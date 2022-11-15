7 фильмов, которые можно пересматривать бесконечно и каждый раз замечать что-то новое

У каждого из нас есть любимый фильм или фильмы, которые мы готовы пересматривать вечно. Вот только однообразие рано или поздно надоест. Ну, или ваши родные будут умолять вас «поставить, в конце концов, что-то другое!»
Перед вами подборка фильмов с зацикленным повествованием: их можно пересматривать бесконечное множество раз и постоянно удивляться, восхищаться и замечать что-то новое.
Эффект бабочки / Butterfly Effect
Эван нашел идеальный способ исправления совершенных ошибок: оказываясь в нужном времени, в нужном месте, он корректирует свое прошлое и из-за этого кардинально меняет свою жизнь… Только в этот момент герой не задумывался о том, что его действия могут привести к гораздо худшим последствиям.
Исходный код / Source Code
Группа военных ученых создает технологию «Исходный код», которая позволяет вселяться в тело любого человека в последние восемь минут его жизни. Капитан Колтер Стивенс становится первым «испытуемым». Его задача — найти и обезвредить террориста, который взорвет набитый пассажирами поезд. Но сложность в том, что преступником может оказаться любой, а время у Стивенса ограничено.
Помни / Memento
В жизни Леонарда Шелби произошла страшная трагедия — неизвестный подонок изнасиловал и убил его жену. Из-за нервного срыва он заработал редкую форму амнезии — он не может запомнить ничего, что с ним происходит, и каждые 15 минут его память «обнуляется». Единственное, что он запомнил навсегда — он любит свою жену, ее больше нет в живых и он будет мстить.
Патруль времени / Predestination
После многих страшных катастроф и терактов было решено собрать Патруль времени — организацию, сотрудники которой смогут путешествовать во времени и предотвращать преступления в прошлом. Одного из самых опытных сотрудников отправляют на последнее задание — попытаться остановить опасного преступника, безжалостного подрывника, который тоже может перемещаться во времени.
11:14
Миддлтон — обычный, ничем не примечательный провинциальный городишко, где никогда ничего не происходит и все жители знают друг друга в лицо. Однако именно здесь в 11:14 ночи темные секреты горожан превратятся в одну большую запутанную историю.
Связь / Coherence
Компания друзей собирается вместе, чтобы скоротать вечерок за приятной беседой и сытным ужином. Один из гостей рассказывает, что как раз сегодня над Землёй пролетает комета Миллера, событие века, сулящее много странных и необъяснимых явлений. Друзья приступают к ужину, и внезапно во всем доме гаснет свет.
Треугольник / Triangle
Решив отдохнуть от домашних дел и заботе о своем сыне-аутисте, Джесс решает поплавать с друзьями на яхте «Треугольник». Однако идиллистическую морскую прогулку нарушает шторм, ребята терпят бедствие, и после нескольких часов дрейфования яхтсменов «спасет» неизвестно откуда взявшийся пассажирский лайнер. Без единого пассажира на борту…
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