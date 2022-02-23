Самые опасные группы всех времён

Нет ничего более неубедительного, чем рок-музыкант, называющий себя опасным. На самом деле, настоящих рок-музыкантов — не привязанных к дому, необузданных, бунтарских и непригодных к семейной жизни — даже не заботят рейтинги вроде этого. Вместо того чтобы быть образцами скромности, они уходят во все тяжкие и делают то, что можно смело назвать «ни в коем случае это не повторяйте».



В нашем сегодняшнем списке вы прочтёте о рок-группах и/или рок-музыкантах, чей суровый образ жизни сдвигает границы всего того, что может испытать и выдержать психика и организм гастролирующего человека.



Конечно, быть тусовщиком и завсегдатаем вечеринок — мало для того, чтобы считаться опасным рок-музыкантом или рок-группой, и этот список включает группы, чьи живые выступления всегда были небезопасны для поклонников их музыки, пришедших на концерт, или обычно привлекают фанатов, среди которых в том числе есть сомнительные и подозрительные элементы.



Вы также узнаете имена тех, чьи концерты нередко перерастали в массовые беспорядки или приводили к массовым протестам — как правило, в репертуаре этих музыкантов есть песни с политическим уклоном или сомнительным содержанием. Перед вами — 10 самых «опасных» рок-звёзд музыкальной сцены.

10. Guns & Roses

9. Sex Pistols

8. Metallica

7. Dillinger Escape Plan

6. GG Allin

5. NOFX

4. Marilyn Manson

3. Gorgoroth

2. Iggy Pop

1. Mayhem