7 малоизвестных спорткаров из 90-ых, которые сегодня остались лишь в частных коллекциях

1. Lister Storm

Таких спорткаров всего три на планете. /Фото: hearstapps.com

Так американский спортивный автомобиль выглядит сзади. /Фото: secret-classics.com







2. Spectre R45

Другой британский спорткар с зарубленной историей. /Фото: carjager.com

Машина очень редкая, но это не мешает ему появляться в артах поклонников красивых автомобилей. /Фото: pinterest.de

3. Isdera Imperator 108i

Один из первых экземпляров концепта спорткара. /Фото: autocar.jp

Император в разложенном виде. /Фото: 95octane.com

Салон редкого спортивного автомобиля. /Фото: pinterest.de

4.1Schuppan 962CR

Попытка адаптации гоночного Порша для улиц. /Фото: gtplanet.net

Финансовые проблемы поставили крест на перспективном спорткаре. /Фото: hypebeast.com

Салон редчайшей модификации Порше. /Фото: hushhush.com

5. Yamaha OX99-11

Нестандартный концепт-кар от нестандартного производителя. /Фото: wroom.ru

Машина полна креативных деталей. /Фото: techeblog.com

Перспективный спорткар сгубил кризис. /Фото: techeblog.com

6. Nissan R390 GT1

Машина, которая создавалось специально для гонок. /Фото: cartype.com

Спорткар не имел будущего за пределами трассы. /Фото: deviantart.com

Редчайший спорткар существует только в двух экземплярах. /Фото: drivecontact.com.ua

7. Vector W8

Был свой редчайший спорткар и на американских просторах. /Фото: motor1.com

Оригинальный автомобиль, о котором почти никто не помнит. /Фото: pinterest.de

Редкая модель и так была недешевой, а с возрастом только подорожала. /Фото: flickr.com