Как быстро почистить кастрюлю

Этот рецепт уже давно проверен временем: работает безотказно, притом за очень короткое время. Достаточно 5-10 минут, чтобы загрязнения ушли с кастрюль, сковородок, чайника и посуды!







Возьмите 3 ст. л. пищевой соды, 3 ст. л. аптечной перекиси водорода 3 % и 1 ст. л. любого жидкого средства для мытья посуды. Смешайте до однородной пасты.







В посуду налейте воду, доведите до кипения, снимите с огня. На горячую посуду губкой нанесите средство, распределите и оставьте на 5 минут. Если нужно почистить и внутри, то слейте воду и распределите средство по всей поверхности. Через 5-10 минут почистите посуду губкой: вы увидите, что грязь легко и быстро сходит, а посуда блестящая, как раньше!





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