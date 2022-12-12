7 малоизвестных спорткаров из 90-ых, которые сегодня остались лишь в частных коллекциях

Автомобильный рынок регулярно пополняется новыми моделями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие разработки сегодня остаются забытыми. И одно дело, когда машина со временем стала морально устаревшей и была вытеснена на периферию рынка, а совсем другое, если модель, хоть и была разработана и пущена в производство, серийно она так и не собиралась. Поэтому несколько существующих экземпляров сегодня можно увидеть разве что на автовыставках или в частных коллекциях.
1. Lister Storm
Таких спорткаров всего три на планете. /Фото: hearstapps.com
Этот спортивный автомобиль производился в Великобритании, правда продлился он в течение только одного года - с 1993-го по 1994-й. При этом вплоть до начала двадцать первого века он удерживал звание самого быстрого четырехместного автомобилем на планете.
Так американский спортивный автомобиль выглядит сзади. /Фото: secret-classics.com
Способствовали этому оснащение спорткара массивным 7-литровым двигателем V12, а он способен разогнать автомобиль до максимальной скорости 340 км/час. Правда, Lister Storm мог «похвастаться» еще и весьма высокой стоимостью - примерно 320 тысяч долларов. По неизвестным доподлинно причинам всего было произведено четыре экземпляра скоростного спорткара. Но сегодня их и того меньше – до 2021-го сохранилось всего три образца.
2. Spectre R45
Другой британский спорткар с зарубленной историей. /Фото: carjager.com
Еще один спортивный автомобиль английского производства – R45 разработали специалисты компании Spectre Supersport в 1996 году. Среди технических характеристик редчайшего спорткара отмечают, прежде всего его силовой агрегат тут V8 от Ford, объемом в 4,6 литра и мощностью 355 л.с.
Машина очень редкая, но это не мешает ему появляться в артах поклонников красивых автомобилей. /Фото: pinterest.de
Справедливости ради, следует отметить, что модель первоначально не планировалось пускать в массовый рынок, однако их явно собирались собрать больше, чем те два экземпляра, которые в итоге появились. Причиной столь резкой остановки работ по Spectre R45 стали финансовые трудности, которые британская компания начала испытывать во второй половине девяностых годов прошлого века. На сегодняшний день оба произведенных экземпляра находятся в частных коллекциях.
3. Isdera Imperator 108i
Один из первых экземпляров концепта спорткара. /Фото: autocar.jp
История же этого спортивного автомобиля, хоть и была многолетней, в реальности закончилась, толком не начавшись. Imperator 108i представляет собой модернизацию концепта Mercedes, который так и не был пущен в производство. Модель выпускалась довольно длительный период - с 1984 по 2001 годы. При этом общее количество произведенных экземпляров составляет всего тридцать единиц.
Император в разложенном виде. /Фото: 95octane.com
Imperator 108i имеет несколько отличительных черт в своей конструкции и технических характеристиках, которые сразу выделяют его среди прочих для настоящего автомобильного ценителя. Таковыми, к примеру, являются его двери типа «крыло чайки», а также клиновидная форма силуэта.
Салон редкого спортивного автомобиля. /Фото: pinterest.de
Кроме того, традиционные зеркала заднего вида были заменены перископом для улучшения обзора. На автомобиль был установлен 5-литровый двигатель V8 мощностью 235 л.с., что давало ему возможность разгоняться до 100 км/час всего за пять секунд. Оттого и минимальная стоимость этой настоящей редкости в автомобильном мире составляет 500 тысяч долларов.
4.1Schuppan 962CR
Попытка адаптации гоночного Порша для улиц. /Фото: gtplanet.net
Многие, кто видит этот спорткар, сразу же отмечают его сходство с Porsche, больше всего - передней частью. Это и неудивительно, ведь 1Schuppan 962CR, по сути, представляет собой дорожную модификацию гоночного автомобиля Porsche 962, спроектированную австралийским гонщиком Верном Шуппаном при поддержке японских инвесторов. Первоначально планировалось выпустить автомобиль мелкой серией в полсотни единиц.
Финансовые проблемы поставили крест на перспективном спорткаре. /Фото: hypebeast.com
Однако после того, как японцы приняли решение не платить за первые два выпущенных экземпляра, и в результате количество автомобилей сократилось до шести собранных единиц. Более того, вскоре после этого компания Schuppan и вовсе была объявлена банкротом. Из шести экземпляров до наших дней сохранились только пять – один автомобиль погиб в результате пожара.
