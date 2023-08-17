5 способов, как засолить скумбрию, чтобы на магазинную рыбу даже не хотелось смотреть

Скумбрия – очень популярная и полезная рыба. Ее можно подавать с гарниром, использовать в качестве ингредиента для закусок и салатов. Но особенно вкусной скумбрия получается, если ее засолить. Для этого можно использовать как свежую, так и замороженную тушку. Novate.ru делится несколькими проверенными рецептами, которые помогут превратить обычную рыбу в кулинарный шедевр.
1. Скумбрия сухого посола
Скумбрия, маринованная в соли, сахаре и специях. / Фото: eda-offline.com
Чтобы засолить рыбу сухим способом, подготовьте следующие ингредиенты: две тушки скумбрии, три столовых ложек соли, одну столовую ложку сахара, три лавровых листа, пучок укропа, душистый перец горошком по вкусу.
Для начала рыбу нужно хорошо промыть под проточной водой и обсушить бумажным полотенцем, после чего выпотрошить и убрать черную пленку из брюшка. После этого отрежьте у тушек головы и еще раз ополосните их водой.
Возьмите большой пластиковый контейнер или стеклянную форму для запекания, покройте дно небольшим количеством соли, положите три-четыре веточки укропа, несколько горошин душистого перца и измельченный лавровый лист. Соль смешайте с сахаром и хорошо натрите тушки внутри и снаружи. Положите рыбу в подготовленную емкость и добавьте в брюшко и сверху все те ингредиенты, которые вы клали на дно контейнера: укроп, лавровый лист и душистый перец.
Плотно закройте емкость крышкой и отправьте в холодильник минимум на два дня, лучше на три. Перед тем, как подавать рыбу на стол, обязательно очистите ее от лишней соли. Это можно сделать с помощью бумажного полотенца, или слегка ополоснув тушку под краном.
2. Скумбрия пряного посола
Скумбрия отлично сочетается с маринованным луком. / Фото: m.fotostrana.ru
В этом рецепте есть два варианта маринада. Чтобы вкус получился более мягким и деликатным, нужно добавить специи в кипяток и дать отвару настояться некоторое время. Если же вы хотите добиться ярких вкусовых ноток, нужно отправить воду с пряностями на слабый огонь и проварить три минуты.
Для приготовления рыбы вам понадобится: 600 миллилитров воды, две тушки скумбрии, три столовых ложки сахара, одна столовая ложка соли, 10-12 штук черного перца горошком, 8-15 семян кориандра, по три штуки гвоздики, лаврового листа, душистого перца и можжевельника.
На первом этапе следует подготовить скумбрию к посолу. С помощью ножа аккуратно удалите хвосты, головы и плавники, разрежьте брюшко и достаньте все внутренности. Далее промойте рыбу под проточной водой и хорошо промокните ее салфеткой или бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки влаги.
Нагрейте в кастрюле воду, добавьте соль, сахар, лавровый лист, кориандр, гвоздику, можжевельник и два вида перца. Хорошо перемешайте, после чего отставьте кипяток в сторону. Когда маринад полностью остынет, залейте им рыбу. Обратите внимание, что жидкость должна полностью покрывать тушки.
Установите на скумбрию гнет, после чего уберите на 24 часа в холодильник. Этого времени должно хватить, чтобы она хорошо пропиталась вкусом специй. Готовую рыбу промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки соли, при желании отделите филе от костей и подавайте на стол.
3. Скумбрия в банке
Для приготовления такой скумбрии нужен час времени. / Фото: shuba.life
Этот рецепт выручит, если гости на пороге, а подать к гарниру нечего. Более того, такую нежную рыбку можно использовать в качестве основы для фаршмака, начинки к фаршированным блинам или компонента для салата. Время приготовления составляет один час.
Для приготовления скумбрии в банке вам понадобится: две размороженных или свежих тушки среднего размера, один стакан соли, одна столовая ложка сахара, один небольшой лимон.
