10 известных достопримечательностей, у которых есть братья-близнецы

Братья-близнецы есть даже у всемирно известных достопримечательностей

1. Мост Золотые Ворота (США) и Мост 25 апреля (Португалия)

"Голден

2. Стоунхендж (Великобритания) и Эйвбери (Великобритания)

В 30 км от Стоунхенджа располагается еще одно подобное сооружение - Эйвбери

3. Нотр-Дам-де-Пари (Франция) и Амьенский собор (Франция)

Оба кафедральных собора выполнены в готическом стиле и оба находятся во Франции

4. Биг-Бен (Великобритания) и Парламентский холм (Канада)

В отличие от жителей других стран, канадцам не надо далеко ехать, чтобы увидеть Биг-Бен

5. Мачу-Пикчу (Перу) и Исла-дель-Соль (Боливия)

Мачу-Пикчу - легендарное поселение древних инков в самом сердце Анд, однако толпы туристов портят все впечатление

6. Ангкор-Ват (Камбоджа) и Прамбанан (Индонезия)

В Индонезии есть очень похожий индуистский храм Прамбанан, который не так сильно распиарен

7. Афинский Акрополь (Греция) и Эфес (Турция)

Афины - не единственное место, где можно прикоснуться к руинам древнегреческой империи

8. Колизей (Италия) и Амфитеатр Пулы (Хорватия)

Амфитеатр в городе Пула также строили во времена древнеримской империи, но сохранился он намного лучше

9. Петра (Иордания) и Лалибэла (Эфиопия)

Главные достопримечательности поселений - сооружения, высеченные в скалах