Салон редчайшей модификации Порше. /Фото: hushhush.com
Несмотря на столь недолгую историю, на просторах Интернета можно отыскать технические характеристики1Schuppan 962CR. Так, например, масса модели составляет 1050 килограмм, на нее был установлен оппозитный двигатель объемом 3,3 литра с двойным турбонаддувом, мощностью в 600 л.с. Максимальная скорость - 370 км/час. А до 100 км/час машина способна разогнаться за 3,5 секунды.
5. Yamaha OX99-11
Нестандартный концепт-кар от нестандартного производителя. /Фото: wroom.ru
Компания Yamaha в начале девяностых годов прошлого столетия также пыталась выпускать. А произошло это так: тогда фирма как раз занималась поставкой двигателей для Формулы-1. Именно на основе этого опыта, они решили попробовать создать собственный спорткар.
Машина полна креативных деталей. /Фото: techeblog.com
При проектировании автомобиля был использован целый ряд нестандартных решений, которые выделяют модель из массы других машин того же типа. Так, например, в качестве материала для шасси Yamaha OX99-11 было выбрано углеродное волокно. Водитель и пассажир располагались один за другим. Кроме того, автомобиль был оснащен двигателем объемом в 3,5 литра V12, мощностью 400 л.с.
Перспективный спорткар сгубил кризис. /Фото: techeblog.com
Казалось бы, такой нестандартный оригинальный концепт должен был «выстрелить» на автомобильном рынке, однако не случилось. А причина забытья Yamaha OX99-11 была весьма прозаична: модель оказалась предметом бюджетных споров, да и к тому же появилась в период экономического кризиса в Японии. Все эти факторы привели к тому, что Yamaha попросту отказалась от продолжения работ по проекту. На тот момент успели произвести только три экземпляра.1
6. Nissan R390 GT1
Машина, которая создавалось специально для гонок. /Фото: cartype.com
Есть свой малоизвестный спорткар и в истории автоконцерна Nissan. Правда, его история еще более нестандартная, чем все вышеупомянутые. А все дело в том, что данную модель вообще не планировали выпускать на рынок. Гоночный автомобиль Nissan R390 GT1 разрабатывался специально для участия в гонках «24 часа Ле-Мана» в 1997 и 1998 годах.
Спорткар не имел будущего за пределами трассы. /Фото: deviantart.com
Правила данного типа гонок – а речь идет о соревнованиях по правилам grand tourer – подразумевали создания уличной модификации гоночного болида. Именно поэтому данная модель не только появилась, но и стала самым дорогостоящим дорожный автомобиль, который когда-либо создали автопроизводители Японии.
Редчайший спорткар существует только в двух экземплярах. /Фото: drivecontact.com.ua
Среди его отличительных черт выделяют длинный обтекаемый силуэт, появление которого оказалось возможным только после серии масштабных испытаний в аэродинамической трубе. Кроме того, на Nissan R390 GT1 был установлен 3,5-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, мощностью около 550 л.с. Максимальная скорость составляла 354 км/час. Всего было произведено два экземпляра спорткара, один из них сегодня находится на территории склада Nissan Zama.
7. Vector W8
Был свой редчайший спорткар и на американских просторах. /Фото: motor1.com
Спортивный автомобиль модели Vector W8 производился с 1990-го по 1993-й годы. Детище американской компании Vector Aeromotive Corporation представляло собой двухместный спорткар, оснащенный двигателем V8 с двойным турбонаддувом объемом в 6-литров и мощностью в 625 л.с. Максимальная скорость составляла 389 км/час, а до 100 км\час модель была способна разогнаться всего за 4,2 секунды.
Оригинальный автомобиль, о котором почти никто не помнит. /Фото: pinterest.de
При этом отмечалось, что Vector W8 имел проблемы с надежностью. Однако это не помешало выпустить на рынок модель в мелкосерийном объеме – 19 экземпляров, а также было два опытных образца для испытаний. Стоимость спорткара составляла 450 тысяч долларов США.
Редкая модель и так была недешевой, а с возрастом только подорожала. /Фото: flickr.com
А вот со временем редкая модель в цене прибавила: так, по информации редакции Novate.ru, около года назад один из экземпляров спорткара продали уже за 720 тысяч долларов. Большинство машин Vector W8 оказалось в частных коллекциях, однако изредка их все-таки можно увидеть в рамках выставок эксклюзивных автомобилей.
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