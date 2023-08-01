Нужно ли мыть гречку перед началом варки, и причем тут фитиновая кислота

Сначала нужно отстоять крупу в миске с водой. |Фото: polonsil.ru.

Затем, помыть под проточной водой. |Фото: vmolo.by.

Только после этого варить. |Фото: attuale.ru.

Получается полезнее и вкуснее. |Фото: foiz.ru.

А вообще не грех мыть все крупы. ¦Фото: yandex.by.