Дороги, кондиционеры и другие изобретения древних римлян, которыми люди пользуются и сегодня

Ни для кого не является секретом, что Римская империя была одной из величайших держав и одной из самых влиятельных цивилизаций всех времен. Римская империя была крайне жестокой во время войн, но она также была пионером технического развития и родоначальницей множества изобретений, некоторые из которых до сих пор используются сегодня. Итак, какими же были величайшие изобретения древнего Рима.
1. Римские цифры
Римские цифры.
Римские цифы пережили падение Римской империи и до сих пор используются сегодня. В современных учебниках всегда есть глава, посвященная римским цифрам и их современным эквивалентным значениям. Надежная система счисления всегда считалась признаком технического развития города или страны. А римляне разработали систему, которая пережила их на тысячелетия.
2. Первая газета
Так выглядела первая газета.
Сразу стоит отметить, что не особо корректно говорить, что римляне были теми, кто ввел систему газет, потому что в первые годы Рима бумаги просто не было. Но у римлян было нечто очень похожее на газеты. Они привыкли записывать текущие дела на каменных или металлических табличках. Затем эти таблички помещали в места, где люди могли их читать. Подобные «публикации» называлась Acta Diurna или «Ежедневные дела». Это римское изобретение имело ту же самую цель, что и газеты, предоставляя римским гражданам информацию, в которой они нуждались, и освещая актуальные события.
3. Современная сантехника и «санэпидемстанция»
Вот такая канализация.
Римляне всегда были превосходны в том, что касалось гражданского строительства. И речь идет вовсе не о Колизее или красивых арках, которые дожили до наших времен. Их инженерное превосходство над остальными можно было увидеть в том, как римляне сделали канализацию и сантехнику. Дренажные трубы были в основном соединены друг с другом и регулярно промывались водой, вытекающей из ручьев. Также у римлян были водосточные системы, благодаря которым на улицах не было грязи.
4. Арочные конструкции
Арочные конструкции.
Если углубиться в историю, несложно обнаружить, что вовсе не римляне изобрели арочные конструкции. Но именно римляне первыми использовали свойства арки, чтобы строить великие сооружения и здания (с технической точки зрения арки лучше выдерживают нагрузку, чем горизонтальные балки). Более того, они добавили ряд элементов дизайна, которые превратили типичную арку в настоящее произведение искусства.
5. Кондиционирование воздуха
Римляне действительно были внимательны к условиям жизни и всегда стремились к совершенству. К примеру, они нашли очень необычный способ, как справиться с холодами зимой. Поскольку топить печь круглосуточно действительно трудно, да и накладно, римляне придумали любопытное инженерное новшество. Древние инженеры решили распространять горячий воздух по зданию через пустоты в колоннах. Поскольку горячий воздух всегда поднимается, воздух подавался из печи, которая находилась под домом или сооружением. Затем воздух подниматься через пустоты в здании, нагревая в процессе все здание.
6. Акведуки: одна из самых передовых конструкций своего времени
Акведук - одна из самых передовых конструкций своего времени.
В Римской империи даже у самых бедных семей было более чем достаточное количество воды. Это было бы невозможно, если бы римляне не нашли способ доставлять воду из водоемов в город. Для этой цели римляне создали акведуки, которые связывали с большими водоемами, находящимися выше системы водоснабжения. Поэтому весь процесс не нуждался во внешней энергии, поскольку все за людей делала сила гравитации. Сегодня это может показаться примитивным, но в 312 году до нашей эры это был настоящий инженерный подвиг.
7. Изготовление первых хирургических инструментов
Так выглядели первые хирургические инструменты.
Римляне были не просто «дикарями» с копьями и кинжалами, они первыми применили точные инструменты, которые стали прародителями множества современных хирургических инструментов. Чтобы иметь представление о хирургических навыках римлян, стоит знать, к примеру, что кесарево сечение было разработано в Риме. Более того, римские императоры были не просто заинтересованы в использовании такого рода инструментов в больницах или медицинских центрах. Они также поняли, что хирургические инструменты могут помочь солдатам, которые были ранены в боях (при римских армиях всегда были медики). Мастерство римлян в области медицины на этом не заканчивается, поскольку они также разработали процедуры, которые могли значительно снизить кровопотерю.
8. Разработка бетона для укрепления римских зданий
Бетон для укрепления римских зданий.
Бетон, без которого сегодня нельзя представить ни один город, был разработан римлянами для придания конструктивной целостности их зданиям. Вскоре это вещество получило широкое распространение, и это одна из причин, по которой большинство римских построек сохранилось даже сегодня.
9. Дороги, которые смогли выдержать время
Дороги вне времени.
Здесь многие могут возразить, что дороги строили любые другие цивилизации, но римляне строили дороги, которые были не просто смесью гравия и камней. Доказательство их мастерства очевидно, поскольку многие старые дороги в Риме используются даже сегодня. Римляне использовали комбинацию земли и гравия с кирпичами, которые были сделаны из укрепленной вулканической лавы или гранита. Эти дороги могли выдержать не только дождь или любую суровую погоду, но и даже сильные нагрузки. Они также строили совершенно прямые дороги с небольшим уклоном по сторонам, чтобы вода стекала с них после дождя. Мало кто подозревает, что к 200 году нашей эры римляне построили в общей сложности 80 000 километров дорог.
