поглотит влагу, и чипсы начнут снова хрустеть.

6. Фрукты и помидоры будут легче чиститься


Персики и помидоры очистить будет гораздо проще, если подержать их в микроволновой сети приблизительно в течение 30 секунд. После этого нужно, чтобы они постояли перед очисткой примерно 2 минуты.
Внимание! Обрабатывать овощи и фрукты в микроволновой печи нужно с особой аккуратностью. Кожица является своеобразной ловушкой для пара, поэтому, если не наколоть картошку, помидоры и другие продукты зубочисткой, то они могут взорваться.

7. Лук перестанет вызывать слёзы


Очистить лук без слёз можно, если поместить луковицу на 30 секунд в микроволновку, предварительно обрезав. Слёзы из глаз течь не будут.

12 коротких подсказок, как извлечь пользу из вашей микроволновки

8. Мёд станет жидким


Если мёд закристаллизовался, достаточно снять с банки крышку и поставить её на 2 минуты в печь. Микроволновка должна работать в половину мощности.

9. Аромат вернётся


Достаточно всего на 15 секунд поместить в микроволновку специи или орехи, чтобы к ним вернулся приятный натуральный аромат.

10. Вкусная кукуруза


Просто положить в микроволновку неочищенный початок и уже через несколько минут очистить кукурузу не составит труда, а сама она будет нежной и сладкой.

12 коротких подсказок, как извлечь пользу из вашей микроволновки

11. Быстрый завтрак


Нужен быстрый завтрак? Для этого достаточно взбить яйца с молоком и сыром в миске, добавить перец и соль, и отправить в микроволновку на 1 — 1,5 минуты.

12. Микроволновка станет чистой


Есть весьма простой способ, чтобы очистить внутреннюю поверхность микроволновой печи. Для этого нужно поставить внутрь миску с водой, в которую добавлен уксус, примерно на 5 минут. После этого все пятна на внутренней поверхности микроволновой печи легко отойдут, достаточно протереть поверхность салфеткой.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх