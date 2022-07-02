Истории знаменитостей про первый сексуальный опыт

Первый раз всегда очень волнителен — как для девушек, так и для парней. Оказывается, некоторые знаменитости тоже чувствуют стыд и неловкость, вспоминая свой «первый раз», а другие, напротив, радуются, что это произошло в нужное время с правильным человеком.











Дэниэл Рэдклифф

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Эштон Катчер

Меган Фокс