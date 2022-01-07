Садоводы обожают петунии за обильное цветение, богатство оттенков и несложные условия выращивания. В зависимости от условия выращивания легко подобрать сорта для выращивания в открытом грунте, контейнерах или подвесных вазонах.

В ландшафтном дизайне активно используются все разновидности петунии: ампельные, кустовые, каскадные. В новой подборке мы отобрали 7 лучших сортов петунии из сезона 2020-2021 года.







Идеальная петуния Foto Finish F1

Пышная Tumbelina Priscilla

Элегантная петуния Capella

Кудрявая петуния Afrodita

Пышные петунии Double Cascade

Петунии небольшого размера Success!HD

Пестрая петуния Gioconda Burgundy Yellow

Сорт ампельной петунии 2020 года, который уже успел собрать восхищенные отзывы. Привлекает внимание симметричным строением куста. Петуния гибрида Foto Finish формирует округлые стелющиеся кусты, густо усыпанные цветами.Один из самых ранних сортов — цветение начинается через 60-70 дней после высева.Одно растение разрастается до 1 метра в диаметре при высоте до 35 см. Сорт подходит и для солнечных участков и для полутени. Красочная палитра цветов включает оттенки от белого до фиолетового. Лепестки бывают однотонными и двухцветными со светлой серединкой, темными прожилками или полосатыми мазками.Этому сорту петунии характерна необычная окраска лепестков — фиолетовые прожилки на нежно-сиреневом фоне. Ампельный сорт с длиной плети до 40 см отлично смотрится в подвесных кашпо.Цветет с июня по октябрь.Обновленная версия растения Profusion отличается более контрастной окраской и повышенной устойчивостью к сложным погодным условиям. Соцветия средней величины обладают нежным ароматом. Они полностью покрывают куст и при хорошем уходе распускаются до первых морозов.Сорт относится к полуампельной группе. Раннецветущее растение образовывает аккуратные круглые кусты. Петуния Capella хорошо смотрится в подвесных контейнерах и невысоких бордюрах. Сорт на генетическом уровне лишен сильного роста, поэтому не нуждается в постоянном ощипывании молодых побегов.Небольшие однослойные цветки буквально покрывают весь куст. Серия Capella постоянно пополняется. Особенно эффектно смотрятся насыщенные бордовый, желтый и рубиновый оттенки.Универсальный гибрид петуний из последних селекций. Растение подходит для выращивания в открытом грунте и контейнерах. Отлично растет в промежутках между огородными культурами. Куст обильно ветвится, достигает высоты до 35-40 см и густо покрывается крупными бутонами. Соцветия крупные, серединка светлее, а лепестки с красивым гофрированным краем.Петуния Афродита устойчива к похолоданиям и засушливым периодам. Куст быстро восстанавливается после сильных ливней. Сохраняет декоративность до заморозков.Красочный сорт петуний с шарообразными кустами и крупными махровыми цветами диаметром до 10-11 см. По внешнему виду соцветия напоминают гвоздики и чайные розы. Взрослые побеги вырастают до 50 см. Для стимулирования роста молодые ростки прищипывают.Петунии сорта «Двойной каскад» формируют компактные и плотные кусты, которые хорошо выдерживают порывы ветра и летние ливни. Гофрированные объемные цветки густо покрывают растение. Лепестки темно-синего и карминного цвета выглядят как бархатные. Также в коллекции есть выбор пастельных оттенков.Интересный компактный сорт от компании Benary. Благодаря селекции петунии не требуют традиционного прищипывания и подпитки регуляторами роста. Взрослое растение формирует маленькие кусты высотой до 20 см.Цветение пышное — одновременно формируется несколько десятков фигурных соцветий с четко выделенными лепестками. Диаметр бутона достигает 8 см. Благодаря компактности петунии Success!HD можно вырастить в маленьком контейнере, широком балконном ящике или создать из них бордюр длительного цветения.Один из самых свежих гибридов петунии. Объединяет в себе практически все положительные качества. Кусты быстро ветвятся, адаптируются к неблагоприятным погодным условиям и что самое главное — обильно цветут до середины осени.Средние бутоны выглядят эффектно — на темном фоне выделяются желто-лимонные звезды. Высота взрослого куста небольшая — до 30 см, но петуния способна застилать почти метр площади вокруг. В сорта есть мини-вариант Baby Gioconda.Экспериментировать с новыми сортами петуний — это всегда интересно, а результат не заставляет ждать долго. Большинство сортов можно использовать для подвесных вазонов и озеленения беседок, что упрощает уход и экономит полезные метры. Высевать на рассаду петунии можно в конце января/начале апреля — самое время подобрать несколько новинок, которые будут украшать участок с весны до осени.