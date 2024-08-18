5 самых причудливых небоскребов

Небоскребы странной формы.
Сегодня среди архитекторов модно соревноваться, кто создаст самый высокий небоскреб. Но многоэтажки запоминаются обывателям не только по высоте, но и по дизайну. В этом обзоре представлено 5 небоскребов, формы которых многим показались весьма странными.
1. Здание-«Слон»
Elephant Building - здание в виде слона.
102-метровый дом в виде слона в Бангкоке (Таиланд).
Почитание слонов в Таиланде привело к тому, что в Бангкоке было построено здание в виде слона (Elephant Building или Chang Building). Правда сходство с животным здание имеет весьма отдаленное, но жители города гордятся своим «слоном». Elephant Building имеет 32 этажа. Часть здания занимают офисные площади, а верхние этажи отведены под роскошные жилые апартаменты.
2. Здание фаллической формы
Штаб-квартира коммунистической газеты Жэньминь Жибао в Пекине.
Здание в виде мужского пениса.
Штаб-квартира коммунистической газеты Жэньминь Жибао в Пекине расположилась в здании, форма которого, мягко говоря, вызывает недоумение. Только ленивый не усмехнулся в социальных сетях по поводу фаллических очертаний башни.
3. Здание-«Робот»
Штаб-квартира банка United Overseas Bank в Бангкоке.
Здание в виде робота.
Штаб-квартира банка United Overseas Bank расположился в здании-роботе. Работая над проектом, архитектор Сумет Джумсай вдохновлялся игрушками своего маленького сына. Именно поэтому здание приобрело очертания робота: глаза-окна в конференц-зале, уши-антенны и угловатое «тело». Несмотря на забавную форму, внутри банк оснащен сверхсовременным оборудованием и технологиями.
4. Здание-«Петля»
Штаб-квартира телеканала CCTV.
Штаб-квартира телеканала CCTV.
Штаб-квартира телеканала CCTV, расположенная в Пекине, напоминает кривую петлю. Сами жители столицы называют небоскреб «Большие шорты боксера». Высота здания составляет 234 метров. Архитекторы утверждают, что такая странная форма небоскреба обусловлена положительными потоками энергии «ци».
5. Башня-«Кобра»
Проект небоскреба в виде кобры от российского архитектора Василия Клюкина.
Концепт футуристичного небоскреба.
Российский миллионер и, по совместительству, архитектор Василий Клюкин является автором проекта небоскреба, имеющего форму змеи. Учитывая тот факт, что на Востоке змея считается символом мудрости, архитектор надеется, что его проект воплотится в жизнь в одной из азиатских стран. Планируется, что в круглом основании «кобры» расположатся торговые и офисные площади, в корпусе оборудуют жилые апартаменты, а на самом верху, в «голове» будет находиться ночной клуб. Разная подсветка будет менять облик небоскреба в течение суток.
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