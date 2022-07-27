«Изменения всегда к лучшему!». Самые известные случаи смены пола

Тема смены пола уже не раз затрагивалась в обществе, и мы решили сегодня рассказать вам, наши дорогие читатели, о самых известных случаях перевоплощения из мужчины в женщину и из женщины в мужчину. Очень странно, что многие люди весьма агрессивно относятся к тем, кто решил сменить свой пол, ведь, в конце концов, это личное дело каждого.







Но давайте не будем о плохом и просто приступим к основной части нашей статьи. Итак, особо нервным лучше пропустить ее мимо глаз своих, а то велик вариант того, что ваше седалище начнетизвергать огонь негодования, злости и неконтролируемой агрессии в наш адрес. Если что, то мы предупредили! Итак, давайте начнем!



Сона Аведиан

Бак Энджел

Талита Зампиролли

Рокко Кайатос

Балиан Бушбаум

Карен Аделл Скот

Лорен Камерон