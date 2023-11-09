Драматичные экстерьеры и абстрактные формы: 7 концептов загородных резиденций

Дизайнерские эксперименты современных архитекторов, какими бы они сумасшедшими не выглядели, привносят в наше окружение приятное разнообразие. Свою лепту в появление модных тенденций также внес иранский дизайнер, разрабатывая концепты удивительных загородных резиденций, отличающихся особым драматизмом и абстрактными формами. Ну а если заглянуть внутрь особняков (пусть даже концептуальных), то дух захватывает от фантастической организации нереального пространства, от которого можно потерять и аппетит, и сон, мечтая о подобной красоте.
1. Концепт минималистского загородного дома Rocky house в горах
Загородный дом Rocky house органично интегрирован в скалистый рельеф (визуализация © Reza Mohtashami).
Примечательно: Архитектор Реза Мохташами (Reza Mohtashami) — иранский архитектор за 13 лет профессиональной деятельности создал множество уникальных проектов, которые уже успели реализовать в США, Австралии, Швейцарии, Иордании и Канаде. В последнее время имя архитектора стало довольно популярным в социальных сетях, и причина тому, появление концептуальных проектов в общем доступе, которые очаровали миллионы пользователей элегантным, роскошным, а иногда драматичным и даже загадочным дизайном. Одним из первых проектов, появившихся на просторах Сети, после которого о талантливом иранце заговорили, стал концепт загородного дома Rocky house, интегрированного в отвесную скалу.
Щадящее внедрение бетонной структуры в скалистый ландшафт предусматривает установку опор, на которых он и закреплен (визуализация Rocky house).
Бетонная структура «Дома в скале» гармонично сливается с суровым ландшафтным контекстом благодаря извилистому профилю и бруталистской бетонной оболочке. Проектом предусмотрено щадящее внедрение жилой структуры, чтобы не нарушить целостность скалы. Для этого конструкция дома закреплена на мощных опорах, которые заменяют фундамент, что упрощает размещение, если кто-нибудь решится на реализацию этого проекта.
Интерьер бруталистского загородного дома (визуализация Rocky house).
Из-за того, что конструкция дома больше похожа на квадратную изогнутую трубу, все зоны расположены друг за другом, единственное, спальня с ванной комнатой находятся в стороне, сразу после входа. Оставшееся жилое пространство открытой планировки занимает все остальное пространство, упираясь в стеклянную стену, откуда открывается захватывающий дух пейзаж, ведь дом в прямом смысле слова завис над пропастью. Не менее впечатляющее зрелище обеспечивает и узкое ленточное окно, повторяющее изгиб дома, то позволяет солнечным лучам проникать внутрь дома, а жильцам наслаждаться пейзажем.
2. Концептуальный проект бетонного дома Facing the sea над озером Швейцарии
Facing the sea – минималистский дом с захватывающим видом на горы и озеро Швейцарии (визуализация © Reza Mohtashami). | Фото: cheezelooker.com.
Стеклянные стены консольного модуля в зоне гостиной обеспечат владельцев панорамными видами (визуализация Facing the sea).
Возможность владеть домом на берегу моря/озера — голубая мечта для большинства из нас. Это желание стало еще более сильным после того, как на просторах Сети интернет появилась визуализация удивительного дома с видом на водную гладь. Спроектированная Резой Мохташами концептуальная резиденция, названная Rock House («Лицом к морю»), станет прекрасным решением для строительства дома-мечты или организации номеров эко-отелей, ведь идея дизайна заключается в том, чтобы создать связь между природой и архитектурой, обеспечивая уединение и покой.
Стильный дизайн кухонной зоны, душа и спальной комнаты, где предусмотрены потолочные окна (визуализация Facing the sea).
Владельцам/гостям будут доступны просто уникальные условия для отдыха над водными пространствами благодаря консольной структуре бетонного модуля, большая часть которого предусматривает максимальное остекление стен и даже потолка в зоне спальной комнаты и кухни, что расширяет угол обзора и обеспечивает прекрасными видами.
3. Концепт загородного дома Black and White villa на крутом склоне в Аммане (Иордания)
Завершается строительство загородного дома Black and White villa в пригороде Аммана (визуализация © Reza Mohtashami).
Проект Black and White villa («Черно-белая вилла») разрабатывался креативным архитектором Резой Мохташами для конкретной семьи, которая заканчивает строительство уникального во всех отношениях загородного дома. В этом случае автор проекта больше вдохновлялся не природным окружением, а философским символом китайцев – Инь и Ян. Хотя «Черно-белая вилла», отражающая две извечные противоположности, являющиеся частью цикла существования, довольно органично вписывается в горный ландшафт пригорода Аман (Иордания).
Стильный интерьер спальных комнат (визуализация Black and White villa).
Два этих цвета присутствует во всем, начиная с экстерьера и заканчивая оформлением внутреннего пространства, при этом они не противостоят друг другу, а органично переплетаются, переходя из одной зоны в другую. В этом проекте все подчинено общей идеи – организации комфортного пространства для отдыха семьи, которая мечтает о воссоединении с природой, при этом каждый имеет право на собственный выбор, ведь каждого будет собственное пространство.
Зоны взаимодействия разнообразят отдых и сделают жизнь более комфортной (визуализация Black and White villa).
Авторы Novate.ru хотели бы обратить снимание на то, что и для общения оформлено немало зон, начиная с кухни-столовой, гостиной и заканчивая бассейном на крыше и зонами отдыха на свежем воздухе.
4. Концепт дома Black Brick Vila для иранской семьи в районе Дамаванда (Иран)
Концепт дома Black Brick Vila для иранской семьи в живописном районе вулкана Дамаванд (визуализация © Reza Mohtashami).
