С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 481 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Федоров
    Да, автор статьи пофантазировал, так пофантазировал. Начал с соломы, а надо было начинать с пещеры. Хотя там углекисл...11 безопасных стр...
  • Сергей Дмитриев
    ... И всё-таки, суицид и кончина на дуэли  можно отнести к неуважительным причинам. Как можно было избежать такого ро...Из-за чего вознен...
  • Ингерман Ланская
    ну, тогда с ишаком..Как раздеваться в...

Как вернуть к жизни орхидею

Орхидеи — это невероятно красивые растения, которым требуется особый уход. Допустив ошибку, можно столкнуться с тем, что листья и корни орхидеи начнут гнить. В этом случае необходимо принять срочные меры, которые помогут вернуть прекрасное растение к жизни.
К счастью, для того чтобы спасти орхидею, не нужно покупать дорогие специализированные препараты, достаточно взять 3% раствор перекиси водорода, который творит настоящие чудеса!




Подготовка растения



Удалите старый посадочный материал, обрежьте поврежденные корни, срежьте загнившие и засохшие листья. Обратите особое внимание на ствол растения, так как именно здесь могут находиться загнившие части. Тщательно промойте оставшуюся часть растения под проточной водой и оставьте в сухом прохладном месте на пару часов.


Обработка орхидеи



Для обработки растения потребуется 1 столовая ложка 3% раствора перекиси водорода, который обладает ярко выраженными антибактериальными и фунгицидными свойствами и 500 мл воды. Поместите корни орхидеи в подготовленный раствор и оставьте на 20 минут.



Используйте разбавленную перекись водорода и для того, чтобы протереть листья орхидеи.



Особое внимание уделите подгнившим частям растения: капните несколько капель в пространство между листьями.



После того как перекись водорода попадет на гнилые участки, моментально начнется химическая реакция. Растению это не повредит, напротив, это очень эффективный способ избавиться от бактерий и грибка.
После обработки пересадите орхидею в свежие древесные опилки, в которых растение продолжит свое восстановление. Чтобы ускорить процесс восстановления, используйте для полива и опрыскивания орхидеи чистую отстоянную воду с добавлением 1 ч. л. перекиси водорода.



Процесс восстановления будет довольно быстрым: примерно через месяц начнут появляться новые молодые листочки и молодые здоровые корни.


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Орхидея
уход

Картина дня

наверх