10. Кодекс: первая книга в переплете, заказанная Цезарем
Книжный переплёт - древне-римское изобретение.
Во времена Римской империи люди хранили тексты на каменных или глиняных табличках, которые было тяжело переносить, и это даже не считая их хрупкости. Использование свитков из папируса также ограничивалось проблемой их хранения. Именно тогда Юлий Цезарь решил собрать коллекцию папируса для формирования кодекса. Это обеспечило более безопасный и контролируемый способ защиты информации. Данное римское изобретение тогда широко использовалось христианами для создания кодексов Библии.
11. Современные законы из Рима: Habeas Corpus и многие другие
Современные законы родом из Рима.
Многие из современных законов на самом деле совсем не современные. Многие элементы современного права, такие как habeas corpus (право на личную свободу), pro bono publico (ради общественного блага), affido (показания под присягой) были частью римской судебной системы. Затем эти законы переняла современная юриспруденция, потому что они оказались эффективными.
12. Лучший уровень жизни для всех
Социальные гарантии для всех.
Римская империя не всегда благоприятствовала только богатым и процветающим. Это была империя, которая хотела, чтобы все ее граждане жили хорошо. Для примера, был введен Lex Frumentaria — закон, согласно которому, римляне продавали зерно по низкой цене бедным.
13. Разработка юлианского календаря
Юлианский календарь.
До введения официальной календарной системы в Риме было очень трудно следить за временем и датой. Часто высокопоставленные чиновники меняли сроки, чтобы их рабочий день казался больше, чем на самом деле. Такая практика заставила Юлия Цезаря ввести новую форму календарной системы, которая опиралась на солнечный год, а не на фазы луны, используемые в Риме. Это назвали юлианским календарем.
14. Использование квартир
Римские инсулы - что-то вроде современных квартир.
Поскольку Римская империя была очень обширной, самой большой на свое время, возникла проблема. Население росло, и людям требовалось все больше жилья. Это было время, когда архитекторы впервые создали отдельные жилые помещения на одном фундаменте. В результате на свет появились квартиры или «инсулы» (острова), как их называли в Риме. Тем не менее, эти квартиры были зарезервированы для граждан среднего и низкого класса, так как высшие классы предпочитали свои собственные отдельные дома.
15. Почтовая служба
Предтеча современной почты.
Огромный размер Римской империи в какой-то момент обернулся против нее. Передача информации между провинциями стала очень хлопотной, и нужно было найти решение. Император Август создал систему, которая могла бы помочь ситуации. Впервые сообщения и уведомления стало возможно передавать между провинциями с помощью транспортных средств, таких как лошадиные повозки. Так была сформирована первая почтовая служба в Европе.
16. Корвус: смертельный трап
И не было равных на море.
Corvus («ворон») - это изобретение римлян, которое использовали в морских сражениях. Это не что иное, как трап, который использовали для присоединения к вражескому кораблю и переброски на него римских солдат. Римляне были известны своими навыками ближнего боя, поэтому этот метод оказался очень эффективным, особенно в битве у мыса Экном, которая произошла в 256 году до нашей эры.
17. Testudo: боевая черепаха
Враг не пройдёт.
Римская армия была известна своими различными боевыми построениями. Testudo или «черепаха» на латыни - это боевой порядок римской пехоты, который был крайне эффективным против стрел и дротиков. Это построение подразумевало, что римские солдаты располагали свои щиты таким образом, чтобы образовалась крыша, похожая на барьер над их головами. Со всех сторон солдаты были также закрыты щитами, так что получалась сплошная «стена».
18. Использование городской застройки
Использование городской застройки.
Контроль огромного количества земли, жилья и зданий был бы проблемой, если бы это все не было правильно спланировано. Римляне нашли инновационное решение этой проблемы в застройке в виде сетки. Каждая дорога и тропинка были упорядочены, а каждый дом «стоял на своем месте». Это привело к упорядоченному характеру римского правления.
19. Пионеры осадной войны
Осада города.
Рим не изобрел осадную войну как таковую, но их вклад в расширение масштабов и совершенствование методов нельзя не отметить. У них такое оружие, как баллиста (катапульта) и скорпион (огромный арбалет дальнего действия), которые помогали победить самых сильных врагов. Но еще более смертоносными римлян делала их способность вводить новшества. Они переделали баллисту и сделали ее экономически выгодную версию под названием «онагр». Он был дешевле в производстве, но не менее смертельный по сравнению со своим предшественником.
Римская империя действительно опередила свое время и внесла значительный вклад в построение современного мира. Римляне всегда были на переднем крае экономики и агрессии. Их инженерные навыки породили множество изобретений, которые послужили отправной точкой для разработки многих современных устройств, которые все могут видеть сегодня.
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