Гостиная и столовая в загородной резиденции позволяют наслаждаться ультрасовременным комфортом, эстетикой дизайна и красотой природы, вид на которую обеспечивает масштабное остекление (визуализация Black Brick Vila).
Еще один проект, к реализации которого уже приступила вполне реальная семья, был разработан для своих земляков. Строительство резиденции, получившей название Black Brick Vila in Damavand («Вилла из черного кирпича»), стало подтверждением того, что все концепты, разработанные талантливым архитектором и дизайнером Резой Мохташами пригодны для воплощения их в жизнь, а не только для складывания в стол, в качестве оригинальных картинок с изображением идиллических зданий. Просторный загородный дом, который вскоре порадует большую семью, строится в живописном месте, неподалеку склона вулкана Дамаванд, с которым связана история региона и множество персидских легенд.
Помимо роскошных спальных комнат с индивидуальными ванными в самом доме имеется и подогреваемый бассейн (визуализация Black Brick Vila).
Главная задача, которую поставили заказчики перед архитектором, состояла в том, чтобы органично вписать масштабный объект в существующий фруктовый сад, при этом максимально спрятать от окружающего мира. Судя по тому, что строительство идет полным ходом, автор справился с задачей и вскоре счастливая семья сможет насладиться просторными жилыми зонами, открытой планировкой, уединенными спальными комнатами с достаточным количеством ванных и даже бассейном, ведь площадь дома составляет более 600 кв. метров. Также их ждут прекрасные зоны отдыха на свежем воздухе, включая, зеленые лужайки, пруд с мини-водопадом и бассейном.
5. Концепт загородной резиденции Precedence House для лесной зоны штата Нью-Йорк (США)
Концепт загородной резиденции Precedence House среди первозданного леса штата Нью-Йорк (визуализация © Reza Mohtashami).
Открытая планировка, комфортная мебель, масштабное остекление, фантастические виды за окном – этого вполне достаточно для обустройства загородного дома (визуализация Precedence House).
С привязкой под конкретный участок разрабатывался проект загородной резиденции Precedence House, строительство которой идет в лесной зоне на севере штата Нью-Йорк. По словам Резы Мохташами, основная идея дизайна состояла в том, чтобы объединить современный дизайн и органическую архитектуру, включающую в себя использование природных материалов местного происхождения.
Тот случай, когда организации единения с природой уделили особое внимание (визуализация Precedence House).
Естественно, не обошлось и без бетонных элементов, которые приходится отливать с помощью роботизированных механизмов и цифровых технологий, но благодаря обтекаемым формам и сохранению некоторых элементов природы (фрагмент скалы, живое дерево) удалось создать баланс между архитектурой, человеком и окружением. Используя экологически чистые материалы и внедрив системы/ оборудования для использования возобновляемой энергии, получится создать устойчивое и полностью самодостаточное жилище, в котором современному человеку будет комфортно и спокойно.
6. Концептуальный проект загородной резиденции Sky Point Villa в природной зоне Бедфорд-Хиллз (Нью-Йорк)
Концептуальный проект загородной резиденции Sky Point Villa в природной зоне Бедфорд-Хиллз, который вскоре воплотится в жизнь (визуализация © Reza Mohtashami).
Интерьер-гостиной столовой заставит забыть о спокойном сне многих, кто мечтает о загородном доме (визуализация Sky Point Villa).
Этот проект появился после того, как была опубликована концепция строительства «Черной виллы» в государственном парке Гарриман (Нью-Йорк). Молодая семья из Манхэттена настолько впечатлилась неординарным проектом, что сделала заказ на подобное сооружение, адаптированное к их участку, находящемся неподалеку Бедфорд-Хиллз. Новый проект-реплика для семьи из трех человек получил название Sky Point Villa. Естественно, Реза Мохташами, который уже обзавелся собственной дизайнерской фирмой Reza Mohtashami Studio, внес изменения в проект, чтобы заказчики получили оригинальный дом, идеально вписывающийся в окружающий ландшафт.
Стильный интерьер спальной комнаты, и граничащей с ней ванной (визуализация Sky Point Villa).
Point Villa площадью 530 кв. метров в скором времени сможет похвастаться роскошным загородным домом, выполненном в черном цвете, в котором монохромный интерьер такого же тона разбавлен масштабными окнами совсем в неожиданных местах, напольным покрытием из массивного натурального дерева, гранитными/мраморными столешницами и ванными, собственным зимним садом для суккулентов, неограниченным простором и полным уединением. Ну а крыша, в обязательном порядке, покроется зеленым ковром из живых растений местных видов, да и без бассейна семья не останется.
7. Концептуальная загородная резиденция Black Villa в Государственном парке Гарриман Нью-Йорка
Тщательно продуманная и элегантно оформленная Black Villa является прекрасным примером того, как темная палитра помогает создать эстетически привлекательный дом (визуализация © Reza Mohtashami).
Использование в дизайне интерьера темных цветов вместе с дорогими породами деревьев, предметами мебели и текстиля создают идеальную композицию с фоновым пейзажем (визуализация Реза Мохташами (Reza Mohtashami).
Именно из проекта Black Villa начался новый период в жизни молодого иранского архитектора, который очень быстро превратился в модного дизайнера. Черный цвет стал основополагающим элементом эстетики и восприятия как экстерьера, так и жилого пространства. Автор идеи объяснил свое видение черного и пояснил, почему выбор пал именно на него: «Черный цвет очень расплывчатый. Черный – означает власть и обладает мощным характером и престижем. Это очень загадочный цвет». Чтобы разгадать эту загадку, достаточно увидеть цифровую визуализацию того, что потрясло многих пользователей Сети и самих владельцев, которые заканчивают реализовывать удивительный проект.
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