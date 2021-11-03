Женщины и тяжёлый труд во времена, когда «женское было женским, а мужское — мужским».

Грузчицы

Женщины во многих дальневосточных странах и сейчас выполняют самую тяжёлую работу.

Женщина на кирпичном заводе. Россия.

Шахтёрки

Женщины-шахтёрки из Уэльса.

Сортировщицы угля.

Бурлачки

Бурлачки, Россия.

В Венгрии в бурлачки обычно шли цыганки. Картина Лаёша Деак-Эбнера.

Лесовальщицы

Женщины на лесоповале.

Крестьянки

У врачей вид женщины с коромыслом (и особенно без коромысла, с ведром в руке) умиления не вызывал.