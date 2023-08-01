Отели ужаса

Рассказы о призраках — это выдумки для наивных детишек, скажите вы? Возможно, но согласитесь заселиться в отель, который обещает, что по ночам по нему с жутким рёвом летает приведение, громыхает дверьми и бьёт посуду, действительно захватывает дух. И поверьте, такие отели пользуется огромным успехом у постояльцев — хоть приведение они практически на 100% в нём не увидят, но нервы себе пощекочут знатно.











The Talbot hotel: королевская метка

The Queen Mary: вечный круиз

The Fairmont Banff Springs: ваш багаж, сэр!

Russell Hotel: прибежище морских волков

Hotel Monteleone: весь этот джаз

Отель «Лафер»: хорошая примета

Hotel El Convento: Дон Жуану и не снилось

The Taj Mahal Palace: крах инженера

Toftaholm Herrgard: жесткая романтика

Akasaka Weekly Mansion: в лучших японских традициях