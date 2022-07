Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Движение хиппи зародилось в 1965 году в США. Само слово «хиппи» происходит от разговорного hip, что в переводе означает «знающий, понимающий». Расцвет субкультуры пришелся на конец 1960-х и начало 1970-х. Толпы молодых людей с длинными волосами вовсю пропагандировали любовь ко всему живому и друг к другу, выступали против войны и отрывались на музыкальных фестивалях, как никто другой (чего стоит один только Вудсток).







Хотя уже давно наступил закат движения, по всему миру до сих пор можно найти представителей этой субкультуры. К слову, некоторые идеи, которые продвигали хиппи, консервативным обществом 1970-х годов не воспринимались всерьез и считались утопическими. Однако именно они прочно вошли в менталитет современного человека.







Женщина танцует под музыку Led Zeppelin на фестивале Небуорт, Великобритания, 1979 год. Фото: Evening Standard / Getty Images.







Слева: фанаты ждут начала концерта Rolling Stones в лондонском Гайд-парке, июль 1969 года. Справа: ярко одетая женщина с живыми цветами и боди-артом.







Люди танцуют на Альтамонтском фестивале, который проходил в гоночном парке, декабрь 1969 года.

Фото: Robert Altman / Getty Images.Слева: молодой хиппи сидит в Центральном парке, Нью-Йорк, 1969 год. Справа: пара ждет начала фестиваля Монтерей-Поп, 1967 год.Мужчина спит на двух припаркованных автомобилях во время Вудстокской ярмарки музыки и искусств, 1969 год. Фото: Bill Eppridge / Getty Images.Пара с боди-артом в виде цветов на фестивале Isle of Wight на острове Уайт , 1970 год. Фото: Mirrorpix / Getty Images.Фестиваль Isle of Wight, 1969 год. Фото : Keystone / Getty Images.Слева: пара предается свободной любви в палатке, фестиваль Isle of Wight, 1969 год. Справа: обнаженная женщина на концерте в Гайд-парке, 1970 год.Молодые люди едут на Вудсток . Фото: Bill Eppridge / Getty Images.Фото: Ralph Ackerman / Getty Images.Группа обнаженных хиппи на пляже во время фестиваля Isle of Wight, 1969 год.Мать с ребенком купаются в озере, Вермонт, 1970 год. Фото: Robert Altman / Getty Images.Слева: Джордж Харрисон одолжил гитару у местных хиппи, гуляя по парку «Золотые ворота», Сан-Франциско, 1967 год. Справа: демонстранты выступают за легализацию наркотиков в Гайд-парке, Лондон, 1967 год.1969 год . Хиппи собрались около Стоунхенджа, чтобы отметить летнее солнцестояние, 1972 год. Фото: Roger Hutchings / Getty Images.Слева: Вудсток, 1969 год. Справа: люди, покрытые пеной, веселятся на фестивале Isle of Wight.Пара едет на Вудсток на машине Volkswagen Beetle, 1969 год. Фото: Ralph Ackerman / Getty Images.