5 рецептов аппетитных и согревающих супов на осенне-зимний период

Осень полным ходом, да и зима не за горами – время, когда хочется уюта, тепла и крепких объятий. Впрочем, также хочется горячих напитков, сытной еды и вкуснейших супов, которые способны согреть за считанные секунды, насытив организм на несколько часов.
1. Суп с томатами и морепродуктами
Томатный суп с морепродуктами. \ Фото: pinterest.co.uk.
Если вы любитель морепродуктов или попросту хотите попробовать что-то вкусное и оригинальное, тогда этот рецепт томатного супа специально для вас. Блюдо получается яркое, ароматное, сытное, вкусное, и, конечно же, согревающее.
Ингредиенты:
• Томаты с плотной мякотью – 1 кг;
• Морской коктейль – 0,6 кг;
• Морковка – 1 шт;
• Лук-порей – 1 стебель;
• Сельдерей корень – 1 шт;
• Тимьян – 2-3 веточки;
• Розмарин – 1-2 веточки;
• Чеснок – 5-6 зубчиков;
• Масло оливковое – 100 мл;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Базилик красный и зелёный – 2-3 веточки.
Вкусный и питательный морской суп. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Сельдерей и лук-порей вымыть;
• Просушить;
• Лук нарезать тонкими кольцами, а сельдерей мелким кубиком;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшими кубиками;
• В сковородке с толстым дном обжарить семь-десять минут на оливковом масле тимьян с мелко рубленным чесноком, розмарином, сельдереем, морковкой и луком-пореем;
• Морской коктейль заранее разморозить;
• Выложить морепродукты в сковородку к пряной подливе;
• Обжарить на среднем огне полторы-две минуты;
• Затем переложить в миску;
• Помидоры вымыть;
• Снять кожицу;
• Мякоть нарезать мелким кубиком;
• Обжарить две-три минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Затем приправить солью, сахаром и смесью перцев;
• Тушить до полной готовности на среднем огне, периодически помешивая;
• Получившуюся массу при необходимости перебить до состояния густого пюре;
• Разлить по тарелкам;
• Добавить морепродукты с подливкой;
• Украсить мелко нарезанным базиликом и подать к столу;
• Такое блюдо отлично сочетается с гренками, брускеттами или сухариками.
2. С беконом и тыквой
Тыквенный суп с беконом. \ Фото: delicious.com.au.
Тыквенный суп с беконом – ещё одно блюдо осени с ярким насыщенным ароматом, пробуждающим аппетит даже у тех, кто не особо отдаёт предпочтение тыквам.
Ингредиенты:
• Бекон – 6-8 ломтиков;
• Тыква мякоть – 0,5 кг;
• Картошка среднего размера – 3-4 шт;
• Лук белый средний – 1 шт;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Имбирь свежий – 1-2 см;
• Лук зелёный – 2-3 стебля;
• Петрушка свежая – 3-4 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое.
Суп из тыквы. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Мякоть тыквы нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в сотейник;
• Добавить немного оливкового масла;
• Готовить на среднем огне до румяной корочки со всех сторон, периодически помешивая;
• Лук очистить и мелко нарезать;
• Отправить в кастрюлю с тыквой;
• Аккуратно перемешать;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Добавить к тыкве;
• Перемешать;
• Томить на медленном огне примерно двадцать-двадцать пять минут;
• Ломтики бекона нарезать соломкой;
• Обжарить пару минут на сухой сковороде;
• Затем добавить мелко нарезанный чеснок;
• Приправить солью и перцем;
• Готовить до тех пор, пока бекон не станет румяным и хрустящим;
• Тыквенно-овощную массу сдобрить солью, молотым перцем и парой чайных ложек оливкового масла;
• Перебить всё до однородной массы;
• Разлить по мискам, добавить обжаренный бекон;
• Сверху посыпать измельчённой петрушкой и зелёным луком.
3. Овощной с фасолью
Овощной суп с фасолью. \ Фото: hy.drome-portdeplaisance.com.
Не секрет, что овощи – залог здоровья и хорошего настроения, а ещё – это как минимум с десяток аппетитных рецептов. Впрочем, овощной суп с фасолью – лучше любых слов, расскажет о том, насколько он вкусный.
Ингредиенты:
• Кабачки среднего размера – 1 шт;
• Картошка среднего размера – 4 шт;
• Морковка небольшая – 2 шт;
• Сельдерей – 2 стебля;
• Лук белый среднего размера – 1 шт;
• Капуста савойская – 0,5 кг;
• Фасоль консервированная – 1 банка (400 г);
• Паста томатная – 0,5 стакана;
• Вода – 4 л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – для украшения;
• Оливковое масло.
