Драматичные экстерьеры и абстрактные формы: 7 концептов загородных резиденций

1. Концепт минималистского загородного дома Rocky house в горах

Загородный дом Rocky house органично интегрирован в скалистый рельеф (визуализация © Reza Mohtashami).

Щадящее внедрение бетонной структуры в скалистый ландшафт предусматривает установку опор, на которых он и закреплен (визуализация Rocky house).

Интерьер бруталистского загородного дома (визуализация Rocky house).

2. Концептуальный проект бетонного дома Facing the sea над озером Швейцарии

Facing the sea – минималистский дом с захватывающим видом на горы и озеро Швейцарии (визуализация © Reza Mohtashami). | Фото: cheezelooker.com.

Стеклянные стены консольного модуля в зоне гостиной обеспечат владельцев панорамными видами (визуализация Facing the sea).

Стильный дизайн кухонной зоны, душа и спальной комнаты, где предусмотрены потолочные окна (визуализация Facing the sea).

3. Концепт загородного дома Black and White villa на крутом склоне в Аммане (Иордания)

Завершается строительство загородного дома Black and White villa в пригороде Аммана (визуализация © Reza Mohtashami).

Стильный интерьер спальных комнат (визуализация Black and White villa).

Зоны взаимодействия разнообразят отдых и сделают жизнь более комфортной (визуализация Black and White villa).

4. Концепт дома Black Brick Vila для иранской семьи в районе Дамаванда (Иран)

Концепт дома Black Brick Vila для иранской семьи в живописном районе вулкана Дамаванд (визуализация © Reza Mohtashami).

Гостиная и столовая в загородной резиденции позволяют наслаждаться ультрасовременным комфортом, эстетикой дизайна и красотой природы, вид на которую обеспечивает масштабное остекление (визуализация Black Brick Vila).

Помимо роскошных спальных комнат с индивидуальными ванными в самом доме имеется и подогреваемый бассейн (визуализация Black Brick Vila).

5. Концепт загородной резиденции Precedence House для лесной зоны штата Нью-Йорк (США)

Концепт загородной резиденции Precedence House среди первозданного леса штата Нью-Йорк (визуализация © Reza Mohtashami).

Открытая планировка, комфортная мебель, масштабное остекление, фантастические виды за окном – этого вполне достаточно для обустройства загородного дома (визуализация Precedence House).

Тот случай, когда организации единения с природой уделили особое внимание (визуализация Precedence House).

6. Концептуальный проект загородной резиденции Sky Point Villa в природной зоне Бедфорд-Хиллз (Нью-Йорк)

Концептуальный проект загородной резиденции Sky Point Villa в природной зоне Бедфорд-Хиллз, который вскоре воплотится в жизнь (визуализация © Reza Mohtashami).

Интерьер-гостиной столовой заставит забыть о спокойном сне многих, кто мечтает о загородном доме (визуализация Sky Point Villa).

Стильный интерьер спальной комнаты, и граничащей с ней ванной (визуализация Sky Point Villa).

7. Концептуальная загородная резиденция Black Villa в Государственном парке Гарриман Нью-Йорка

Тщательно продуманная и элегантно оформленная Black Villa является прекрасным примером того, как темная палитра помогает создать эстетически привлекательный дом (визуализация © Reza Mohtashami).

Использование в дизайне интерьера темных цветов вместе с дорогими породами деревьев, предметами мебели и текстиля создают идеальную композицию с фоновым пейзажем (визуализация Реза Мохташами (Reza Mohtashami).