Подготовьте рыбу: удалите голову, плавники и внутренности, аккуратно снимите кожицу, разделайте тушки на четыре филе, после чего нарежьте их небольшими полосками. Возьмите емкость, смешайте в ней соль, сахар, а также цедру одного лимона, натертую на терке. Возьмите чистую сухую банку, равномерно распределите по дну небольшое количество смеси из соли, сахара и цедры, уложите сверху несколько кусочков скумбрии, после чего посыпьте их соленой смесью и уложите следующий слой рыбы. Повторяйте эти действия до тех пор, пока кусочки не закончатся. Последним слоем должна быть соль.
Плотно закройте банку крышкой, отставьте в сторону на пять-десять минут, чтобы «заправка» распределилась между кусочками рыбы, после чего хорошо встряхните емкость. Скумбрия должна находиться в банке около получаса – за это время емкость нужно встряхивать три-четыре раза, чтобы соль равномерно расходилась.
Готовую рыбу следует достать из банки, хорошо промыть водой, чтобы избавиться от излишков соли, обсушить бумажным полотенцем, выложить на тарелку и обернуть ее пищевой пленкой. В таком виде скумбрия должна постоять в холодильнике около десяти минут. За это время она не только охладится, но также равномерно «распределит» вкусы.
4. Скумбрия с овощами
Скумбрия с морковью, луком и зеленым горошком. / Фото: pokayadoma.ru
Как насчет того, чтобы попробовать новые сочетания вкусов? Это особенно актуально для тех, кому надоел классический вариант скумбрии. Кроме рыбы вам понадобится несколько видов овощей, и в результате вы получите весьма оригинальную закуску.
Для приготовления блюда подготовьте следующие ингредиенты: три скумбрии, три репчатых луковицы, две моркови, одна банка консервированного горошка, 100 миллилитров растительного масла, 80 миллилитров яблочного уксуса, две столовых ложки томатной пасты; по одной чайной ложке соли, сахара и черного молотого перца.
Скумбрию нужно выпотрошить, обрезать хвост, головы и плавники, после чего нарезать на кусочки шириной три сантиметра. Лук необходимо нарезать полукольцами, отваренную морковь – кружочками. С горошка нужно слить всю жидкость и отставить в сторону.
Далее приготовьте из оставшихся ингредиентов маринад. Смешайте в небольшой пиале растительное масло с уксусом, солью, сахаром, черным перцем, а также томатной пастой, чтобы получилась однородная масса.
Возьмите контейнер подходящего размера, выложите в него рыбу вместе с овощами и хорошо перемешайте, после чего залейте их маринадом. Если жидкость не полностью покрывает компоненты, ничего страшного. Плотно закройте емкость крышкой и оставьте на столе, примерно на полчаса. По истечении времени уберите скумбрию в холодильник на сутки.
5. Копченая скумбрия
Готовую копченую скумбрию можно украсить листьями петрушки. / Фото: russkiy-stol.ru
Конечно, добиться такого же «копченого» эффекта, как в случае с магазинной рыбой, вряд ли получится, однако скумбрия все равно получится по-своему вкусной и ароматной. Только заранее необходимо запастись ароматизатором «Жидкий дым», а также луковой шелухой, которая придаст рыбе нужный оттенок.
Для приготовления рыбы вам понадобится: две скумбрии, один литр воды, две столовых ложки сахара, четыре столовых ложки соли, одна столовая ложка ароматизатора, три штуки гвоздики, 10 штук душистого перца горошком, три лавровых листа, две столовых ложки растительного масла, луковая шелуха.
Подготовьте «маринад»: возьмите кастрюлю, заполните ее до половины луковой шелухой, добавьте лавровый лист, соль, сахар, перец и гвоздику. Влейте воду и поставьте емкость на плиту. Дождитесь, пока жидкость закипит, варите на сильном огне пару минут, после чего уберите кастрюлю с огня и остудите. В конце добавьте ароматизатор.
Из рыбы нужно аккуратно удалить все внутренности, а также черную пленку, отрезать голову, плавники и тщательно промыть под проточной водой. После этого необходимо переложить рыбу в рассол, накрыть кастрюлю крышкой и поставить в холодильник на двое суток.
Когда скумбрия будет готова, сделайте небольшое отверстие в районе хвоста, проденьте толстую нить и повесьте на балконе. Только проследите, чтобы он хорошо проветривался. В таком виде рыба должна вялиться пару дней. Перед подачей на стол ее нужно натереть небольшим количеством растительного масла, чтобы блестела.
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