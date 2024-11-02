Как вернуть к жизни орхидею

Орхидеи — это невероятно красивые растения, которым требуется особый уход. Допустив ошибку, можно столкнуться с тем, что листья и корни орхидеи начнут гнить. В этом случае необходимо принять срочные меры, которые помогут вернуть прекрасное растение к жизни.

К счастью, для того чтобы спасти орхидею, не нужно покупать дорогие специализированные препараты, достаточно взять 3% раствор перекиси водорода, который творит настоящие чудеса!

Подготовка растения

Обработка орхидеи

Удалите старый посадочный материал, обрежьте поврежденные корни, срежьте загнившие и засохшие листья. Обратите особое внимание на ствол растения, так как именно здесь могут находиться загнившие части. Тщательно промойте оставшуюся часть растения под проточной водой и оставьте в сухом прохладном месте на пару часов.Для обработки растения потребуется 1 столовая ложка 3% раствора перекиси водорода, который обладает ярко выраженными антибактериальными и фунгицидными свойствами и 500 мл воды. Поместите корни орхидеи в подготовленный раствор и оставьте на 20 минут.Используйте разбавленную перекись водорода и для того, чтобы протереть листья орхидеи.Особое внимание уделите подгнившим частям растения: капните несколько капель в пространство между листьями.После того как перекись водорода попадет на гнилые участки, моментально начнется химическая реакция. Растению это не повредит, напротив, это очень эффективный способ избавиться от бактерий и грибка.После обработки пересадите орхидею в свежие древесные опилки, в которых растение продолжит свое восстановление. Чтобы ускорить процесс восстановления, используйте для полива и опрыскивания орхидеи чистую отстоянную воду с добавлением 1 ч. л. перекиси водорода.Процесс восстановления будет довольно быстрым: примерно через месяц начнут появляться новые молодые листочки и молодые здоровые корни.