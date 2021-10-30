Дороги, кондиционеры и другие изобретения древних римлян, которыми люди пользуются и сегодня

1. Римские цифры

Римские цифры.

2. Первая газета

Так выглядела первая газета.

3. Современная сантехника и «санэпидемстанция»

Вот такая канализация.

4. Арочные конструкции

Арочные конструкции.

5. Кондиционирование воздуха

6. Акведуки: одна из самых передовых конструкций своего времени

Акведук - одна из самых передовых конструкций своего времени.

7. Изготовление первых хирургических инструментов

Так выглядели первые хирургические инструменты.

8. Разработка бетона для укрепления римских зданий

Бетон для укрепления римских зданий.

9. Дороги, которые смогли выдержать время

Дороги вне времени.

10. Кодекс: первая книга в переплете, заказанная Цезарем

Книжный переплёт - древне-римское изобретение.

11. Современные законы из Рима: Habeas Corpus и многие другие

Современные законы родом из Рима.

12. Лучший уровень жизни для всех

Социальные гарантии для всех.

13. Разработка юлианского календаря

Юлианский календарь.

14. Использование квартир

Римские инсулы - что-то вроде современных квартир.

15. Почтовая служба

Предтеча современной почты.

16. Корвус: смертельный трап

И не было равных на море.

17. Testudo: боевая черепаха

Враг не пройдёт.

18. Использование городской застройки

Использование городской застройки.

19. Пионеры осадной войны

Осада города.