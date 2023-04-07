Как во времена сухого закона советские граждане добывали алкоголь

С нами не соскучишься!

В 1985 году Михаил Горбачёв провёл в СССР крупную антиалкогольную кампанию. Она была пятой по счёту попыткой властей отучить русского человека пить.







Кадр из х/ф «Самогонщики»





Подпольное самогоноварение

Самогон в России делали с древних времён, а в СССР его гнали чуть ли не в каждом деревенском доме. Причём делать самогон могли из чего угодно, начиная от яблок и картошки и



Разумеется, гнать самогон было незаконно. По деревням и сёлам проводились милицейские рейды, направленные на выявление самогонщиков. Но самогонные аппараты часто прятали в подпол или какой-нибудь развалившийся сарай, куда милиционеры не сунулись бы. Окончательно искоренить всех самогонщиков не удалось, не помогали ни штрафы, ни вполне реальные тюремные сроки. Не спасало от незаконного распространения алкоголя и изъятие самогонного аппарата, находились умельцы, способные сделать его буквально из чего угодно. Тем более, что у самогонщиков имелись и рецепты изготовления домашних вин и настоек, для которых почти ничего не требуется, лишь виноград или ягоды, сахар, большая бутыль и медицинская перчатка.

Спекулянты — торговцы хмельными напитками

После введения сухого закона 1985 года подпольных торговцев алкоголем стало



Во время горбачёвского сухого закона нередко по квартирам, а то и ресторанам ходили комиссионеры, предлагающие купить спиртные напитки из-под полы. Как они сами говорили, заветные бутылочки не успел выкупить на таможне их хозяин, поэтому их и продают.

Блат — всему голова

Несмотря на запрёт на реализацию алкоголя, в некоторых магазинах и гастрономах его могли продавать. Осуществлялась продажа в строго ограниченное время: с двух часов дня до семи вечера. Но, как правило, это временное ограничение можно было обойти, стоило только подсунуть продавцу или заведующему купюру



Алкоголь в СССР можно было достать и через аптеки, но для этого, конечно же, нужны были знакомые аптекари. Оказав услугу или предложив что-то взамен, можно было получить на руки медицинский спирт или несколько бутылок спиртовых настоек.







Кадр из х/ф «Джентельмены удачи»





Что пили в СССР во времена сухого закона

Заядлые алкоголики в Советском Союзе пили всё, в чём хотя бы в малой доле содержался спирт. При этом их фантазия не знала границ, чего только стоил коктейль «дух Женевы», состоявший из аптечного средства от потливости ног, светлого пива, спиртового лака и женского парфюма. Не гнушались



Был в ходу напиток «портюша», изготовленный из гнилого винограда и сахара. Промышлявшие воровством с



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Подписаться на мой Instagram Самогон в России делали с древних времён, а в СССР его гнали чуть ли не в каждом деревенском доме. Причём делать самогон могли из чего угодно, начиная от яблок и картошки и заканчивая чуть ли не столярным клеем. Этот феномен даже был отражён в книге «12 стульев», когда в одной главе Остап Бендер сказал: «Некоторые любят табуретовку», — самогон, изготовленный как раз из забродившего столярного клея. За деревенским самогоном приезжали из окрестных городов, людям было не жалко потратить много времени, чтобы достать вожделенный напиток.Разумеется, гнать самогон было незаконно. По деревням и сёлам проводились милицейские рейды, направленные на выявление самогонщиков. Но самогонные аппараты часто прятали в подпол или какой-нибудь развалившийся сарай, куда милиционеры не сунулись бы. Окончательно искоренить всех самогонщиков не удалось, не помогали ни штрафы, ни вполне реальные тюремные сроки. Не спасало от незаконного распространения алкоголя и изъятие самогонного аппарата, находились умельцы, способные сделать его буквально из чего угодно. Тем более, что у самогонщиков имелись и рецепты изготовления домашних вин и настоек, для которых почти ничего не требуется, лишь виноград или ягоды, сахар, большая бутыль и медицинская перчатка.После введения сухого закона 1985 года подпольных торговцев алкоголем стало больше в разы. Особенно рьяно спекуляцией начали заниматься таксисты. Благодаря своим связям они добывали бутылки со спиртным и оставляли их в вокзальных камерах хранения. После за огромную плату они говорили код от заветной ячейки. Изредка таксисты возили алкоголь с собой, предлагая пассажирам купить бутылку-другую. Был даже особый знак, показывающий, что человек хочет раздобыть спиртное — сжатая в кулак ладонь с выставленным мизинцем и отставленным большим пальцем.Во время горбачёвского сухого закона нередко по квартирам, а то и ресторанам ходили комиссионеры, предлагающие купить спиртные напитки из-под полы. Как они сами говорили, заветные бутылочки не успел выкупить на таможне их хозяин, поэтому их и продают.Несмотря на запрёт на реализацию алкоголя, в некоторых магазинах и гастрономах его могли продавать. Осуществлялась продажа в строго ограниченное время: с двух часов дня до семи вечера. Но, как правило, это временное ограничение можно было обойти, стоило только подсунуть продавцу или заведующему купюру покрупнее Алкоголь в СССР можно было достать и через аптеки, но для этого, конечно же, нужны были знакомые аптекари. Оказав услугу или предложив что-то взамен, можно было получить на руки медицинский спирт или несколько бутылок спиртовых настоек.Заядлые алкоголики в Советском Союзе пили всё, в чём хотя бы в малой доле содержался спирт. При этом их фантазия не знала границ, чего только стоил коктейль «дух Женевы», состоявший из аптечного средства от потливости ног, светлого пива, спиртового лака и женского парфюма. Не гнушались пить «тормозуху» — тормозную жидкость и «денатурат» — смесь из чернил, ацетона, керосина и спирта. Правда, выживали после такого не все, а многие теряли зрение. Ещё одним смертельно опасным напитком был «ханаанский бальзам» — смесь очищенной политуры, пива и технического спирта.Был в ходу напиток «портюша», изготовленный из гнилого винограда и сахара. Промышлявшие воровством с ликероводочных заводов пили напиток с неблагозвучным названием «говёновка». Так называли спирт, разлитый в канистры из-под бензина и имеющий из-за этого специфический запах. Но не все «алкогольные напитки» того времени отвратительно пахли. Алкоголики тогда употребляли различные одеколоны и туалетные воды, содержащие в составе спирт. Поэтому среди толпы можно было унюхать отголоски выпитого вчера «Тройного», «Огуречного» или «Ромашкового» лосьона вкупе с амбре от «Розовой воды» или «Лесного ландыша».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:

Но прямой запрет не мог остановить жителей страны Советов. Если они хотели выпить, то всегда находили способ достать алкоголь.