7 удивительных советов на каждый день

Ведение домашнего хозяйства — ответственная и кропотливая работа. Зачастую она отнимает у нас много времени и сил. И только опытные хозяюшки точно знают, как быстро и легко справится с бытовыми задачами.







Сегодня мы хотим поделиться с вами их секретами, чтобы облегчить вам домашние дела. Из нашей статьи вы узнаете, зачем опускать сваренный картофель в лёд? А также как быстро удалить пятна от чернил с ковра?



1. Пятна от дезодоранта уйдут навсегда

2. Картофельный крахмал подарит блеск вашим окнам

3. Пятна от чернил больше не проблема!

4. Мягкие и пушистые полотенца без лишних затрат!

5. Учимся чистить картофель быстро и легко!

6. Фольга способна спасти ваш завтрак!

7. Не выкидывайте кожуру от банана!

Больше никаких пятен от дезодоранта!Всем нам знакома такая неприятность, как пятна от дезодоранта и пота на любимых светлых вещах. И каждая хозяюшка скажет вам, что эти пятна не отстирать обычным образом. Но вам больше не нужно будет скупать дорогостоящие пятновыводители, ведь мы расскажем способ гораздо бюджетнее.Все, что вам понадобится — аспирин, который наверняка есть в вашей аптечке. Возьмите пару таблеток и растолките их ложкой. После чего залейте небольшим количеством тёплой воды до получения кашицы. Именно ее и нужно нанести на пятна и оставить на пару часов. После чего постирайте вещь как обычно. Вы удивитесь, но пятна исчезнут без следа.Окна будут сиять!Мытьё окон — одно из самых нелюбимых бытовых дел у многих хозяюшек. Оно отнимает много времени и сил. А добиться сверкающей поверхности без разводов и вовсе очень сложно. Но только не для нас. Ведь мы знаем одну бытовую хитрость, которая помогает справиться с мытьем окон без труда.И поможет нам в этом картофельный крахмал. Просто разведите столовую ложку крахмала в литре тёплой воды. И вымойте полученным раствором окна, как обычно. После чего протрите их влажной тряпочкой, а затем сухой губкой. Ни одного развода на окнах вы не увидите. Они будут сиять чистотой.Тёплое молоко творит чудесаНаверное, многим мамам знакома ситуация, когда любимое чадо начинает рисовать ручкой на полу или стенах. Особенно обидно, когда это новый ковёр, который достаточно сложно отчистить от чернил самостоятельно. Но не стоит бежать с ним в химчистку, пока не ознакомитесь с нашим советом.Удивительно, но с помощью горячего молока возможно вывести пятно от чернил с вашего ковра. Просто смочите в нем щетку и хорошенько почистите пятно. Оно буквально растворится у вас на глазах.Соль вместо дорогого кондиционераВсе мы любим мягкие полотенца. Многие, чтобы добиться такого эффекта, тратят огромные суммы на специальные средства для стирки. Но мы знаем, как совсем бюджетным способом добиться такого же результата. И готовы поделиться с вами этими знаниями.Все, что вам потребуется, — это соль. Удивительно, правда? После обычной стирки прополощите полотенца в солевом растворе и высушите. На литр тёплой воды достаточно столовой ложки соли. Вы удивитесь, но полотенца станут невероятно мягкости и пушистыми.Лёд поможет почистить картофельКаждая хозяюшка знает, что сваренный в мундире картофель сохраняет больше полезных веществ. Но все мы понимаем, что почистить такой картофель гораздо сложнее. Во-первых, нужно ждать, когда он остынет. Во-вторых, кожура очень тяжело отходит от корнеплода. Но только не для нас.Мы точно знаем, как легко и быстро почистить картофель в мундире. Просто налейте в глубокую миску прохладную воду. Подгрузите Тула сваренный в мундире картофель. И добавьте кубики льда. Дождитесь, пока лёд растает. Теперь можно приступать к снятию кожуры. Вы удивитесь, но она сама будет отделяться от картофеля.Фольга не даст скорлупе потрескатьсяМногие из нас любят готовить на завтрак вареные яйца. Однако внешний вид нередко портит треснувшая скорлупа и вытекший белок. Чтобы точно избежать такой ситуации, воспользуйтесь нашим советом.Заверните яйца в фольгу перед тем, как опускать их в воду. Такое действие поможет сохранить скорлупу в целости. А ваш завтрак всегда будет красивым.Банановая кожура вернёт блеск кожаной обувиЕсли средство для кожаной обуви закончилось в самый не подходящий момент, не стоит расстраиваться. Просто воспользуйтесь народным средством, которое справится ничуть не хуже.Речь идёт о банановой кожуре. Возьмите небольшой кусочек и начистите ей свою кожаную обувь. После чего пройдитесь сухой салфеткой. Вы удивитесь, но такой способ позволит отполировать вашу обувь не хуже покупных средств.