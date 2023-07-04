За всю историю изучения космоса на поверхности Марса побывали четыре автоматических марсохода, благодаря которым мы имеем довольно чёткое представление о том, как выглядит красная планета. Два из них, «Оппортьюнити» и «Кьюриосити», работают на поверхности Марса и в настоящее время.
Утёс высотой около 4 тысячи метров, расположенный на восточной стороне впадины Echus Chasma.
Подножие горы Эолида.
Каньон Офир в северной части долины Маринера – системы каньонов на Марсе. Снимок был получен автоматической межпланетной станцией НАСА Mars Reconnaissance Orbiter.
Активное движение марсианских дюн в кальдере Nili Patera.
Голубоватая точка в правой нижней части этого изображения – это марсоход «Curiosity».
Поверхность Марса внутри кратера Гейл.
Многочисленные борозды шириной от 1 до 10 метров на равнине Эллада.
Стенка кратера Гейл. Сеть впадин, возможно, возникла в результате водной эрозии.
Ацидалийская равнина – место посадки миссии «Арес 3» в фантастическом романе Энди Уира «Марсианин», экранизация которого имела большой успех.
Ударный кратер на Марсе.
Лабиринт Ночи в провинции Фарсида в верховьях долин Маринера.
Углубления, сделанные роботизированной рукой космического аппарата «Феникс».
Кратер Виктория на плато Меридиана.
Метеорит на Марсе на снимке, сделанном марсоходом «Оппортьюнити».
Echus Chasma – это впадина длиной около 100 и шириной около 10 километров на равнине Lunae Planum к северу от долин Маринера.
Часть западного края кратера Индевор на снимке, сделанном марсоходом «Оппортьюнити».
Песчаные дюны в северной части Марса под покровом из сухого льда.
Фрагмент снимка, сделанного панорамной камерой марсохода «Спирит» на пути к холмам Columbia Hills.
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Марсианские ландшафты крупным планом
За всю историю изучения космоса на поверхности Марса побывали четыре автоматических марсохода, благодаря которым мы имеем довольно чёткое представление о том, как выглядит красная планета. Два из них, «Оппортьюнити» и «Кьюриосити», работают на поверхности Марса и в настоящее время.
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