Фасолевый суп с овощами. \ Фото: copymethat.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Морковку вымыть и очистить;
• Также нарезать небольшим кубиком;
• Кабачки вымыть;
• Нарезать также, как и остальные овощи;
• Лук очистить и мелко нашинковать;
• Выложить на сковородку и обжарить пять-семь минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Затем добавить томатную пасту;
• Готовить ещё три-четыре минуты;
• Капусту вымыть;
• Нашинковать;
• Отварить в слегка подсоленной воде минут десять;
• Затем добавить обжаренные овощи и консервированную фасоль, предварительно слив жидкость;
• Готовить около сорока-сорока пяти минут;
• Приправить солью и перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Проварить ещё пару минут;
• Готовый суп разлить по тарелкам;
• Украсить мелко нарезанной петрушкой и подать к столу.
4. Шоколадный суп с тыквой
Шоколадный суп с тыквой. \ Фото: delicious.com.au.
А вот это блюдо для самых настоящих гурманов и ценителей экзотики в чистом виде. Если вы никогда в своей жизни не пробовали шоколадно-тыквенный суп, приправленный ароматными травами, специями и перцем чили, то пришло время это исправить и наверстать упущенное.
Ингредиенты:
• Тыква без семян кусок – 0,5 кг;
• Шоколад горький (70-80%) – 200 г;
• Молоко – 0,5 л;
• Сливки жирные – 1/3 часть стакана;
• Гвоздика – 3-4 бутона;
• Перец чёрный горошком – 4 шт;
• Перец чили свежий маленький – 1 шт;
• Корица молотая – 0,5 ч.л;
• Сахар – по вкусу;
• Масло кокосовое – 1 ст.л;
• Мёд – 1 ст.л;
• Бальзамический уксус – 1 ч.л.
Суп из тыквы с шоколадом. \ Фото: nutriciously.com.
Способ приготовления:
• Тыкву тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Нарезать соломкой толщиной около сантиметра;
• Выложить на противень, предварительно застелив его пергаментной бумагой;
• В чашке смешать бальзамический уксус с мёдом и кокосовым маслом;
• Перемешать всё до однородной массы;
• Получившейся смесью смазать тыкву;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на шестьдесят минут;
• После достать из духовки, хорошенько остудить;
• Снять кожуру;
• Мякоть сложить в чашу блендера;
• Добавить измельчённый перец чили, соль, сахар, корицу;
• Перебить всё до однородной массы;
• Плитки шоколада произвольно поломать;
• Выложить в кастрюлю с толстым дном;
• Влить примерно 300 мл. молока и растопить на водяной бане;
• Добавить гвоздику и перец горошком;
• Готовить ещё одну-две минуты, постоянно помешивая;
• Затем растопленный шоколад смешать с тыквенным пюре;
• Перемешать до однородной массы;
• При необходимости добавить дополнительно соль и перец;
• Готовить на медленном огне семь-восемь минут;
• После разлить по тарелкам, украсить свежей зеленью, сливками;
• Подавать с гренками, сухариками или тостами.
5. Сырный суп с грибами
Сырный суп с грибами. \ Фото: thedailymeal.com.
Густой, ароматный, сливочный – именно так можно описать сырный суп с грибами, который отлично подойдёт как раз для осенне-зимнего периода.
Ингредиенты:
• Грибы шампиньоны – 300 г;
• Картошка среднего размера – 2-3 шт;
• Ветчина – 250 г;
• Плавленый сыр – 2 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 50 г;
• Масло сливочное – 2 ч.л;
• Лук белый – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – для подачи.
Суп с сыром и грибами. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• Просушить и при необходимости зачистить;
• Нарезать слайсами;
• И обжарить на сливочном масле три-четыре минуты;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Добавить к грибам;
• Приправить солью и перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Ветчину нарезать небольшим кубиком;
• Всыпать на сковородку к грибам;
• Готовить семь-десять минут или до лёгкой румяной корочки;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Отправить в кастрюлю с водой;
• Довести до кипения;
• Накрыть крышкой и готовить на среднем огне пятнадцать-двадцать минут;
• Затем добавить грибы с ветчиной;
• Проварить пять-семь минут;
• Добавить нарезанные кубиками плавленые сырки;
• При необходимости посолить и поперчить по вкусу;
• Готовить до тех пор, пока сырок не расплавится;
• Перед подачей посыпать тёртым сыром и мелко нарезанной петрушкой;
• При желании можно добавить сухарики в тарелку.
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