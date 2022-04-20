11 восхитительных идей, которые сделают интерьер белой кухни идеальным

Оживить белый интерьер - это легко.
Кухня, где доминирующим является белый цвет, становится беспроигрышным решением для большинства интерьерных стилей. Достоинств у белого – множество: он отлично сочетается с другими цветами, никогда не выходит из моды, способствует визуальному увеличению пространства. С другой стороны, существует мнение, что белый – непрактичный и холодный. Делимся хитростями, которые помогут создать идеальный интерьер белой кухни.
1. Долой стереотипы
Белая кухня - вариант для всех интерьерных стилей.
«Непрактичность» и «белый цвет» для многих – практически одно и то же. Но это мнение уже давно не актуально. Например, существуют краски для стен, которые, вне зависимости от их оттенка, легко переживут влажную уборку и меньше подвержены загрязнениям. Для изготовления мебели и отделочных работ выбирайте материалы достойного качества – это облегчит уход за белой кухней. В любом случае, помещение придется убирать, но частота уборки зависит только от личных предпочтений. Руководствуясь исключительно вопросами практичности, вряд ли получится создать качественный интерьер.
2. Игра на контрасте
Бело-черная кухня с добавлением контрастного цвета.
Изысканное решение для интерьера кухни – белые мебель и стены в сочетании с темными полами и столешницей. Такое оформление не надоедает. Но в любой момент при желании оживить его можно поставить на подоконник горшки с зелеными растениями, сменить текстиль на более яркий. Изюминкой белой кухни с контрастными деталями становится необычная система освещения.
3. Мягкое тепло деревянной фактуры
Натуральное дерево всегда в моде.
Надежный способ сделать интерьер белой кухни более уютным – добавить в оформление натуральную древесину теплых тонов. Потолочные балки, пол, столешница или стулья – выбирать вам. Интерьер кухни, где присутствует фактура дерева, никогда не будет выглядеть стерильно холодным.
4. Брутальное сочетание с глянцевым серым
Стены в кухне из бетона.
Сочетание доминирующего на кухне белого цвета с блестящей серой поверхностью пола – беспроигрышный способ создать облегченный вариант интерьера в стиле индастриал или лофт. Классическим способом отделки, благодаря которому получится добиться нужного эффекта, является керамическая плитка. Тем, кто предпочитает альтернативные решения, рекомендуем обратить внимание на полированный бетон или наливные полы.
Сдержанная и брутальная бело-серая кухня.
5. Внимание к деталям
Яркие детали в нейтральном интерьере кухни.
Для того чтобы белый интерьер кухни приблизился к идеальному, совсем необязательно проделывать масштабную работу. Одна или две по-настоящему интересных деталей эффектно преображают интерьер кухни. Необычная посуда на открытых полках, абстрактный постер на стене, шестиугольная плитка на полу вместо привычной прямоугольной … - и белый интерьер приобретает индивидуальность.
6. Неожиданный взрыв цвета
Цветные полки притягивают взгляд.
Яркая столешница или занавески, мебельные фасады с цветными вставками – очевидные решения для оживления интерьера белой кухни. Но, выбирая такую высокую контрастность, довольно легко перейти границы хорошего вкуса. Рекомендуем обратиться к более нестандартным решениям. К примеру, покрасить в яркий цвет внутреннею часть шкафчиков. Это позволит не заскучать на кухне: периодический WOW-эффект гарантирован.
Окрашеннные изнутри полки гармонируют с цветными вставками на мебельных фасадах.
7. Акцентная стена с оригинальными обоями
Яркие обои в интерьере белой кухни.
Броские стены на белой кухне – рискованное решение, которое может способствовать тому, что интерьер быстро наскучит. Но если идея с яркими стенами не дает покоя, то лучше прийти к компромиссу с собственными желаниями – сделать акцентной одну стену, а в качестве ее отделки выбрать не краску, а обои с необычным принтом. Обратите внимание на обои с мелким орнаментом или асимметричными изображениями.
8. Роскошь сложных фактур
Защитная пропитка или слой лака сделают кирпичную стену практичной.
Белый цвет благодаря его нейтральности считается превосходным фоном для сложных фактур, к примеру, кирпича. Неровная поверхность и теплый коричневый цвет становятся островком отдыха от сдержанной нейтральности белого. Практичным решением станет кирпичная стена с защитной пропиткой, предохраняющей от загрязнений.
9. Притягивающий взгляд кухонный фартук
Кухонный фасад становится акцентом в интерьере кухни.
Общая площадь кухонного фартука невелика, поэтому допустимо позволить себе самые смелые эксперименты с его расцветкой и материалом. Экстравагантность фартука сглаживается преобладающим в интерьере кухни белым цветом. Этнические орнаменты, разноцветная мозаика, крупные узоры на стекле или металле, золотая плитка – уместными будут практические любая отделка кухонного фартука. Но в том случае, если он является единственным акцентом в оформлении.
Голубой фартук - украшение кухни.
10. Разнообразие белой палитры
Холодный оттенок белого в интерьере кухни.
Углубить однотонный интерьер кухни можно за счет использования разных оттенков белого. Ведь палитра этого цвета – очень широкая: от льняного до перламутрового. Каждый из оттенков привнесет в оформление свою специфику, избавив его от некоторой отчужденности. Профессиональным решением станет использование теплого белого для текстиля, холодного – для стен, нейтрального – для мебели.
Теплый оттенок белого делает кухню уютнее.
Мебель и стены - разных оттенков белого.
11. Больше света
Яркое освещение необходимо и на белой кухне.
На первый взгляд может показаться, что белый интерьер, который по умолчанию воспринимается как светлый, не нуждается в продуманной системе иллюминации. Но такое ошибочное мнение может сыграть злую шутку с хозяевами дома: пользоваться кухней в вечернее время будет сложно и неудобно. Поэтому не забудьте убедиться в том, что рабочая и обеденная зона достаточно освещены, подоконники не заставлены высокими растениями, а занавески – мобильны.
Многоуровневое освещение необходимо в интерьере кухни.
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