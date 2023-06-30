10 известных достопримечательностей, у которых есть братья-близнецы

Братья-близнецы есть даже у всемирно известных достопримечательностей
Говорят, что у всех людей на планете есть двойники. Как оказалось, это правило распространяется и на достопримечательности, у которых имеются братья-близнецы в других странах мира. Архитектурные сооружения построены в разные эпохи, разными народами и даже цивилизациями, однако их сходство неоспоримо. Novate.ru предлагает подборку из 10 знаменитых во всем мире достопримечательностей и их «копий».
1. Мост Золотые Ворота (США) и Мост 25 апреля (Португалия)
"Голден
Кирпично-красный Голден Гейт - одна из визитных карточек Соединенных Штатов. Главную достопримечательность Сан-Франциско построили в 1937 году и по сей день она остается самым знаменитым висячим мостом в мире. А названа конструкция в честь пролива Золотые Ворота, который, собственно, и пересекает. Однако в 1966 году практически аналогичный мост появился в португальском Лиссабоне. Сперва достопримечательность назвали в честь видного государственного деятеля Антониу Салазара, а после Революции гвоздик переименовали в мост 25 апреля.
2. Стоунхендж (Великобритания) и Эйвбери (Великобритания)
В 30 км от Стоунхенджа располагается еще одно подобное сооружение - Эйвбери
Стоунхендж является самой загадочной достопримечательностью Англии, хоть и выглядит как хаотично расставленная груда камней. Приблизительно сооружение возвели во 2 тыс. до н.э., однако с какой целью, как в эту местность доставили каменные глыбы и кто занимался его созданием - доподлинно неизвестно и по сей день. Однако в 30 км от Стоунхенджа располагается еще одно подобное сооружение - Эйвбери. Это культовый объект с гробницами и святилищами 2100 - 1650 годов до н. э., где также располагали огромные каменные глыбы, но добраться до него намного проще.
3. Нотр-Дам-де-Пари (Франция) и Амьенский собор (Франция)
Оба кафедральных собора выполнены в готическом стиле и оба находятся во Франции
Оба кафедральных собора выполнены в готическом стиле и оба находятся во Франции. Разница лишь в годах строительства (Нотр-Дам-де-Пари возвели на сто лет раньше) и небольших отличиях в экстерьере. Просто благодаря одноименному произведению Виктора Гюго о Соборе Парижской Богоматери узнал весь мир, а Амьенский собор остается известным лишь в своей стране.
4. Биг-Бен (Великобритания) и Парламентский холм (Канада)
В отличие от жителей других стран, канадцам не надо далеко ехать, чтобы увидеть Биг-Бен
Биг-Бен - едва ли не первая ассоциация, которая приходит в голову при упоминании Великобритании. Башня входит в комплекс Вестминстерского дворца и была построена в 1859 году. Биг-Бен - неофициальное «прозвище», которое сооружение получило в честь главного инженера Бенджамина Холла, а по другой версии из-за сходства с боксером-тяжеловесом Бенджамином Каунтом. В отличие от жителей других стран, канадцам не надо далеко ехать, чтобы увидеть знаменитую британскую достопримечательность. В 1927 году в Оттаве построили Парламентский холм, здание для заседаний парламента, которое как две капли воды похоже на Биг-Бен. А все благодаря башне Мира с огромным циферблатом и неоготическому стилю.
5. Мачу-Пикчу (Перу) и Исла-дель-Соль (Боливия)
Мачу-Пикчу - легендарное поселение древних инков в самом сердце Анд, однако толпы туристов портят все впечатление
Мачу-Пикчу - легендарное поселение древних инков в самом сердце Анд. Сегодня процветающий ранее город выглядит как руины с джунглями, крутыми склонами и зелеными террасами. Это место привлекает множество туристов со всего мира, однако у города ограниченное посещение из-за проблем с водой и едой, да и толпы людей постоянно снуют туда-сюда. То ли дело Боливия и ее остров Исла-дель-Соль, который считается колыбелью древних инков. Тамошние пейзажи впечатляют не меньше.
6. Ангкор-Ват (Камбоджа) и Прамбанан (Индонезия)
В Индонезии есть очень похожий индуистский храм Прамбанан, который не так сильно распиарен
Признавайтесь, после просмотра «Лары Крофт: расхитительницы гробниц» вам ведь тоже захотелось полететь в Камбоджу, чтобы увидеть знаменитый храмовый комплекс Ангкор-Ват? С каждым годом святыня становится все популярнее среди туристов, так что прогуляться по ней в тишине и спокойствии практически невозможно. Зато в Индонезии есть очень похожий индуистский храм Прамбанан, который не так сильно распиарен. Здесь вы сможете по-настоящему проникнуться умиротворенной атмосферой священного места.
7. Афинский Акрополь (Греция) и Эфес (Турция)
Афины - не единственное место, где можно прикоснуться к руинам древнегреческой империи
Древнегреческая культура вызывает восхищение и сегодня. Чего только стоит акрополь в Афинах, на вершине которого восседали цари и возводились храмы в честь богов-покровителей. Увидеть достопримечательность мечтают практически все иностранцы, приехавшие в Грецию. Однако Афины - не единственное место, где можно прикоснуться к руинам древнегреческой империи. В турецком Эфесе находится брат-близнец того самого Акрополя.
8. Колизей (Италия) и Амфитеатр Пулы (Хорватия)
Амфитеатр в городе Пула также строили во времена древнеримской империи, но сохранился он намного лучше
Многие люди мечтают увидеть своими глазами грандиознейшее сооружение Древнего Рима Колизей. Амфитеатр на 50 тысяч человек построили в 80 году н.э., а большая его часть сохранилась и по сей день. Но, если попасть в Италию нет возможности, отправляйтесь в Хорватию. Амфитеатр в городе Пула также строили во времена древнеримской империи и сегодня эта арена - единственная в мире, у которой до сих пор остались все 4 башни и 3 архитектурных ордера. Как видите, в Хорватии можно проникнуться духом гладиаторских боев намного сильнее.
9. Петра (Иордания) и Лалибэла (Эфиопия)
Главные достопримечательности поселений - сооружения, высеченные в скалах
Древний город Петра, построенный более двух тысяч лет назад, находится в самом сердце пустыни. Главные достопримечательности поселения - сооружения, высеченные в скалах, именно поэтому город также называют каменным. Однако из-за толп туристов не всегда удается разглядеть древнюю архитектуру. Выход прост: отправляйтесь в эфиопский город Лалибэла, который также славится высеченными в камне сооружениями, а людей здесь в разы меньше.
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