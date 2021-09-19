7 быстрых способов уменьшить талию без физических нагрузок

Хотя самый верный способ получить тонкую талию и смоделировать красивое тело – это регулярные занятия спортом, определенные изменения в питании тоже могут помочь добиться удивительных результатов.

При этом вам не придется придерживаться строгой диеты и изматывать себя специальными упражнениями. Итак, 7 несложных правил, которые помогут вам сузить талию менее чем за месяц.

1. ЕШЬТЕ 5 ПОРЦИЙ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ В ДЕНЬ.

Фрукты и овощи обладают массой полезных свойств, которые помогают нам сбросить вес. Они улучшают обмен веществ, помогают сжигать жир, уменьшают вздутие живота. Кроме того, они содержат мало калорий, что делает их практически идеальной едой для тех, кто хочет иметь стройную фигуру. Так что не ленитесь и ежедневно съедайте по 5 порций овощей и фруктов в день. Это звучит для вас шокирующе? Вы не можете есть столько фруктов и овощей в сыром виде? Используйте их в супах, готовьте из них смузи, легкие десерты. Кстати, в качестве дополнительного бонуса – после овощей и фруктов у вас будет больше энергии для работы в тренажерном зале.

2. ИЗБЕГАЙТЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ.

Очень важно ежедневно пить достаточное количество воды. Начинайте утро стаканом горячей воды с лимонным соком, в течение дня выпивайте 5-6 стаканов обычной воды, и завершайте день еще одним стаканом горячей воды с лимоном.

Вместо обычной простой воды можно также выпить в течение дня по крайней мере 3 стакана воды с лимоном. Такой напиток полезнее чая или кофе. Это помогает ускорить ваш метаболизм и сжигать больше калорий, не говоря уже о том, как полезно это для состояния кожи и для здоровья в целом.

3. НЕ ЕШЬТЕ МЯСО.

Хотите иметь тонкую талию в течение всего года? Станьте пескетарианцем! Правда, если вы большой поклонник мяса, то этот шаг к узкой талии может быть труднее всего. Слово пескетарианство образовано от совмещения итальянского pesce (рыба) и английского vegetarian (употребление овощей). Пескетарианцы – это люди, которые не едят мясо, но зато едят рыбу и молочные продукты (отсюда они и получают полезные жиры). В таком случае вам нужно будет всего лишь убедиться в том, что к рыбе вы добавляете достаточное количество зелени, чтобы повысить метаболизм и помочь организму сжигать ненужные калории. Конечно, придерживаясь пескетарианства, вам придется отказаться от любого вида мяса, колбас, бекона и т.д. Зато такое питание поможет вам выглядеть стройнее и чувствовать себя здоровее.

4. ПОЛЮБИТЕ ЙОГУРТ.

Если на кон поставлена тонкая талия, то йогурт – лучший перекус для вас. Но вместе с тем речь ни в коем случае не идет о фруктовых йогуртах из магазина. Они содержат добавленный сахар и искусственные подсластители в большом количестве, так что вы будете не терять вес, а набирать его. Вашим любимым йогуртом должен стать обычный продукт, без фруктовых добавок, типа «греческого», а еще лучше – домашний самодельный (изготовленный, например, с помощью йогуртницы). Поставьте себе целью съедать один такой йогурт в день, и вы удивитесь результатам. Но процесс обретения тонкой талии не должен быть скучным! Так что вы можете позволить себе и фруктовый йогурт – но опять же только самодельный. Смешивайте любые нарезанные фрукты с йогуртом и наслаждайтесь новым вкусом каждый день, теряя нежелательные килограммы.

5. ДОБАВЬТЕ К РАЦИОНУ ПРОДУКТЫ, СЖИГАЮЩИЕ КАЛОРИИ.

Есть определенные продукты, которые помогут вашему организму ежедневно сжигать массу калорий. Излишне напоминать, что вы не должны есть только и исключительно эти продукты. Но их грамотное включение в ваш рацион в течение дня поможет улучшить скорость потери веса и быстрее обзавестись тонкой талией. Среди таких продуктов – грейпфрут, сельдерей, зеленый чай, лосось и другая рыба с содержанием омега-3-жирных кислот, кофе, авокадо и другие.

6. ВКЛЮЧИТЕ В ВАШЕ МЕНЮ СЛОЖНЫЕ (ДЛИННЫЕ) УГЛЕВОДЫ.

Во многих диетах из раза в раз повторяется одна и та же ошибка: из рациона напрочь исключаются углеводы. Но не все углеводы являются угрозой для вашей талии. Есть и такие, которые помогут вам держать вес под контролем. Убедитесь, что вы употребляете медленно переваривающиеся углеводы, которые помогут вам ощущать сытость быстрее и дольше. Выбирайте цельнозерновые продукты и коричневый рис, чтобы получить тонкую талию меньше, чем через месяц.

7. РЕГУЛЯРНО ЕШЬТЕ РЫБУ.

В одном из предыдущих пунктов рыба уже упоминалась. Но это такой ценный продукт, что его можно вынести и в отдельное правило. Итак – обязательно ешьте рыбу! Регулярное употребление жирной рыбы помогает улучшить сжигание калорий, улучшает работу головного мозга, очищает кожу, а также благоприятно сказывается на ваших глазах и остальном здоровье. Если вы не знаете, какую рыбу выбрать, покупайте лосось – это отличный вариант. Готовя рыбу, не лейте в блюдо растительные масла – лучше используйте каплю оливкового масла или вообще обходитесь без масла.

Эти семь правил помогут вам подготовиться к бикини-сезону быстрее, чем вы думаете, не чувствуя себя при этом ущемленным в питании (за исключением мяса, конечно). Хотите добиться еще большего? Делайте небольшой комплекс несложных упражнений каждый день, и высыпайтесь каждую ночь. Ну а если вы готовы пойти еще дальше, то сделайте своему организму лучший подарок – постарайтесь уменьшить уровень стресса. Высокий уровень стресса может привести к увеличению веса, в то время как позитивное отношение помогает достичь любой цели за относительно короткий срок.