Женщины и тяжёлый труд во времена, когда «женское было женским, а мужское — мужским».
Работать прачкой или сиделкой было тяжело и опасно для здоровья, но во времена до женской эмансипации портили здоровье женщины не только на традиционных женских работах.
Грузчицы
В Китае и других дальневосточных странах европейцы сталкивались с тем, что грузчиками работают в основном женщины. Кого-то это возмущало, кто-то находил, что в силу «более животной» расы женщин в этом нет ничего удивительного. Кроме того, в странах Востока можно было встретить женщин, которые на своей спине, в специальном устройстве, перевозили людей. Бравые британские офицеры пользовались их услугами, не смущаясь.
Женщины во многих дальневосточных странах и сейчас выполняют самую тяжёлую работу.
Кроме того, часто работа женщины на фабрике или в магазине включала в себя таскание тяжестей (коробок и корзин с товаром или готовой продукцией), хотя официально с должностью грузчика ничего общего не имела. Притом тележек, которые облегчали бы перемещение тяжестей, не предусматривалось. Кстати, вопреки популярному сейчас мифу, женщины на фабриках оказались задолго до революции. Во всех странах их активно нанимали благодаря дешевизне труда, выносливости и аккуратности.
Женщина на кирпичном заводе. Россия.
Шахтёрки
Во время Великой Отечественной войны многие советские шахты продолжали работу благодаря тому, что под землю спустились женщины. А за сто-пятьдесят лет до того работа в забое была для женщин не исключительным событием, а рядовой профессией. В основном женщины работали на поверхности у шахт, на сортировке, что было, кстати, полегче работы прачкой, но как минимум в Англии долгое время женщины заменяли в шахтах более дорогой тягловый скот — возили вагонетки с углем, впрягаясь в них. Очень часто это приходилось делать на четвереньках из-за размеров тоннелей.
Женщины-шахтёрки из Уэльса.
Первыми на подобной работе калечились суставы. Кроме того, страдали лёгкие и связки спины, глаза (и из-за темноты, и из-за угольной пыли). Обычной же болезнью на сортировке были силикоз и туберкулёз лёгких: их разъедала каменная пыль, и на начавшие разрушаться лёгкие быстро садились бактерии.
Сортировщицы угля.
Бурлачки
Благодаря Репину, мы имеем представление о труде бурлаков. Они тянули баржи вдоль берега, впряглись в постромки как мулы или лошади. И письменные, и фотосвидетельства говорят, что существовали целые женские бригады бурлаков — так их и звали, «бурлачки».
Бурлачки, Россия.
Хотя идти по берегу бурлакам приходилось только там, где уровень воды был мал, а в остальное время они подтягивали баржу с помощью системы из барабана, канатов и якорей, стоя на палубе, это всё равно было непростым трудом, требовало приложения силы и влияло на здоровье. Большой плюс работы в женской команде был в более слаженных действиях. Хорошая командная работа помогала равномерно распределить нагрузку. И всё же нагрузка оставалась высокой.
В Венгрии в бурлачки обычно шли цыганки. Картина Лаёша Деак-Эбнера.
Лесовальщицы
Женщины на лесоповале ассоциируются или с войной, или с лагерями, но в Российской Империи они там тоже часто работали. Они могли рубить деревья, таскать их и обрабатывать, срубая сучья.
Женщины на лесоповале.
Конечно, шли на такую работу не от того, что она была вершиной мечтаний. В России и других странах мира было полно женщин, которые или работали вместе с мужьями, или выходили на работу, потому что муж уехал на заработки и там же, далеко от дома, заработки принялся тратить. Кроме того, приходилось браться за любую работу вдовам и жёнам инвалидов. Часто это была та самая работа, на которой покалечился или умер муж.
Крестьянки
Буржуа девятнадцатого века переносили устройство семьи своего круга на весь мир и обычно «правильную» крестьянскую семью представляли так: всю тяжёлую работу в поле делает мужчина, а дома ждёт его румяная, пахнущая пирогами жена, которая весь день вышивала ему рубаху и няньчила детей.
У врачей вид женщины с коромыслом (и особенно без коромысла, с ведром в руке) умиления не вызывал.
После распространения в сельской местности земских врачей стало возможным увидеть жизнь крестьянской семьи поближе. Будучи из среды буржуа, врачи находили распределение работы в деревенской семье возмутительным. Доклады и записки полны рассказов о том, как порой даже девочки-подростки «срывали животы» (получали опущение матки из-за сорванных переноской тяжестей связок).
Во время урожая работа делилась на общую (её выполняли в поле все) и женскую. Уход за скотом, включающий переноску вёдер молока и воды и кидание навоза лопатой, тоже был на женщинах. Воду баба приносила и для домашних нужд; была тяжёлым ручным трудом и стирка. После этого большие, на всю семью, горшки с кашей или щами ей тяжёлыми не казались.
Текст: Лилит Мазикина
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